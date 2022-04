De Russische raket Sarmat valt nauwelijks te onderscheppen

Het zou om een raket gaan die volgens de Russische president Vladimir Poetin „mensen aan het denken moeten zetten die, in hitte van opgeklopte retoriek, ons land bedreigen”. Woensdag om 14.12 uur Nederlandse tijd voerde Rusland een testlancering uit met de nieuwe Intercontinentale Ballistische Raket (ICBM) Sarmat, een 35 meter hoge kernraket met ruimte voor tien tot vijftien kernkoppen, ieder genoeg om een stad te vernietigen.

De raket werd gelanceerd vanuit een silo in de lanceerbasis Plesetsk, in het noorden van Europees Rusland, en raakte een doel op het schiereiland Kamtsjatka, zesduizend kilometer verderop. Sarmat zou een bereik hebben van 18 duizend kilometer, genoeg om vanuit Rusland ieder punt op aarde te bereiken.

Superwapens

De lancering was onderdeel van een ontwikkelingsprogramma dat al in 2014 bekend gemaakt is, en de test was ook aangekondigd aan Washington, zoals kernwapenverdragen vereisen. Maar in combinatie met Poetins dreigende toelichting is de wapentest toch te interpreteren als een duidelijk signaal, zowel aan het westen als aan het thuisfront: wij beschikken over superwapens. Poetin benadrukte verder dat de raket geen westerse technologie bevat.

Sarmat was ook een van de zes nieuwe strategische superwapens die Vladimir Poetin in een speech in 2018 aankondigde. Daaronder waren ook de hypersonische raket Kinzjal, die tijdens de Oekraïne-oorlog al ingezet zou zijn, en de Avangard: een hypersonische glider met een topsnelheid van 25 keer de geluidssnelheid, die tijdens zijn afdaling door de atmosfeer kan bijsturen, om raketafweer te ontwijken. Sarmat zou ruimte hebben voor een onbekend aantal Avangard-kernkoppen.

De Sarmat, die later dit jaar operationeel in gebruik genomen wordt, is een ballistische raket, die een vrij vallende paraboolbaan volgt met het hoogtepunt op honderden kilometers hoogte in de ruimte. Het is een MIRV, een Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, wat wil zeggen dat hij een aantal kernkoppen achter elkaar op koers kan zetten naar vooraf bepaalde doelen. Die kernkoppen zijn lastiger te onderscheppen voor het Amerikaanse raketverdedigingssysteem Missile Defense, dat inkomende kernraketten tijdens hun vlucht stuk moet schieten.

Om de raketverdediging te omzeilen heeft Sarmat verder een verkorte versnellingsfase waarin de raketmotoren aanstaan. Daardoor is de lancering moeilijker te detecteren door het Amerikaanse SBIRS (Space Based Infrared System), een netwerk van infraroodsatellieten. Ook heeft Sarmat een onbekend aantal nep-kernkoppen aan boord om de raketverdediging om de tuin te leiden, en kan hij onderscheppende raketten vernielen met een wolk aan projectielen.

'Geen grote ommezwaai'

Overigens is Missile Defense, ook na decennia van miljardeninvesteringen, nog altijd niet erg dekkend, betrouwbaar of effectief. „De kans van onderscheppen van een inkomende raket is misschien een paar procent”, zegt Paul van Hooft, wapenexpert aan het Hague Centre for Strategic Studies in Den Haag. „Als je maar genoeg raketten stuurt, kom je er altijd doorheen.”

Daarom is de komst van Sarmat, hoe krachtig ook, geen grote ommezwaai, zegt Van Hooft: „Voor het wapenevenwicht en de nucleaire afschrikking maakt het weinig uit”. Beide kernmachten beschikken nog altijd over ruim genoeg kernraketten om massaal terug te slaan en de wereld in de as te leggen. Van Hooft: „Door die afschrikking is het rationeel om ze nooit te gebruiken, is het idee.”

Sarmat is de opvolger van de SS-18-raket die tijdens de Koude Oorlog dezelfde afschrikfunctie vervulde. Die was verouderd, en werd bovendien geproduceerd in Dnipro in het huidige Oekraïne. De Russische naam Sarmat verwijst naar de Sarmatiërs, een volk dat rond het begin van de jaartelling in het steppengebied woonden waar nu Oekraïne ligt.