Een diepe zucht dinsdagochtend. De denktank van het CDA - het ‘Wetenschappelijk Instituut’ – had weer eens een belangrijk rapport geschreven. Over fastfood. Fastfoodrestaurants zouden hun producten gezonder moeten maken. Ik hoorde een van auteurs, zorgverlener Adelaar, in het NOS Radio 1 Journaal al vrijblijvend filosoferen over een verbod voor de jeugd om voor hun achttiende een patatje te kunnen kopen. Als het werkt bij alcohol en tabak, waarom dan ook niet met ongezond eten? Nog even het verplicht bewegen invoeren en je bent uit de zorgkosten.

Het plan werd natuurlijk meteen door iedereen afgefakkeld. Ik denk dat ze er bij coalitiegenoot D66 even van zijn gaan huppelen. Zo’n kansloos CDA-plan is natuurlijk heerlijk als je zelf in een integriteitsschandaal bent beland. Het voelt als een kansloze voetbalwedstrijd spelen en dan opeens vanuit het niets een penalty krijgen. Zo’n rapport is clickbait, elke stagiair op de redactie kan er een nieuwtje van bakken en dat gebeurde dan ook.

Uit armoede besloot het CDA dat ze de bal dan nog liever in eigen doel trapten. CDA-Kamerlid Anne Kuik corrigeerde het eigen nieuws. Ze liet optekenen dat het Wetenschappelijk Instituut van het CDA onafhankelijk opereert, dat er ook goede voorstellen in het rapport staan, maar dat het plan voor een minimumleeftijd in de snackbar een brug te ver is. Bij de politieke amateurs van het CDA is het altijd komkommertijd.

Als zoon van een ambtenaar die voor de dienst water van de Provincie Gelderland talloze rapporten schreef die vaak ongelezen bij een hogere bestuurslaag in de prullenbak belandden, leef ik mee met de wetenschappers en auteurs van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Ze hebben er nogal wat tijd en moeite in gestoken om de eigen onafhankelijkheid te benadrukken.

Kan iemand dat hele proces een keer filmen zodat het is vastgelegd voor het nageslacht? Van het intrappen van de open deur – ‘fastfood is ongezond’ – tot de radicale aanbevelingen en vooral ook de reacties van de eigen politici. Film de onafhankelijke vergaderingen, maar leg ook de onderzoekers in hun thuissituatie vast en ga mee op werkbezoek. Ik wil zien hoe de onderzoekers zich ophielden in de restaurants van fastfoodketens en daar langzaam met elkaar naar een radicale aanbeveling meanderden. Maar het kan ook zijn dat ze de deur niet uit zijn geweest, het was tenslotte corona. Hoe dan ook: de opdracht zit erop, de factuur kan worden verstuurd, helaas blijven de waardering en lof dit keer uit. Op naar de volgende proefballon die tot op de bodem moet worden uitgezocht: kunnen we huizen onder water bouwen?

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.