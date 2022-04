Brits Lagerhuis stemt in met parlementair onderzoek naar Boris Johnson

Een parlementaire onderzoekscommissie gaat onderzoeken of de Britse premier Boris Johnson het Lagerhuis heeft misleid rondom de feestjes die tijdens de coronapandemie in zijn ambtswoning zijn gehouden. In het Britse parlement werd een motie naar zo’n onderzoek zonder verzet aangenomen, ondanks een eerdere poging van de regering om de stemming uit te stellen.

Volgens de oppositie loog Johnson over feestjes in de ambtswoning in Downing Street, terwijl het Verenigd Koninkrijk in een strenge lockdown verkeerde. De boete die Johnson vorige week van de Londense politie kreeg vanwege zijn aanwezigheid op een bijeenkomst ter ere van zijn verjaardag in juni 2020, bevestigt dat beeld. In het parlement zei Johnson aanvankelijk dat „alle regels altijd zijn nageleefd”. Afgelopen dinsdag erkende hij in het Lagerhuis dat hij de regels had overtreden en bood daarvoor zijn excuses aan.

De Britse premier is momenteel op bezoek in India, voor overleg over handel en veiligheid. Op de heenreis zei hij tegen journalisten dat hij belangrijker dingen aan zijn hoofd had dan het onderzoek naar zijn gedragingen. „Het parlement kan zich beter de dingen doen waarvoor het gekozen is”, stelde hij. Tot vanmiddag probeerde de Britse regering de stemming over het parlementaire onderzoek uit te stellen tot het politieonderzoek naar de lockdownfeestjes helemaal is afgerond.

Boetes

Het einde van dat onderzoek laat voorlopig nog even op zich wachten. Volgens de krant The Telegraph zal de politie geen nieuwe boetes uitdelen voor de lokale verkiezingen van 5 mei. Daarna kan Johnson nog meer boetes krijgen.

Lees ook: ‘Partygate’ is terug van weggeweest

Tijdens het debat voorafgaand aan de stemming leverde onder anderen de invloedrijke Conservatieve parlementariër Steve Baker forse kritiek op de premier. „Hij moet weten wanneer het tijd is om te gaan”, zei hij. Veel Tories blijven Johnson echter nog steunen, in de hoop dat hij met zijn optreden rondom de oorlog in Oekraïne de harten van de teleurgestelde Britse kiezers herovert.

Maar een parlementair onderzoek zal vermoedelijk meer pijnlijke details en mogelijk honderden precaire foto’s van de feestjes naar boven halen. En het misleiden van het parlement geldt als een politieke doodzonde. Als 54 Conservatieve parlementariërs per brief het vertrouwen in de premier opzeggen, volgt een vertrouwensstemming. Als hij die verliest, is het met premier Johnson gedaan.