Het consumentenvertrouwen is historisch laag, maar over de economie zegt dat niet per se veel

Nog niet eerder waren consumenten zo somber als in april, blijkt uit een nieuwe peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het consumentenvertrouwen daalde deze maand naar -48, zo maakte het CBS donderdag bekend. In maart waren consumenten nog wat minder somber, toen bedroeg het vertrouwen -39.

Het CBS meet sinds midden jaren tachtig het consumentenvertrouwen. Het meest optimistisch waren consumenten aan het begin van het nieuwe millennium, in januari 2000, nog voor de dotcombubbel barstte. Het vorige dieptepunt werd bereikt in maart 2013, temidden van de eurocrisis.

Donderdag publiceerde het CBS nog een ander laagterecord: dat van de werkloosheid. Die is in decennia niet zo laag geweest als nu. De afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14.000 per maand. In maart bedroeg het aantal werklozen 327.000, dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt is zeer krap: er zijn meer vacatures dan werklozen.

Zou dat geen reden moeten zijn tot optimisme, vertaald in juist een hoog consumentenvertrouwen?

Ook opmerkelijk: de economische terughoudendheid is nog niet terug te zien in het koopgedrag van mensen, zegt Nora Neuteboom, econoom bij ABN Amro.

Om het vertrouwen te meten vraagt het CBS mensen naar hun oordeel over de economische situatie van de afgelopen en komende twaalf maanden (en de positieve en negatieve antwoorden worden vervolgens tegen elkaar afgestreept).

Ook wordt mensen gevraagd of ze het een gunstige tijd vinden om grote aankopen te doen. Niet eerder gaven consumenten aan het zo’n ongunstige tijd te vinden om bijvoorbeeld een huis, auto of nieuwe keuken aan te schaffen.

Aankopen nog niet uitgesteld

Toch lijken ze die aankopen nog niet daadwerkelijk uit te stellen. Neuteboom: „We zien een enorm gat tussen het vertrouwen van de consument en de daadwerkelijke bestedingen.” Nu is volgens de econoom de correlatie tussen consumentenbestedingen en het vertrouwen historisch gezien altijd al laag. „Maar het gat is nog nooit zo groot geweest.”

Ook ING-econoom Marieke Blom ziet het lage vertrouwen nog niet terug in de consumentenbestedingen. Mensen geven juist eerder méér uit, nu de coronamaatregelen zijn opgeheven en mensen weer uit eten kunnen, naar het theater, of met vakantie. „Er zit zo’n voorwaartse kracht in de economie sinds het opheffen van de coronarestricties. Mensen kunnen weer. Bedrijven kunnen juist weer omzet draaien.”

Het lage vertrouwen wordt dan ook vooral ingegeven door onzekerheid over de stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne, zeggen beide economen. Neuteboom: „Mijn theorie is dat het consumentenvertrouwen gedreven wordt door inflatieperceptie.”

Blom: „Wat consumenten lezen en horen is: sterke prijssstijgingen, hoge inflatie, verhalen van mensen die ineens een gigantische energierekening hebben.” Dat maakt onzeker, al voelen niet alle mensen die prijsstijging al in de eigen portemonnee. Veel mensen hebben immers een vast contract bij een energieleverancier.

En dan is er nog de oorlog in Oekraïne. Blom: „Die is ook heel bedreigend. En niemand weet hoe die zich verder zal ontwikkelen.”

Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit, is dan ook niet verbaasd over het lage vertrouwen. „Als een oorlog uitbreekt, moet je niet raar opkijken als mensen pessimistischer worden.”

Is het consumentenvertrouwen dan eigenlijk wel een nuttige graadmeter? Jacobs: „Ik kijk liever naar de onderliggende economische cijfers dan naar een algemene indicator die vooral iets zegt over het sentiment van mensen. Cijfers over inflatie, groei en werkloosheid vind ik bijvoorbeeld interessanter.”

Blom: „Ik weeg het minder zwaar dan dingen die echt gebeuren. En daarmee bedoel ik de ontwikkeling van koopkracht, het loslaten van restricties, de prijzen, waar ze stijgen en hoeveel. Of neem de sancties: wat is het effect daarvan?”

Neuteboom: „Het is nuttig om te weten wat mensen zeggen. Maar wij gebruiken het niet als voorspellende factor voor bestedingen.”