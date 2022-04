ACM: Schiphol mag luchtvaartmaatschappijen hogere havengelden rekenen

Schiphol mag luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Amsterdam een aanzienlijk hogere vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van de luchthaven. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag.

Tien luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, TUI, Corendon, easyJet en Ryanair, en drie brancheorganisaties hadden vorig jaar een klacht ingediend tegen de verhoging van de zogenoemde havengelden. Dat is een aantal vergoedingen die luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van diverse faciliteiten op de luchthaven.

Volgens de ACM zijn de tariefstijgingen niet onredelijk en heeft Schiphol de tarieven conform de wet vastgesteld. De eerste verhoging is 1 april 2022 ingegaan. Schiphol ontving vorig jaar 333 miljoen euro aan havengelden, KLM is de grootste gebruiker in Amsterdam en betaalt om en nabij de helft. Voor de komende drie jaren, tot en met 2024, lopen de inkomsten uit de tarieven op tot circa 463 miljoen euro (afhankelijk van onder meer passagiersaantallen).

Lees ook: Schiphol komt luchtvaartmaatschappijen slechts weinig tegemoet in conflict havengelden

Meevallers teruggeven

De luchtvaartmaatschappijen noemen die verhoging van bijna 40 procent over drie jaar „zeker in het licht van de huidige crisis, typerend voor monopolistisch gedrag”.

Schiphol moet meevallers in de tarieven teruggeven aan gebruikers, wat in het verleden is gebeurd, maar mag ook tegenvallers verrekenen, aldus de ACM. De Amsterdamse luchthaven leed tijdens de pandemie, toen het vliegverkeer wereldwijd vrijwel stilviel, een fors verlies. „Als Schiphol die kosten zelf zou dragen”, stelt de ACM, „dan komen ze uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler omdat de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam de grootste aandeelhouders van Schiphol zijn.” Nu worden de tegenvallers neergelegd bij de gebruikers van de luchthaven.

De ACM keurde ook de nieuwe stikstofheffing en de aangepaste geluidsheffing goed die Schiphol wil invoeren. Volgens de toezichthouder worden hiermee „stillere en schonere toestellen beloond en lawaaiige toestellen die veel stikstof uitstoten belast”.

‘Op zijn minst opmerkelijk’

BARIN, de organisatie die luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt in Nederland, is teleurgesteld door de beslissing van de ACM om het beroep af te wijzen. „Het is op zijn minst opmerkelijk dat de ACM het gedrag van Schiphol, om de tarieven te verhogen met 37 procent, met geen woord bekritiseert”, aldus voorzitter Marnix Fruitema.

Hij hekelt het feit dat de ACM „volledig voorbijgaat aan de redelijkheid van het besluit van Schiphol, gedurende de ernstigste crisis die de luchtvaart ooit heeft gekend”. BARIN zal beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

KLM deelt de bezwaren van brancheorganisatie BARIN en laat weten ook beroep in te stellen bij het CBb.