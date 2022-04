D66: we hebben slachtoffer geen veilige werkomgeving geboden

D66-leider Sigrid Kaag heeft donderdag haar spijt betuigd over de kwestie rond het grensoverschrijdend gedrag van ex-partijprominent Frans van Drimmelen. Het partijbestuur van D66 erkent dat het er niet in is geslaagd om „een veilige werkomgeving” te bieden aan de vrouw die klachten heeft ingediend over ex-partijprominent Frans van Drimmelen. De partij biedt excuses aan het slachtoffer, „maar ook aan alle D66-leden”.

De Volkskrant onthulde afgelopen zaterdag dat het D66-partijbestuur al een jaar een rapport van integriteitsbureau BING geheimhoudt dat concludeert dat Van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Een ander rapport van hetzelfde bureau, waarin de partijprominent werd vrijgepleit, werd wel gepubliceerd.

Everhardt benadrukt dat de vertrouwelijke bijlage op verzoek van het vrouwelijke slachtoffer niet werd geopenbaard, maar noemt het „achteraf zeer ongelukkig” dat de conclusies van dat beschuldigende rapport van BING ook niet zijn gepubliceerd. Daarin stond dat Van Drimmelen grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Het slachtoffer wil nog steeds niet dat de vertrouwelijke bijlage wordt geopenbaard.

Spijt

Kaag herhaalt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud van de vertrouwelijke bijlagen. Kaag erkent dat ze na de aankondiging van het onderzoek in december 2020 meermaals telefonisch contact heeft gehad met het slachtoffer. In die gesprekken zou zij het slachtoffer hebben „aangemoedigd” deel te nemen aan het onderzoek. Het slachtoffer stemde daarmee in, mits het onderzoek vertrouwelijk zou blijven.

In april 2021 zocht het slachtoffer volgens Kaag contact om te spreken over de vertrouwelijke bijlage. Kaag zou op dat moment nog steeds niet op de hoogte zijn geweest van de inhoud van de bijlage en wendde zich tot het bestuur voor advies. Het bestuur adviseerde toen er niet op in te gaan, omdat er gesprekken liepen tussen de advocaten van de betrokken partijen, onder meer over schadevergoedingen. Kaag zegt dat erkend moet worden wat er fout is gegaan, hoewel dat „pijnlijk” is. „Het is nooit te laat om fouten te erkennen en te herstellen”, aldus de partijleider.

Lessen trekken

Everhard stelt dat in 2016 „onvoldoende” is ingegrepen, terwijl toen al sprake was van grensoverschrijdend gedrag. „Daar had tegen moeten worden opgetreden, anno 2022 realiseren we ons dat des te meer”, aldus Everhardt. Hij vervolgt dat het bestuur lang heeft gesproken over lessen die getrokken kunnen worden uit de kwestie. De partij wil een extra vertrouwenspersoon werven en een commissie in het leven roepen die onderzoek moet doen naar meldingen. Ook moeten bestuurders, politici en nieuwe partijmedewerkers een gedragscode ondertekenen. Eind dit jaar moet een onafhankelijke evaluatie volgen.

De partijvoorzitter vervolgt dat D66 in gesprek is met het slachtoffer over een oplossing. Van Drimmelen, die woensdag zijn partijlidmaatschap opzegde, is in ieder geval niet meer welkom bij partijbijeenkomsten. Mensen die zich alleen hebben gevoeld binnen de partij of zich onvoldoende gehoord voelen, worden opgeroepen zich te melden bij de integriteitscommissie van D66.

Buitenechtelijke relatie

Van Drimmelen zegde woensdag na alle ophef zijn D66-lidmaatschap op. Ook kondigde hij aan zich na twintig jaar terug te trekken uit het PR-adviesbureau Dröge en Van Drimmelen. In zijn verklaring erkende hij een buitenechtelijke relatie te hebben gehad met een vrouwelijke medewerker van D66. Toen deze op de klippen liep probeerde hij naar eigen zeggen afspraken te maken over hun omgang bij D66-activiteiten, maar ook wilde hij „graag weten waarom de relatie verbroken was”.

Hij zegt nu dat hij „te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig” heeft geprobeerd om met zijn ex-geliefde in contact te komen. Van Drimmelen zegt nu te beseffen dat de dingen die hij tegen haar zei „dreigend zijn overgekomen”. Hoewel hij zijn „oprechte verontschuldigingen” aanbiedt — volgens hem in de eerste plaats aan de vrouw in kwestie — benadrukt hij „met klem” dat hij zich nooit schuldig zou hebben gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie.