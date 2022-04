‘Autonome’ burgers eisen ieder 1,5 miljoen euro van staat

De Belastingdienst wordt overspoeld met brieven van Nederlanders die hun fictieve ‘geboortetrust’ opeisen. Ze baseren zich op een complottheorie die stelt dat Nederland eigenlijk een bedrijf is en de fiscus een trustfonds dat per burger 1,5 miljoen euro beheert. Door alle banden met de overheid te verbreken, zou dit bedrag kunnen worden opgeëist.

Lees ook het uitgebreide stuk over de websites die beweren dat ze burgers kunnen bevrijden van vervelende regels

Elf complotdenkers stapten onlangs naar de rechter, omdat de Belastingdienst hun verzoeken om hun geboortetrust uit te keren alleen „ter kennisgeving” had aangenomen. De rechtbank Midden-Nederland moest de eisers teleurstellen. De rechter wees hen erop dat er „geen wettelijke regeling over een geboortetrust” bestaat en dat ze dus niet op geld hoeven te rekenen.

De Belastingdienst bevestigt aan NRC dat er 7.900 brieven zijn ontvangen van Nederlanders die hun ‘geboortetrust’ opvragen. Ze zijn geadresseerd aan de niet-bestaande ‘trustbelastingdienst’ en worden verzonden naar het postbusnummer van de fiscus in Heerlen. Ze moeten allemaal worden beantwoord met een ontvangstbevestiging. „Dit kost veel capaciteit”, zegt een woordvoerder.

De fiscus ziet dat mensen online worden aangespoord de brieven te versturen. Dat gebeurt op sites van alternatieve coaches en therapeuten die verkondigen dat mensen zich moeten losmaken van de overheid. Na het verkrijgen van ‘autonomie’ zouden zij geen belasting meer hoeven te betalen en niet meer onderworpen zijn aan Nederlandse wetten en regels.

De meeste van deze complotweb-sites verdienen er geld mee. De meest actieve speler is PR-adviseur Ronald Heister uit Amsterdam. Zijn bedrijf Bossmaker verstrekt geboortetrustformulieren aan geïnteresseerden die hem 100 euro betalen. Voor nog meer geld kunnen mensen consults krijgen of neppaspoorten kopen waarmee burgers, net als diplomaten, „onschendbaar” zouden worden.

Ook ‘de Hoge Raad voor de Kinderen’, die zichzelf beschrijft als de „hoogste instantie in Nederland in het gezagsgebied van recht” handelt in geboortetrustdocumenten.

NRC zocht contact met mensen die de rechtszaak tegen de Belastingdienst aanspanden. Een klager uit -Lelystad laat weten dat geen van hen commentaar wil geven.

Bossmaker-leden die NRC wel sprak, hebben verschillende motieven om hun geboortetrust op te vragen. Een ondernemer met een gezin dacht dat hij hierdoor van zijn hypotheekschulden af zou komen. Hij betaalde honderden euro’s aan Bossmaker, maar heeft nooit meer iets van zijn ‘geboortetrust’ gehoord.

Alternatief genezer Liesbet Muijlwijk vroeg haar geboortetrust op vanwege de beperkingen tijdens de coronacrisis. Daardoor ontstond bij haar de „behoefte” om zich uit te roepen tot „soeverein mens”, die niet gebonden is aan regels. Op het geboortetrustgeld rekent ze niet meer, daar is het haar „niet om te doen”. Ronald Heister van Bossmaker wilde niet reageren.

