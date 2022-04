Wie winnen de Musical Awards?

Je ziet het zo voor je: het emotionele dankwoord van Simone Kleinsma bij de Musical Awards in 2021, toen haar hoofdrol in Hello Dolly! werd bekroond. Of het oorverdovende gejuich, toen het prachtige Goodbye, Norma Jeane de prijs voor beste kleine musical won. Je kan het voor je zien, maar het is nooit gebeurd. Door de pandemie werden er vorig jaar geen musicalprijzen uitgereikt en ‘hello’ werd voor beide producties vrij snel ‘goodbye’.

Na twee jaar stilte vindt op 28 april eindelijk weer een Musical Awards Gala plaats. Deze twintigste editie wordt vanuit Rotterdam Ahoy live uitgezonden op NPO1. De meeste nominaties zijn er voor Aladdin van Stage Entertainment (12), Come From Away van MediaLane (12) en Rocky Horror Show van De Graaf en Cornelissen (11). Ook een pre-corona-productie maakt kans op (7) prijzen: TINA – De Tina Turner Musical van Stage Entertainment. De première van deze musical vond begin 2020 plaats en valt daarmee buiten de periode van meedingen, die loopt van 1 juli 2021 tot half maart 2022, maar het awardsbestuur besloot ‘oudere’ voorstellingen een kans te gunnen, mits ze nog te zien zijn. In de praktijk gaat dit alleen om TINA. Producties als Goodbye, Norma Jeane en Hello Dolly! vallen buiten de boot, omdat ze niet meer spelen.

Seksuele moraal

De genomineerde producties geven een rijkgeschakeerd beeld van het musicalveld. Er valt veel te kiezen. Zo zijn er grote shows die draaien om de visuele effecten (Aladdin, ONE de Musical), maar ook intiemere voorstellingen die inzoomen op de belevingswereld van één personage (100% COCO, Amélie). Naast musicalklassiekers (The Sound of Music) staan ambitieuze Nederlandse creaties over sterren (14 de Musical over Johan Cruijff, Diana & Zonen over de Britse prinses) of producties die het levensverhaal van zangers bezingen (TINA en Hij gelooft in mij over André Hazes).

Thematisch valt er niet echt lijn in te ontdekken, al schoppen dit seizoen twee musicals lekker tegen (seksuele) bekrompenheid aan. In rockmusical Spring Awakening onderzoeken jongeren hun seksualiteit, terwijl ze opgroeien in een conservatieve gemeenschap; in culthit Rocky Horror Show dompelt een ‘sweet transvestite from transsexual Transsylvania’ zijn burgerlijke gasten onder in allerlei verleidingen. Dit schurkt aan tegen de actualiteit, met het oog op alle schandalen rond ongewenst gedrag en – aan de andere kant van het spectrum – de steeds diversere seksuele- en genderidentiteiten in onze samenleving.

Vrouw in de hoofdrol

Vrouwelijke protagonisten stelen bij deze Musical Awards de show. Een vrouwelijke titelrol is natuurlijk niets nieuws onder de zon: we hadden al Anastasia, Mary Poppins, Annie, Elisabeth, Aida en Evita, maar aan dit lijstje kunnen we nu Tina, Diana, Coco en Amélie toevoegen. De genomineerden voor ‘Beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical’ kregen allemaal een rol waarmee ze flink konden uitpakken – alleen Myrthe Burger staat enigszins in de schaduw van ‘haar’ man, Johan Cruijff, een prachtrol die Tobias Nierop vast een award oplevert (al moet hij het opnemen tegen Stanley Burleson, die eveneens formidabel is als geest in Aladdin).

Hoewel Nandi van Beurden de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol absoluut verdient voor haar sprankelende Maria in The Sound of Music, is het waarschijnlijk Nyassa Alberta die die prijs in ontvangst neemt. Haar hoofdrol in TINA is indrukwekkend, want werkelijk alles klopt. Ze heeft de stem en de energie, én overtuigt in de scènes waarin het dramatische levensverhaal van de zangeres wordt uitgewerkt. Dat Alberta zo kan stralen, is ook een verdienste van het script van Katori Hall, Frank Ketelaar en Kees Prins (voorspeld winnaar in de categorie ‘Beste script en dialogen’).

Dit hele pakket maakt TINA ook meteen dé kanshebber voor de award ‘Beste grote musical’ en wellicht sleept de productie ook nog een publieksprijs in de wacht. Hiervoor kan online gestemd worden en in de tv-uitzending op 28 april. TINA hoort op dit moment bij de laatste drie, strijdend tegen Aladdin enSoldaat van Oranje (al sinds 2013 de langst spelende Nederlandse musical).

Teamprestatie

Bij de kleinere musicals (maximaal 14 castleden) is Come From Away van MediaLane de grootste kanshebber om met enkele prijzen naar huis te gaan. Deze productie vertelt het verhaal van een Canadees stadje, waar tientallen vliegtuigen moesten landen, toen het Amerikaanse luchtruim dichtging op 9/11. Regisseur Antoine Uitdehaag en choreograaf Daan Wijnands hebben creatieve manieren gevonden om het lot van de gestrande reizigers te verbeelden en balanceren knap tussen persoonlijke worstelingen en het bredere perspectief, waarin een ramp zich voltrekt.

Musical Come From Away

De kracht van deze voorstelling zit ‘m in de collectieve prestatie op het toneel. De spelers staan de hele voorstelling samen op de bühne om in hun (dubbel)rollen de vele personages tot leven te brengen. Dat maakt de strijd in de categorie ‘Beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical’ ingewikkeld. Van de vier genomineerden komen er drie uit Come From Away, terwijl in deze productie iedere speler evenveel waarde lijkt te hebben. Toch zal waarschijnlijk Willemijn Verkaik de award krijgen, al was het maar vanwege haar prachtige solo ‘Mijn vlucht door de lucht’

Tegenover het hoopvolle Come From Away staat de ontregelende Rocky Horror Show, een productie die ook royaal met nominaties is beloond. In veel categorieën wordt het echter een zware dobber voor deze musical, omdat ook hiervoor geldt dat niet zozeer de losse elementen de voorstelling maken, maar het geheel (inclusief publieksparticipatie). Uitzondering daarop vormen twee acteurs, die de awards in hun respectievelijke categorieën verdienen: Sven Ratzke in zijn hysterisch rol als Dr. Frank-n-Furter en de onbedaarlijk komische Ellen Pieters als Magenta.

Danique Graanoogst, Meghan Markle in Diana & Zonen

Gemiste kansen

Hier en daar heeft de jury ook kansen laten liggen. Waar is bijvoorbeeld de nominatie voor Carline Brouwer? Haar regie van The Sound of Music friste de klassieker enorm op en maakte het tot één van de hoogtepunten van het theaterseizoen. Ook een nominatie voor Juneoer Mers (Ike Turner in TINA) was op zijn plaats geweest, evenals voor Francis van Broekhuizen in The Sound of Music. Door dit musicaldebuut kwalificeert zij zich toch wel als ‘aanstormend talent’ – ook al heeft Van Broekhuizen jarenlange ervaring op de podia (als operazangeres) en is ze ouder dan 25 jaar (de maximumleeftijd in deze categorie). Haar komisch talent en de chemie met haar tegenspelers maakten haar rol als Moeder Overste tot een memorabele.

Afsluitend zou voor de metamorfose van Freek Bartels in Diana & Zonen eigenlijk een speciale award in het leven geroepen moeten worden: die voor ‘meest rigoureuze transformatie’. Als prins Harry is hij Bartels onherkenbaar, waardoor toeschouwers elkaar bij zijn eerste scènes in verwarring aanstoten. En anders moeten Leendert van Nimwegen en Michel van Oostveen, verantwoordelijk voor deze metamorfose, de award voor ‘Beste kap en grime’ krijgen.