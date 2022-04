Waarom verliest Netflix abonnees en wat brengt de streaminggigant daar tegenin?

Na een ongekend decennium vol voorspoed is een streaminggigant gestopt met groeien. Deze dinsdag maakte Netflix bekend dat het bedrijf voor het eerst in 10 jaar abonnees verloren heeft. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 200.000 abonnees minder in het vorige kwartaal, terwijl een bescheiden groei van 2,5 miljoen werd verwacht. Het nieuws werd slecht ontvangen op de Amerikaanse beurs, waar het aandeel Netflix 25 procent in waarde daalde.

Zonder de oorlog in Oekraïne zou er nog wel een kleine groei geweest zijn: Netflix vertrok in maart uit Rusland en verloor met die (mogelijk tijdelijke) maatregel in één klap 700.000 betalende klanten. Maar ook zonder deze uitzonderlijke situatie zouden de cijfers slecht zijn. Wat is er aan de hand? En wat moet er gebeuren om het tij te keren?

Concurrentie en content

Met bijna 222 miljoen abonnees in meer dan 190 landen is Netflix nog steeds leider in de markt van video on demand-diensten. Als voorloper en ‘disruptor’ in de tv-wereld kon Netflix vanaf 2007 een grote voorsprong opbouwen, maar inmiddels zijn er veel concurrenten bijgekomen. Mediaconglomeraten als Disney (Disney+) en Warner Bros. Discovery (HBO Max) hebben hun eigen streamingdiensten opgezet, terwijl ook techbedrijven als Apple (Apple TV+) en Amazon (Prime Video) meedoen aan de strijd.

De steeds verder gefragmenteerde markt zorgt ervoor dat consumenten meer keus hebben en ook makkelijker hun abonnement opzeggen om over te stappen naar een andere dienst. Met eigen series, films, documentaires en realityprogramma’s wil Netflix nieuwe abonnees trekken en bestaande abonnees behouden. In een brief aan investeerders belooft de marktleider zich nog meer te richten op het maken van kwalitatieve content. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het bedrijf maakt momenteel ontzettend veel producties en schiet daarbij ook vaak mis: niet ieder kwartaal heeft een hit als Bridgerton, Squid Game of Stranger Things te bieden. De concurrenten bieden vaak alternatieven: HBO biedt spaakmakende titels als Succession en Euphoria, Disney weet fans van grote ‘merken’ als Star Wars en Marvel te trekken. Amazon heeft dankzij de steenrijke oprichter Jeff Bezos het geld om te investeren in de duurste tv-serie ooit: The Lord of the Rings: The Rings of Power heeft naar verluidt al zo’n vierhonderd miljoen dollar gekost.

Daarnaast kon Netflix minder teren op licenties van oudere series zoals Friends (1994–2004) en The Big Bang Theory (2007–2019). Dit soort sitcoms blijven ongekend populair. Lange tijd kon Netflix de rechten hiervoor krijgen, maar inmiddels zijn deze oude vertrouwde kijksuccessen in Nederland te vinden op HBO Max.

Stijgende abonnementskosten

De tijd dat Netflix genoeg was voor de gemiddelde bingewatcher lijkt dus voorbij. De consument zal kritisch kijken en zich afvragen of hij nog waar voor zijn geld krijgt. Stijgende abonnementskosten zullen voor sommige gebruikers reden zijn om af te haken. Abonnementen kosten in Nederland 7,99 euro (basis) tot 15,99 euro (premium) per maand.

Dat er intern onrust is over de abonnementscijfers blijk wel uit het feit dat topman Reed Hastings keuzes moet maken die hij eerder nog uitsloot. Zo gaf hij in het verleden altijd aan geen advertenties op zijn streamingdienst te willen toelaten („Er komen geen advertenties naar Netflix. Punt”, schreef hij in 2015). Na het bekendmaken van slechte kwartaalcijfers vertelde Hasting tegen investeerders dat hij zijn ideeën hierover heeft moeten bijstellen. Het duurt waarschijnlijk niet lang voordat er advertenties te zien zijn op Netflix, als onderdeel van een goedkopere abonnementsvorm. Voorstanders van deze strategie wijzen op twee dingen: naast extra inkomsten door de reclames kan een goedkopere optie abonnees trekken die minder willen betalen en daarvoor reclames rondom de content accepteren.

Tegen delen van abonnementen

Ook op een ander punt probeert Netflix iets te veranderen: gebruikers die niet (mee)betalen aan een abonnement. Volgens het bedrijf zijn er naast de 222 miljoen betalende abonnees meer dan 100 miljoen huishoudens die via een gedeeld account kosteloos meekijken. „Het delen heeft waarschijnlijk bijgedragen aan onze groei door meer mensen Netflix te laten gebruiken en ervan te laten genieten” , aldus het bedrijf. Toch moet er op dit vlak iets gebeuren: „We hebben altijd geprobeerd om delen binnen het huishouden van een abonnee gemakkelijk te maken. Hoewel deze functies erg populair waren, hebben ze voor verwarring gezorgd over wanneer en hoe Netflix kan worden gedeeld met andere huishoudens.”

‘Illegaal’ delen moet dus verleden tijd worden. Zo’n stap brengt risico’s met zich mee: zijn abonnees bereid om te betalen voor mogelijkheden die eerst gratis leken? Zeker met de vele alternatieven raak je als bedrijf mogelijk abonnees kwijt.