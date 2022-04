De PvdA-fractie kan kiezen uit twee kandidaten, met dezelfde ideeën

Ze zijn van dezelfde generatie, hebben veel en brede Haagse ervaring en staan allebei bekend om hun reserves over al te innige samenwerking met GroenLinks. Toch zal de PvdA-fractie deze vrijdag moeten kiezen tussen Henk Nijboer (39) of Attje Kuiken (44) als nieuwe fractievoorzitter en opvolger van Lilianne Ploumen. Het lijkt een keuze tussen twee veilige opties, waarbij vooral accentverschillen opvallen. Van beide kandidaten is nog niet duidelijk hoe groot hun ambities zijn: worden ze een dienstbare tussenpaus of dingen ze straks serieus mee naar het lijsttrekkerschap bij de volgende verkiezingen?

Nijboer en Kuiken openbaarden deze week hun brieven aan hun fractiegenoten over hun kandidatuur. Inhoudelijk is het zoeken naar grote verschillen: ze schrijven over het belang van betaalbare woningen, daadkrachtig klimaatbeleid en het bestrijden van ongelijkheid. Het verhaal van de PvdA moet weer „zichtbaar” en „herkenbaar” worden volgens Kuiken, „modern” volgens Nijboer. Vaag is nog hoe beide kandidaten dat precies willen bereiken. Aan de brief van Nijboer valt op dat hij zijn financieel-economische expertise opvoert als reden waarom hij juist in deze tijd van economische onzekerheid denkt de PvdA-fractie „goed te kunnen vertegenwoordigen”.

Henk Nijboer wil het verhaal van de PvdA „modern” maken. Foto Bart Maat/ANP

Scherpe kritiek

Kuiken heeft een breder profiel; ze voerde het woord op terreinen van justitie en migratie tot zorg. Ze benoemt in haar brief haar „schat aan politieke ervaring”. Kuiken zit al sinds 2006 in de Tweede Kamer, Nijboer kwam in 2012 in de Tweede Kamer. Kuiken profileerde zich de laatste jaren nadrukkelijker. Ze viel als coronawoordvoerder op met haar scherpe kritiek op het kabinetsbeleid. Het leverde haar bekendheid en populariteit op: onderzoek van tv-programma EenVandaag liet deze week zien dat PvdA-kiezers haar het liefste als nieuwe fractievoorzitter zien. Dat ze vrouw is, helpt in een partij waar emancipatie van oudsher een speerpunt is, hoewel Nijboer in zijn brief fijntjes benoemt dat hij de eerste homoseksuele fractievoorzitter ooit zou zijn.

Voor de nieuwe fractievoorzitter zal de al jaren slepende, en recent weer hevig opgelaaide, discussie over samenwerking met GroenLinks een belangrijke kwestie zijn. Lilianne Ploumen, die donderdag afscheid nam, intensiveerde die samenwerking al, maar sommige PvdA’ers willen verder gaan. Tweede Kamerlid Kati Piri pleit voor een gezamenlijke lijst bij de provinciale verkiezingen van volgend jaar, Eurocommissaris Frans Timmermans en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman speculeerden vorige week in de Volkskrant over „vergaande samenwerking, en zelfs verbinden” met GroenLinks. Oftewel: serieus nadenken over een fusie tot één grote linkse partij.

‘Smaakt naar meer’

Kuiken en Nijboer lopen binnenskamers niet voorop als het over zo’n fusie gaat. In hun brieven schrijven ze wel heel enthousiast over de samenwerking met GroenLinks. Kuiken wil die „voortzetten en uitbouwen”, Nijboer schrijft: „smaakt naar meer”. Die positieve toon kan ook met de verkiezing te maken hebben: in de fractie zitten veel nieuwe Kamerleden die GroenLinks willen omarmen.

Maar hoe verdere samenwerking eruit moet zien, schrijven Kuiken en Nijboer niet. Ze willen daar eerst met de leden over in gesprek. De nieuwe fractievoorzitter zal, als het om GroenLinks gaat, eerder volgend dan leidend zijn.

Aan beide brieven valt op dat Nijboer en Kuiken niet graag als tussenpaus worden neergezet. „Op de winkel passen is niet aan de orde”, schrijft Kuiken, die een fractie wil die er „met vuur en verve” staat. Ook Nijboer vindt dat de PvdA geen fractievoorzitter nodig heeft die op de winkel past, maar iemand die „de sociaaldemocratische boodschap verder brengt”.

Beide kandidaten willen niet bevestigen dat zij ook voor het lijsttrekkerschap in 2025 willen gaan. Dan wacht mogelijk concurrentie van zwaargewichten als Timmermans, Moorman of de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.