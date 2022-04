Het gele bankje geldt als de grote hit van de Invictus Games. Op het bankje, dat door onder meer prins Harry is geverfd, kunnen bezoekers met elkaar in gesprek gaan. Volgens de organisatie is dat veelvuldig gebeurd. Zo zaten tijdens de openingsceremonie Renee Krist en Hans Ploegmakers op het houten bankje met elkaar te praten. Renee is de zus van de in Afghanistan omgekomen Tom. Hans overleefde in 1996 de Hercules-vliegtuigramp, waarbij 34 personen omkwamen – onder wie 29 kameraden van Hans. Dat is waar de spelen ook voor zijn bedoeld: ervaringen uitwisselen, verdriet delen, verbondenheid voelen.

Foto Koen van Weel / ANP