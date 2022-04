Wereldwijd chiptekort blijft goed nieuws voor ASML

Ogenschijnlijk tegenvallende cijfers tonen aan dat het met ASML juist goed gaat. Dat was de complexe boodschap die de Veldhovense producent van lithografiemachines bracht tijdens de presentatie van de resultaten van het eerste kwartaal van 2022.

Vergeleken met de eerste drie maanden van 2021 daalde de omzet van 4,4 naar 3,5 miljard euro en halveerde de winst naar 695 miljoen euro. Het gaat om een tijdelijk effect van een bedrijf dat een grote groeispurt doormaakt. ASML is daarbij wel sterk afhankelijk van toeleveranciers als VDL en Zeiss, die op hetzelfde tempo moeten meegroeien.

Omdat het chiptekort voortwoekert zitten chipfabrikanten – de klanten van ASML – te springen om nieuwe productiemiddelen. Lithografie, het belichten van nauwkeurige patronen op halfgeleidend materiaal, is een cruciale stap in het productieproces. ASML, Europa’s waardevolste technologiebedrijf, is de wereldwijde marktleider die uit alle macht probeert zijn capaciteit uit te breiden. Wachttijden voor gangbare lithografiemachines (‘Deep UV’) zijn te hoog, vertelde ASML-topman Peter Wennink woensdag tijdens een toelichting op de resultaten. „Als je nu een Deep UV-machine bestelt heb je ’m eind volgend jaar.”

Niet volledig testen

Om tijd te winnen worden nieuwe lithografiemachines niet volledig getest in Veldhoven, maar pas zodra de machines staan opgesteld bij ASML’s klanten. Daardoor worden de machines later afgerekend. De omzetdip is een tijdelijk boekhoudeffect, verwacht ASML, dat over het hele jaar rekent op 20 procent omzetgroei.

De EUV-machines (die patronen van chips belichten met nog fijnmaziger extreme ultraviolet licht) zijn ASML’s meest geavanceerde machines. Ook die zijn niet aan te slepen. Dat komt door een groeiende vraag naar chips en door geopolitieke spanningen. De VS, de EU, en China proberen gelijktijdig een zelfstandige chipindustrie uit de grond te stampen. Ze willen niet volledig afhankelijk zijn van chips uit Taiwan en Zuid-Korea. De chipfabrikanten krijgen miljarden subsidies om nieuwe fabrieken te bouwen – maar dan moet er wel productieapapratuur zijn.

Lees ook: Het Rijk rekent op 230 miljoen steun voor de chipindustrie

De bottleneck voor uitbreiding is vaak de beschikbaarheid van technisch personeel. Dat geldt voor ASML zelf, maar ook voor toeleveranciers. ASML hoopt in 2025 de productie van Deep UV-machines bijna te verdubbelen tot zeshonderd machines per jaar. Mits toeleveranciers de vraag aankunnen, groeit de productie van EUV-machines van zeventig naar negentig per jaar.

Opkopen wasmachines

Het chiptekort blijft nijpend. Topman Wennink haalde tijdens een toelichting op de cijfers de anekdote aan van een (niet nader te noemen) elektronicaproducent die wasmachines opkoopt om de chips eruit te slopen voor zijn eigen industriële systemen.

Ondanks het chiptekort groeit de omzet van de halfgeleiderindustrie explosief, meldt onderzoeksbureau Gartner. De wereldwijde chipindustrie groeide in 2021 met 26 procent. Bij elkaar verdienen alle chipfabrikanten – bedrijven als Intel, Samsung, SK Hynix en Qualcomm – 595 miljard dollar.

Het aandeel van Chinese chipbedrijven in de halfgeleiderindustrie stijgt elk jaar met 30 procent. Volgens brancheorganisatie SIA heeft China meer dan 10 procent marktaandeel. Europa heeft zo’n 8 procent marktaandeel en wil groeien tot 20 procent.