Een kleurloze premier die haast vergeten is. Verdient Balkenende een rehabilitatie?

Jan Peter Balkenende. Inderdaad, haast vergeten maar die is ook nog premier geweest. Naoorlogs Nederland werd geleid door klinkende namen als Drees, Den Uyl, Lubbers, Kok. Inmiddels is Mark Rutte al weer meer dan elf jaar minister-president. Maar in de tussentijd was er dus ook nog Balkenende. Ruim acht jaar maar liefst. Toch scoort deze oud-premier van CDA-huize hoog in het rijtje snel naar de achtergrond verdwenen politici. Verdampt als het ware en dat terwijl hij vier kabinetten leidde in een, zeker in het begin, als gevolg van de Pim Fortuyn-revolte onrustige politieke periode. Verrassend was in 2002 zijn komst als minister-president. Roemloos was in 2010 zijn vertrek.

Het past bij de tragiek die aan de persoon Balkenende zit vastgekleefd. Niet iemand waar vol bewondering op wordt teruggekeken. Eerder meewarig. Zelf zei hij in 2016 tijdens een toespraak dat mensen zich nog maar drie dingen van hem herinneren: de balkenendenorm die inkomens in de publieke sector aan een maximum bindt, het pleidooi voor terugkeer van de VOC-mentaliteit en zijn spectaculaire achterwaartse val van een skateboard die genadeloos door tv-camera’s werd vastgelegd. Zie hier de oogst van acht jaar premierschap.

Zelf is hij altijd tevreden geweest over zijn premierschap. „Er is veel gebeurd om Nederland toekomstbestendiger te maken”, zei hij in 2010 enkele maanden na zijn vertrek in een terugblikinterview met het CDA-blad Christen Democratische Verkenningen. Balkenende ging ervan uit dat de geschiedenis hem gelijk zou geven en tot een milder oordeel zou komen. Dat gebeurt vaker. In het perspectief van de historie verdwijnen de incidenten en worden de grote lijnen van het beleid meer zichtbaar. Met niet zelden herwaardering voor de drager van dat beleid als gevolg. Een van de bekendste voorbeelden uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis is in dit verband de bejegening van het kabinet De Jong dat van 1967 tot 1971 regeerde. Een flets kabinet dat louter op de winkel paste en totaal geen voeling had met de maatschappelijke verandering die zich aandiende, aldus de communis opinio toen. Dit beeld is gaandeweg bijgesteld. Met terugwerkende kracht werd geconstateerd dat De Jongs kabinet de tijdgeest juist heel goed aanvoelde en de aanzet had gegeven tot structurele vernieuwingen.

‘Opgeklopte journalistiek’

Staat Balkenende twaalf jaar na zijn weinig glorieuze vertrek eveneens een dergelijke bijgestelde, positieve blik te wachten? Als het aan historicus Friso Wielenga ligt wel. Zijn onlangs verschenen boek Op zoek naar stabiliteit dat het Nederland van de Balkenendejaren (2002-2010) beschrijft is qua toonzetting één grote rehabilitatie van Balkenende. Volgens Wielenga is ‘op veel terreinen doordachter, doortastender en ook met meer succes opgetreden dan de beeldvorming tot op de dag van vandaag is.’ Hij meent dat een groot deel van die negatieve beeldvorming ‘meer op framing van clichés over Balkenende berustte dan op zijn werkelijke rol.’ De premier kreeg volgens hem te maken met ‘opgeklopte journalistieke en parlementaire aandacht’ voor het crisismanagement van het kabinet.

Het is een prikkelende conclusie, maar is deze ook ergens op gebaseerd? Voor een wetenschapper is de onderbouwing van de exclusief voetnoten ruim 450 pagina’s tellende studie nogal mager. Los van stapels archiefmateriaal bestaat het belangrijkste bronnenmateriaal voor het boek uit observaties van een aantal kranten en weekbladen. Veel hoofdstukken hebben daardoor meer weg van een media-overzicht c.q. media-analyse dan van eigenstandig onderzoek.

Het aantal zelf door Wielenga geraadpleegde primaire bronnen voor zijn speurtocht naar de Balkenende-jaren houdt daarentegen niet over: hij sprak met slechts dertien personen; op één na allemaal collega-ministers. Niet echt een garantie voor een waardevrij beeld. Zeker niet als de pretentie is ‘een geïntegreerde wetenschappelijke analyse van de jaren van de kabinetten Balkenende’ te schrijven. In feite is Wielenga niet verder gekomen dan een gedegen chronologisch overzicht van het politieke beleid tijdens de Balkenendejaren, telkens aangevuld met de kanttekening dat de kritiek vaak overtrokken en onterecht was.

Vergoelijkende toon

Omdat zijn studie niet op tijd dreigde af te komen heeft Wielenga het hoofdstuk over het van 2002 tot 2010 gevoerde sociaal-economisch beleid uitbesteed aan collega-hoogleraar Kees van Paridon. In diens bijdrage ontbreekt de zo nu en dan hinderlijk vergoelijkende toon van Wielenga. Sterker nog, Van Paridon lijkt de critici van Balkenende juist gelijk te geven wanneer hij stelt dat het beleid ‘deels moedig, krachtig en effectief was maar deels ook zonder het beoogde resultaat’. In strijd met Balkenendes ambitie uit 2002 toen hij leider van het CDA werd en sprak over de noodzakelijke wederopbouw van Nederland is het volgens Van Paridon ‘niet fundamenteel anders en beter’ geworden.

Op zich is dit zeer verklaarbaar. In een coalitieland als Nederland waar geen enkele partij over de absolute meerderheid beschikt zijn compromissen aan de orde van de dag. Balkenende maakte zijn entree als politiek leider met een duidelijk ideologisch geladen christen-democratische agenda met veel aandacht voor een grotere eigen verantwoordelijkheid van de samenleving. Maar als achtereenvolgens met de nazaten van Pim Fortuyn, de VVD, D66, de PvdA en de Christenunie geregeerd moet worden is het knap lastig die ambitie overeind te houden.

Voor een premier komt het vervolgens aan op leiderschap om, zoals dat is gaan heten, de boel enigszins bij elkaar te houden. Maar dat was ten tijde van zijn kabinetten juist de veelgehoorde kritiek op Balkenende: zijn gebrek aan leiderschap. Wielenga zegt hierover dat Balkenende op veel beleidsterreinen ‘wel degelijk sturend ingreep’, maar echt overtuigend is zijn bewijsmateriaal niet. Waarom wordt trouwens ‘Mabelgate’ de kwestie waarbij Balkenende hardhandig met het koningshuis botste, in het geheel niet genoemd?

Wielenga bedient zich vaak van de glas-half-vol-benadering als de rol van Balkenende aan de orde is. Zaken gingen misschien weleens fout, maar ook vaak goed en dat werd te weinig gezien. Dat is het probleem van dit boek. De permanente verongelijkte ondertoon dat hoofdrolspeler Balkenende verkeerd is begrepen dan wel is beoordeeld overschaduwt de consciëntieuze beschrijving van de turbulente periode waarin hij leiding gaf. Wielenga stelt zich op als een advocaat van Balkenende, met een weinig overtuigende pleitnota. Het resultaat is een geforceerde en rammelende rehabilitatie.



Friso Wielenga: Op zoek naar stabiliteit. Nederland tijdens de Balkenende jaren 2002 – 2010.Boom, 536 blz. € 34,90 Op zoek naar stabiliteit. Nederland tijdens de Balkenende jaren 2002 – 2010.Boom, 536 blz. € 34,90 ●●●●●