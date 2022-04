Het was direct bam, volle bak: ‘Antoon! Antoon!’

Tijn ‘Antoon’ Verkerk (20) is op dit moment de populairste popartiest van Nederland. Begin april stond Antoon met vier nummers in de Top 5 – inclusief nummer-1-hit ‘Hallo’. Deze week ontving hij twee gouden platen en kondigde hij voor eind dit jaar een soloshow aan in de Ziggo Dome.

„Ik ga nu even alle pers doen en van de radar”, zegt Antoon in zijn mobiele telefoon, voor hij aan het interview begint. Hij zit voor een muur vol platina platen op het hoofdkantoor van muziekuitgeverij Cloud 9. Het zijn niet zijn albums. „Nóg niet”, zegt hij lachend. Hij heeft een fikse voorhoofdsholteontsteking, vertelt hij – en volop optredens voor tv en op de podia voor de boeg. „Helemaal top.”

Het is even schakelen voor Antoon. Hij had zijn eerste hits tijdens de pandemie en volgde zijn succes „door vanaf de bank naar Spotify-statistieken te kijken.”

In de zomer van 2020 deed hij een paar shows bij studentenverenigingen, „Mijn eerste grote fanbase.” In oktober 2021 stond hij ineens in een uitverkocht Paradiso. „Met mensen die alleen voor mij kwamen, en alles woord voor woord meeschreeuwden. Ik heb geen opbouw gehad vanuit kleinere zaaltjes, het was gelijk, bam, volle bak Paradiso. Ik hoorde backstage schreeuwen: ‘Antoon! Antoon!’ Mijn hart ontplofte.”

Het lijkt, ook door de lockdowns, alsof het succes van Antoon er zomaar ineens is. „Maar hij is al vanaf zijn 8ste bezig in de garage bij ons thuis”, vertelt zijn vader en manager Justus Verkerk. „En hij treedt sinds zijn 13de elk weekend op – dan reden we samen door het hele land en stond hij ergens achter een rokerig biljart.”

Concerten vanaf zijn 13de

Eerst wilde Antoon dance-DJ worden. „Mijn droom was op Ultra Miami staan.” Op zijn 13de legde hij in het Jeugdjournaal uit hoe hij zijn geluiden produceerde. Op zijn 14de zat hij als producer met Sharon Dee Clarke, zangeres op 90’s dance-hit ‘(I Wanna Give You) Devotion’, in de studio en gaf hij haar tips hoe ze haar stem moest inzetten. „Maar op het moment dat ik het echt moest gaan doen, was housemuziek ten einde. Hiphop werd de koploper in de poplijsten. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Dat begon met vrienden rondhangen met een microfoon erbij.”

De spectaculair succesvolle muziek die Antoon nu maakt, put uit allerlei genres. Vaak is zijn muziek zonnig en aanstekelijk. Het is een hybride, zoals vrijwel alle popmuziek van nu.

Met een vierkwart dansbeat, poppy synths, Nederlandstalige oorwurmrefreinen en een luchtig gerapt couplet. „Ik wil in de studio kunnen lachen om mijn teksten én lol maken met mijn vrienden. Er is niet één genre waarin je mij kunt plaatsen omdat alles uit mij komt: de beat, de teksten, de vocalen. Ik heb hits met een 80’s discoplaat (‘Hyperventilatie’), countryplaat (‘Leuk’) en een houseplaat (‘Bootje’). In mijn hoofd zijn dat totaal verschillende platen, maar voor de buitenwereld hebben ze alle een ‘Antoon-sound’.”

Lol bij het maken

Hoe verklaart Antoon zelf het succes van zijn muziek? „Er is echt een wave van Nederlandstalige popmuziek aan de hand – ik ben blij dat ik in dit tijdperk leef. Ik denk ook dat de kern van mijn succes is dat ik er zelf in geloof. Dat komt ook door mijn vader, die me dat heeft geleerd. En ik denk niet te geforceerd na over hits maken. Je hoort aan mijn platen dat we lol hadden in de studio. Er zijn artiesten die niet met me willen werken, omdat ik te commercieel zou zijn. Dat is soms frustrerend. Ik maak wat ik tof vind. En dat werkt toevallig heel goed.”

Antoon werkt zelf het liefst met artiesten die net zoals hij zelf kunnen produceren, schrijven, rappen en zingen.

Artiesten als Big2 van The Opposites, die hem tekende op zijn platenlabel Dreamteam, en Ronnie Flex. „Dan is niet één producer en de ander artiest, maar maken we samen muziek en kijken we wel wat daar uitkomt.”

Moeder

In augustus 2020, toen het huidige succes van Antoon zich voorzichtig begon af te tekenen, overleed zijn moeder Heleen. Hij maakte er de ballad ‘Onweer’ over, intiem gezongen met gitaar en begeleid door een videoclip met privébeelden van hen samen. Over haar ziekte maakte hij het nummer ‘Engel’. „Mijn moeder liet haar vriendinnen trots alles horen wat ik maakte. Mijn verdriet om haar werd van mentaal ook fysiek; mijn ademhaling zit heel hoog en dat put je stem uit. Daar werk ik aan, want dat is slecht wanneer je veel je stem hard gebruikt. Mijn moeder verliezen, is het allerergste dat me kon overkomen. Maar ik ben dankbaar dat ik de muziek heb. Dat ik naast het verlies van mijn moeder, niet ook nog een kutleven heb.”