Harde Kamerwerk achter de schermen verdient meer lof

In iedere omgeving zijn er werkpaarden en paradepaarden. Zij die achter de schermen het werk verrichten. En zij die het liefst in de schijnwerpers hun werk doen. Zo ook in de Tweede Kamer. Waar, zo bleek eerder deze week uit een artikel in NRC, volksvertegenwoordigers moeilijk te porren zijn voor het minder zichtbare politieke handwerk, buiten de plenaire zaal, in zogenoemde Kamercommissies- en werkgroepen. Commissiewerk geldt als corvee. Twaalf van de twintig fracties misten zeker de helft van de bijeenkomsten van de vaste commissies waarvan ze lid zijn, zo blijkt.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De meeste Kamerleden kiezen voor zichtbaarheid. Dat lukt beter in plenaire debatten, die vaker op tv komen en waarvan makkelijker filmpjes zijn te knippen tot stevige oneliners. Optredens die kiezers moeten overtuigen dat er hard word gestreden. Behalve electoraal is het trekken van aandacht belangrijk om de toekomst in de eigen fractie veilig te stellen: werkpaarden keren minder snel terug op de kieslijst dan paradepaarden. Daar komt de groeiende versplintering van het politieke landschap nog eens bij, die het trekken van die aandacht juist moeilijker maakt. De Kamer telt inmiddels twintig fracties, waaronder vijf éénmansfracties. Parlementsleden hebben veel meer portefeuilles en taken, kunnen niet alles meer doen en kiezen ook daarom sneller voor de schijnwerpers.

Dat is jammer: juist de commissies zijn de ruggengraat van de Kamer. Dáár worden wetsvoorstellen en kabinetsplannen besproken en beoordeeld. Dáár komen deskundigen en betrokkenen langs om te informeren en te adviseren. Dáár vindt het debat vaker plaatst op basis van inhoud, niet van ideologische scheidslijnen, en is er tijd voor reflectie en verdieping. Dáár vindt het meeste en meest invloedrijke Kamerwerk plaats. Schijnwerpers zijn mooi, maar een parlement dat meer met zenden dan met debat bezig is doet zichzelf en dus de democratie tekort.

Lees ook: Kamerleden staan niet in de rij om deel te nemen aan belangrijk commissiewerk

Forum voor Democratie is samen met PVV relatief het vaakst afwezig bij Kamercommissies. FVD vindt dat het werk te veel „tot een soort top van de ambtenarij is verworden”. Juist dat zou een argument vóór grotere betrokkenheid moeten zijn. In het commissiestadium is het essentieel dat Kamerleden aanwezig zijn – en hun huiswerk hebben gedaan – om te voorkomen dat ambtenaren of ministers hen later met voldongen feiten confronteren. Wil een partij échte invloed hebben, dan moet er ‘corvee’ worden gedaan. De grondige behandeling van wetsvoorstellen versterkt de democratie meer dan het zoveelste tweetje.

Kamerleden moeten wel willen. Hoe lastig dat is blijkt uit een recente hartenkreet van Alexander Pechtold, oud-Kamerlid voor D66 en nu de baas van het CBR. Sinds de Toeslagenaffaire wordt er veel gesproken over de menselijke maat van de uitvoerende overheidsorganisaties. Maar een technische briefing van vier zulke organisaties, waaronder het CBR, werd „niet geagendeerd, omdat er een harde ondergrens blijkt te zijn van vier (van de inmiddels twintig) fracties. Die werd niet gehaald”, aldus Pechtold.

Toegegeven, wetsvoorstellen en technische briefings staan ook minder hoog in de hiërarchie van journalistieke onderwerpen. Politieke partijen zouden echter veel meer kunnen doen om zich aan die medialogica te ontworstelen. Om te beginnen door zelf meer waardering te tonen voor de werkpaarden in de fractie en de kiezers vaker te vertellen over het cruciale, maar te vaak onzichtbare werk dat zij verrichten. En media zouden zich kunnen realiseren dat veel van wat in commissies gebeurt óók aandacht waard is.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven