Een huiveringwekkend literair monument voor een non-plek: de fabriek

‘De fabriek, de grote fabriekskosmos, die ademt in jouw plaats.’ ‘Men is eindeloos, tijdeloos in beweging. Geen begin, geen einde. De dingen bestaan tezamen, gelijktijdig.’

‘Men herinnert zich niet, men weet.’

Losse, hamerende zinnen, flarden van indrukken, geschreven in onpersoonlijk ‘men’. De taal in Leslie Kaplans Het exces/ De fabriek uit 1987 is uitgemergeld als een oud beest. Zelfs metaforen veroorlooft ze zich nauwelijks. De bladspiegel is kaal en suggereert dat het hier om poëzie gaat, maar de zinnen en korte paragrafen lezen meer als proza. De vraag naar genre voelt echter mijlenver weg van de verstikkende wereld van de fabriek, die hier in taal wordt opgetrokken. De geruststellende houvast van herkenbare vorm wordt niet gegeven. ‘Men loopt tussen vormeloze muren.’ De enige structuur die de auteur ons vergunt is de indeling in negen delen, die ‘kringen’ heten; precies evenveel als de kringen van de hel in Dante’s Inferno.

De Franse schrijfster, geboren in de Verenigde Staten, werkte rond 1968 enkele jaren in een fabriek, gedreven door maoïstische idealen. Tien jaar later vatte ze het plan op haar ervaringen in een roman te verwerken, maar het zou haar nog bijna tien jaar kosten om de juiste – en alleen de juiste – woorden te vinden om de horror te beschrijven. L’excès/ L’usine werd haar debuut, lovend ontvangen door de Franse literaire wereld, met filosoof Maurice Blanchot en schrijver Marguerite Duras als ambassadeurs. En terecht: dit werk is huiveringwekkend, exact, onvergetelijk.

In de fabriek vond Kaplan niet de arbeidersutopie – bezongen door marxisten - die haar aanvankelijk inspireerde om aan de lopende band te gaan staan. Wat ze doorstond was de hel, een eindeloze hel die lichamen uitput en kapotmaakt. Maar die hel moeten we ons niet voorstellen op de monsterlijke manier die Fritz Lang toonde in zijn meesterlijke film Metropolis (1927). Geen vuur en geen gevecht met een moloch, überhaupt geen mogelijkheid tot heroïek, maar eindeloze, verpletterende herhaling. En verveling, en verdoving, en vormloosheid. In Kaplans wereld is de fabriek zo alomvattend dat er geen buiten meer is. De fabriek slokt alles op: de lucht, de geschiedenis, de geest.

Spaarzaam gekozen woorden

En als de geest is opgeslokt, dan ook de woorden. Alleen al in die zin is Het exces/ De fabriek een boek van verzet, omdat het de woorden terugwint van de totaliteit die de fabriek manifesteert. Dat de woorden zo spaarzaam zijn gekozen, getuigt van de inspanning die het kost om ze te vinden, alsof ze met de grootse moeite aan de oneindig uitdijende leegte zijn onttrokken. Maar die zuinigheid is ook belangrijk omdat er geen woorden mogen worden verspild. Wie de fabriek wil beschrijven, nee, oproepen in taal, moet dat doen met een taal die het precies zegt zoals het is. Elk woord moet raak zijn, niets mag er te veel zijn, want de taal staat hier op het spel. Die zoektocht en die overgave maakt dit boek tot een intense, bezwerende leeservaring.

‘De tijd is buiten, in de dingen.’ De herhaling waar de fabriek voor staat, de wereld binnen haar muren waarin enkel het ritme van de machine geldt, bant ook de tijd uit. Wat er overblijft is ‘enkel de ruimte, in het hoofd, eindeloos, en alle huidige leven, samengebald en propvol, als een dode kei.’ Kaplan beschrijft de fabriekswereld bijna alleen in ruimtelijke termen, in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Er is de lopende band. Daarnaast de oven. De band rolt voort, men stopt beschuit in een zilverpapieren zak. Er is de binnenplaats. Haast nooit komt er iets voor en na, er is enkel aanwezigheid, en de beschrijving van ruimtes. Vandaar ook dat duistere ‘men herinnert zich niet, men weet’, hierboven geciteerd. Herinnering duidt op een relatie met een verleden en dat bestaat hier niet.

Er is ook geen innerlijke beleving mogelijk, geen uniciteit. Alleen door het zelf uit te hollen en te verstillen is de dagelijkse arbeid vol te houden. Vandaar dat herhalende ‘men’, ‘on’ in het Frans, dat in het origineel als vrouwelijk wordt vervoegd. In het nawoord schrijft Maurice Blanchot (1907-2003) daarover dat dat ‘men’ ‘het kenmerk [is] van een „ik” – subject zonder subject – die het enkelvoudige heeft opgegeven zonder tot iets gemeenschappelijks te komen.’

Op 28 mei 1968 luisteren arbeiders van de Renault-fabriek in Boulogne-Billancourt naar vakbondsman Benoît Frachon. Foto Marc Garanger/Aurimages via AFP

De keuze voor het onpersoonlijk voornaamwoord brengt Heike Geisslers recente roman Seizoenarbeid in herinnering, een autofictie waarin de verteller rond kersttijd in een magazijn van Amazon werkt. Geissler geeft hiermee een hedendaagse update van de klassieke arbeidersverhalen en laat zien dat de tijd van de grote fabrieken in het Westen op papier misschien voorbij is, maar de principes van lichamelijke uitbuiting en vervreemding niet. Geissler kiest consequent de tweede persoon enkelvoud: ‘jij’ pakt een eindeloze stroom pakjes in- en uit. Ook dit perspectief vervat de uitholling van het subject als gevolg van vervreemdende arbeid, maar door dat ‘jij’ ontstaat er wél iets gemeenschappelijks: het jij-perspectief is relationeel.

Hierin schuilt een zekere hoop, maar ook wanhoop: de wanhoop van een smekeling die geen stap meer wil zetten en de lezer vraagt in haar plaats te gaan staan. In Kaplans benauwende universum is er geen lezer, geen toeschouwer. Men ervaart enkel de dode ogen van de vrouw naast men.

De hedendaagse fabriek

Het geeft te denken dat Kaplan pas nu in het Nederlands wordt uitgegeven (bij Uitgeverij Vleugels, die de afgelopen jaren een indrukwekkende serie experimentele meesterwerken in onze taal beschikbaar heeft gemaakt). Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de Engelse vertaling ook pas in 2019 verscheen – zoals vaker volgen Nederlandse vertalingen de Angelsaksische markt. Maar waarom nu? Is de tijd van de arbeider niet voorbij?

Het boek van Geissler is al een aanwijzing dat de fabriek als productiewijze allesbehalve in het verleden ligt; zij is verplaatst naar de gigantische fysieke warenhuizen van online winkels. Naar andere delen van de wereld, buiten het zicht. Of ze is verneveld tot in alle lagen van de samenleving, ook die van de elite, die met holle ogen tien uur per dag naar een scherm staart, vastgeketend aan een eindeloze reeks ‘projecten’.

Toch valt de wereld van de fabriek niet een op een te verplaatsen naar de cognitieve arbeid van vandaag. Het enkel door de bril van nu te lezen ontneemt het zicht op wat de fabriek de afgelopen twee eeuwen heeft betekend. Hoe het de wereld van onze ouders en voorouders heeft gemarkeerd en ingekerfd. De fabriek, die banale gruwel, moet niet vergeten worden. In die zin is Het exces/ De fabriek haast een monument voor die non-plek zonder eigenschappen. Tegen de vergetelheid die de fabriek zelf afdwingt.