Consumentenvertrouwen was nog nooit zo laag

Het consumentenvertrouwen heeft in april het laagste niveau ooit bereikt, zo blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Consumenten zijn niet alleen somber over het economische klimaat, ook hun koopbereidheid heeft in april een dieptepunt bereikt.

In april kwam het consumentenvertrouwen uit op -48. Om tot een indicatie te komen stelt het CBS vragen over de economische situatie van de afgelopen en komende twaalf maanden, maar ook de financiële situatie van huishoudens over dezelfde periodes en de koopbereidheid van mensen. Hoe negatiever de antwoorden, hoe lager het cijfer (bij -100 hebben alle respondenten negatief geantwoord, bij +100 alleen maar positief).

In maart bereikte het vertrouwen ook al een dieptepunt met -39. Toen bleek dat consumenten desondanks een relatief goede economische positie genieten, vanwege krapte op de arbeidsmarkt en baanzekerheid voor werkenden. Het CBS vraagt consumenten niet waarom zij somber zijn over de economie, zegt een woordvoerder. Hij vermoedt dat het lage vertrouwen te maken heeft met de inflatiecijfers van maart, evenals de stijgende energieprijzen. „Consumenten zien de cijfers, en daar word je niet vrolijk van”, zegt een woordvoerder van het instituut.

De tekst loopt door onder de grafiek.



Energieprijzen

De inflatie loopt al maanden op, mede door stijgende energieprijzen vanwege een toegenomen vraag naar energie in de nasleep van de coronapandemie. Ook de voedselprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen in vergelijking met een jaar geleden. De oorlog in Oekraïne heeft de energieprijzen verder doen oplopen, vanwege onzekerheid rond leveringen van olie en gas uit Rusland. Veel Europese landen zijn in hoge mate afhankelijk van energie uit het land. In maart bedroeg de inflatie bijna 12 procent — het hoogste percentage sinds 1945.

Toch betekent een hogere inflatie niet dat de koopkracht van alle Nederlanders achteruitgaat. Met name huishoudens met een variabel energiecontract zullen de stijgende prijzen in hun portemonnee voelen, vaak zijn dat mensen met een lager inkomen.

Lees ook: De inflatie was sinds 1945 nog nooit zo hoog, en vooral de lagere inkomens worden erdoor geraakt