Wimbledon weert Russische en Wit-Russische tennissers

Er mogen komende zomer geen Russische en Wit-Russische tennissers deelnemen aan Wimbledon. Dat heeft de organisatie van het Britse tennistoernooi woensdag bekendgemaakt. De organisatie wil niet dat het grandslamtoernooi middels goede prestaties van tennissers uit Rusland en Wit-Rusland gebruikt kan worden als promotie voor het Russische regime.

Eerder vandaag meldden Britse media al dat Wimbledon tennissers uit Rusland en Wit-Rusland zou weren. Het uitsluiten van de tennissers betekent dat de huidige nummer twee van de wereld, de Rus Daniil Medvedev, niet mee mag doen.

Er staan nog drie andere Russische mannen in de top dertig van de wereldranglijst bij de mannen, Andrej Roebljov op nummer acht. De Wit-Russische Aryna Sabalenka, vierde van de wereld bij de vrouwen, moet ook thuis blijven, net als haar landgenoot Viktoryja Azarenka. Azarenka was in 2012 de eerste van de wereld, en stond in 2020 nog in de finale van het Amerikaanse grandslamtoernooi US Open.

Russische en Wit-Russische tennissers mochten bij Wimbledon, net als bij vele andere toernooien, al niet meer voor hun land uitkomen. Het Britse tennistoernooi is het eerste dat hun persoonlijke deelname ook weigert. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov reageerde woensdag op het aangekondigde nieuws, nog voor de bevestiging van de organisatie van Wimbledon. „Aangezien Rusland een sterk tennisland is, zullen de competities hieronder lijden”, zei hij volgens persbureau Reuters. „Het is onaanvaardbaar sporters te laten gijzelen door politieke problemen.”

Wel naar Rosmalen

Medvedev neemt in juni wel deel aan de Libéma Open in Rosmalen, onder een neutrale vlag. Dat maakte de organisatie van het tennistoernooi woensdag bekend. Toernooidirecteur Marcel Hunze zegt tegen het AD maar kort te hebben overwogen om spelers uit Rusland of Wit-Rusland te weren. Volgens Hunze hoort de organisatie geen spelers te „verbieden te tennissen”, vooral niet als deze „niet openlijk het beleid van het Kremlin ondersteunen of bij voorkeur zelfs zich daarvan distantiëren”.

Medvedev zei een maand voor de Russische invasie „vrede over de hele wereld” te willen promoten. Ook noemde hij vrede belangrijker dan zijn nummer-1 positie, die hij in februari voor de eerste keer bemachtigde.

Dit bericht is later aangevuld met de bevestiging van de organisatie van Wimbledon, en met de deelname van Medvedev aan het Libéma Open in Rosmalen (20 april).

Lees ook: Voor de Russische tennissers is de oorlog nooit ver weg

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Wimbledon gaat Russische en Wit-Russische tennissers weren’