Ik zag al surfend een korte werving van Defensie voorbijkomen, de algoritmes waren nadrukkelijk naar mij op zoek. De nood is nu zo hoog dat ze desnoods ook de sukkels van rond de vijftig wel willen. Tegenover Poetin zetten we binnenkort kerels als ik, en verder iedereen die zich aangesproken voelt. Ze zijn op zoek naar ‘generatie D’: ‘Doeners. Denkers. Delers. Mensen met de juiste mindset die zich graag inzetten voor een ander.’

Mooi gezegd, maar het leger blijft iets voor mensen die je kunt wijsmaken dat sneuvelen voor de goede zaak de hoogste vorm van leven is. Door te gaan werken voor Defensie word je als het ware opgetild. Zo ben je niets, een niemand met een uitzichtloos bestaan, een pennenstreek later ben je opeens iemand die iets voor de ander overheeft. Een potentiële held want jij bent bereid te sterven zodat ik door kan gaan met leven. En je krijgt er nog goed voor betaald ook.

Vroeger maakten ze rekruten wijs dat ze het deden voor vrede en veiligheid, wij leverden de helden die elders zorgden voor een betere wereld. Daar zijn we na de zinloze aanwezigheid in Srebrenica, Kandahar en Uruzgan een beetje vanaf gestapt. Ik kreeg altijd een naar gevoel in de onderbuik van gesprekjes met militairen op locatie bij wie dit mantra er veel te nadrukkelijk was ingesleten. Geen idee wat ze behalve aanwezig zijn precies deden, maar wat ze deden, deden ze voor de ander.

Defensie was en is nooit bedoeld voor de sharpest pencils in the box, maar voor de vorm richten ze zich nu op iedereen. Er is geen ondergrens: als je een steen kunt gooien, ben je van harte welkom. De manier van werven is nu anders, maar in de praktijk blijft de doelgroep hetzelfde. Alleen zijn nu ook arbeidsongeschikten bruikbaar.

Ze zoeken kanonnenvlees, mensen die zichzelf tussen u en de vijand werpen. Ik kan me niet voorstellen hoe je die in groten getale vindt. Als antwoord op de huurlingen van de Wagner Group komen wij met ‘Generatie D’. Als er al een oorlog komt, wordt het als het aan Nederland ligt een ethische oorlog.

Afschrikwekkend is het allemaal niet. Zoals ieder probleem worden ook de problemen bij Defensie halfslachtig opgelost. Op papier hebben we straks een geweldig leger, maar met mensen die zich graag inzetten voor een ander zullen we natuurlijk geen oorlog winnen.

Daar hebben we anderen voor nodig, het liefst de klootzakken.

