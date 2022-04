De geschiedenis die eeuwig rijmt

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt vaak wel. Het is een uitspraak van Mark Twain, die tijdens de huidige oorlog in Europa dagelijks opnieuw wordt bewaarheid. Schrijvers van wereldliteratuur zoals Twain kunnen je dan ook een heel goed inzicht geven in wat er in de wereldgeschiedenis gebeurt, omdat ze er net even anders tegenaan kijken.

Ik merkte het bij het lezen van Stefan Zweigs Het land tussen de talen. Reportages uit België. Zweig is een ijdeltuit, die zichzelf met een barokke krul bijna altijd buiten schot houdt. Toch kan hij een situatie vaak heel goed neerzetten. Zoals in zijn reportage uit het door de Duitse legers in 1914 verwoeste Leuven, dat hij vergelijkt met een oorlog van bijna duizend jaar eerder en je aan Marioepol doet denken: ‘Net als toen werd ze op de knieën gedwongen en moest ze boeten: drieduizend huizen werden door de wraak van de overwinnaar geplunderd en verwoest. Leuven werd honderd jaar teruggeworpen in zijn eigen verleden en er blijft misschien niets van over. Zwarte puinhopen walmen nu op de plek waar luttele dagen geleden nog een stad onbezorgd voor zich uit lag te dromen.’

En er is meer dat rijmt. Want aan de hand van het bij uitgeverij Fragment verschenen boekje Stefan Zweig en Klaus Mann. Een vaderlijke vriendschap van Piet Wackie Eysten kun je heel goed de angst van huidige Russische schrijvers begrijpen.

De Erasmus van Stefan Zweig is net zo’n bang en voorzichtig mannetje als hijzelf

Het is 1933. Klaus Mann verkeert sinds Hitler aan de macht is gekomen in ballingschap. Hij heeft een literair maandblad opgericht, Die Sammlung, waarin intellectuelen uit heel Europa zich tegen het nationaal-socialisme keren. Als Zweig om een bijdrage wordt gevraagd, zegt hij mee te willen doen, maar op voorwaarde dat het tijdschrift geen ‘direct agressief karakter’ heeft. Zweig is dan bereid een hoofdstuk uit zijn Erasmus-biografie in Die Sammlung te publiceren. Treffender kan het bijna niet, want de Erasmus die hij in dat boek portretteert is net zo’n bang en voorzichtig mannetje als hijzelf.

Uiteindelijk komt Zweig met niets over de brug, uit angst dat zijn boekenverkoop in Duitsland te lijden zal hebben onder zijn deelname aan Die Sammlung. Tot grote ergernis van Mann, die een literaire ster als Zweig nodig heeft om zijn tijdschrift gewicht te geven. Vermakelijk is overigens om te lezen dat Mann in zijn brieven aan Zweig diens ‘briljante stijl’ roemt, terwijl hij die in zijn dagboek ‘enigszins tweederangs’ vindt.

Zweig maakt veel goed in zijn twee recent door AFdH uitgegeven verhalen ‘Boekenmendel’ en ‘De onzichtbare verzameling’. Ze laten de ontwrichting van een samenleving na afloop van een oorlog zien. Zo is ‘Boekenmendel’ het ontroerende verhaal van een joodse antiquaar, die in een Weens café zijn handel drijft en elk antiquarisch boek voor zijn klanten weet op te sporen. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt wordt hij door de politie gearresteerd, omdat hij geen Oostenrijkse, maar een Russische nationaliteit heeft en een spion zou kunnen zijn. Twee jaar zit hij in een concentratiekamp, waaruit hij als een gebroken mens terugkeert. Zijn stamcafé is in de tussentijd gekocht en gemoderniseerd door een harteloze zakenman, die de smoezelige en bijna niets verterende Boekenmendel niet meer binnen wil hebben. Een hierop rijmend lot staat veel onschuldige Russen te wachten, die na afloop van deze nieuwe oorlog weer naar het Westen willen reizen.

