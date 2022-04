De graanboeren van Jakovlivka bleven, ook na de luchtaanval

In de omgeving van het Oekraïense boerendorp Jakovlivka, ten zuidwesten van Charkov, wordt normaal gesproken veel graan verbouwd. Maar sinds de invasie door Rusland eind februari leven de inwoners in onzekerheid. Een deel van het dorp werd verwoest bij luchtaanvallen, en graanboeren weten niet of ze dit jaar kunnen oogsten. Toch zijn de meeste bewoners gebleven. Om hun huizen te herbouwen en in de hoop hun graan toch te kunnen verbouwen.