Wat gaat er mis bij Just Eat Takeaway?

Geconfronteerd met de groeiende onrust rond zijn bedrijf toonde Jitse Groen (43), topman van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com (JET), zich de afgelopen maanden zelfverzekerd. Het was volgens hem een kwestie van tijd voordat aandeelhouders de waarde zouden zien van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub.

Groen was het inmiddels wel gewend om anderen te moeten overtuigen van zijn gelijk. Toen hij in 2007 de oversteek waagde naar Duitsland vroeg iedereen hem ook waarom hij die gok waagde voor een „kansloze vierde plek”. Totdat hij zeven jaar later eerst het veel grotere Lieferando overnam en daarna marktleider Delivery Hero verdreef. Ineens zag de buitenwereld wat Groen al jaren doorhad: dat hij door de dominantie in Duitsland zijn bedrijf kon uitbouwen tot wereldspeler.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de oprichter van Thuisbezorgd.nl er nogmaals in slaagt zijn tegenstanders voor zich te winnen. Eind vorig jaar riep een activistische grootaandeelhouder al op tot de verkoop van het moeizaam draaiende Grubhub en sindsdien is de onvrede onder beleggers alleen maar groter geworden. Het leidde deze woensdag tot een ommezwaai: wees Groen een verkoop eerder nog van de hand, nu is dat wel een mogelijkheid.

In een toelichting op de eerstekwartaalcijfers stelde JET (5,3 miljard euro omzet, 18.000 werknemers) „actief op zoek” te gaan naar een strategische partner óf te kijken naar een „gedeeltelijke of gehele verkoop” van Grubhub. Het bedrijf heeft zijn adviseurs gevraagd een „formeel proces” op te tuigen. Van serieuze onderhandelingen is volgens de topman momenteel geen sprake.

Ongelukkige timing

Waarom oprichter Groen nu van mening is veranderd? JET wordt volgens hem regelmatig benaderd met voorstellen en biedingen. „Dan kijken we of dat zinvol is voor ons bedrijf.” Voor Grubhub werd de afgelopen maanden gezocht naar mogelijke samenwerkingen en in sommige van die gesprekken kwam volgens Groen een overname ter sprake. Kortom: intern lag de optie al op tafel, „maar nu communiceren we het ook naar buiten.”

Mocht het tot een verkoop komen, dan verliest de Nederlandse maaltijdbezorger toegang tot de enorme Amerikaanse bezorgmarkt. Grubhub was waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om daar mee te doen, zei Groen eerder al in NRC. De aankondiging van de overname in de zomer van 2020 kwam eigenlijk net iets te vroeg: Takeaway was op dat moment nog volop bezig met het afronden van de fusie met Just Eat van een jaar eerder. „Maar je hebt één moment, dat is het.”

Achteraf gezien bleek de timing van die aankoop ongelukkig. Grubhub had meer oplapwerk nodig dan gedacht. Het platform was een beetje stilgevallen in vergelijking met de concurrenten. Groen wilde dat oplossen door meer restaurants toe te voegen, vooral buiten de stadscentra, en zich ook te storten op het bezorgen van boodschappen aan huis, zo kondigde hij eind vorig jaar op een dag voor beleggers aan.

Dat herstelwerk werd bemoeilijkt door de coronapandemie: door de maatregelen floreerde de maaltijdbezorging weliswaar, maar in Noord-Amerika stelden verschillende regio’s ook limieten aan hoeveel bemiddelingskosten bezorgers mochten rekenen aan klant en restaurant. Toen de maatregelen werden opgeheven, zakte de explosieve groei bovendien volledig in. Afgelopen kwartaal handelde JET voor het eerst minder orders af dan een jaar eerder.

Vermogen verdampt

Tegelijkertijd zagen aandeelhouders van het bedrijf hun vermogen in rap tempo verdampen. Dat leidde tot bezorgdheid bij beleggers: bij een lage koers kon de op een na grootste maaltijdbezorger van de wereld zomaar in zijn gehéél worden overgenomen.

In de verklaring van woensdag zegt JET nu dat het zijn eigen ambities „afstemt” op die van de aandeelhouders: waarde toevoegen voor het bedrijf en de eigenaren. De vraag is hoeveel waarde de verkoop van Grubhub kan opleveren. Door de lage aandelenkoersen van veel maaltijdbezorgers lijkt het onwaarschijnlijk dat Groen de 6,4 miljard euro die hij een jaar geleden voor Grubhub betaalde volledig terugkrijgt.