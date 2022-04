Waarom Hugo en Jaap graag mailen zonder mondkapje

Hillary Clinton deed het. Ook Hugo de Jonge deed het, net als Jaap van Dissel. Ze gebruikten hun eigen mailadres voor het versturen van vertrouwelijke werkinformatie, meldde de Volkskrant. Niets menselijks is een minister of een OMT-lid vreemd. In een baan die je 24 uur per dag, zeven dagen per week bezighoudt, is het soms ‘onhandig’ om in te loggen op de werkmail, was De Jonges verklaring voor zijn iCloud-gebruik. Van Dissel vond Gmail makkelijker dan de RIVM-mail. Daar moet je inloggen met naam, wachtwoord, pincode en tijdelijke code. Wat een gedoe, hoor je hem brommen.

Ministers worden geacht telefoons en computers te gebruiken met beveiligde faciliteiten voor internet en e-mail, meldt het Handboek voor Bewindslieden. Gebruik van Gmail, iCloud of WhatsApp is niet verboden, maar wordt ‘ernstig ontraden’. Het is onveiliger – groter risico op hackers en lekken – en het is moeilijker te controleren wie wat wist, op welk moment, en van wie.

En het wringt. De mensen die de basisregels bedachten om corona te bedwingen, wensen zich niet aan de digitale basisregels te houden. Ze mailen zonder mondkapje.

Achter die privémails zit meer dan gemakzucht. Door de smartphone en de introductie van het 4G-netwerk (in Nederland sedert 2013) is bereikbaarheid de norm – zelfs buiten kantoor en buiten kantooruren. De coronapandemie slecht daarna de laatste drempels tussen werk en privéleven. Ook bij de overheid. In maart 2020 verhuizen 175.000 ambtenaren naar hun thuiskantoor. De Algemene Rekenkamer constateert in november 2020 dat dat verkeerd gaat; 16 procent van de ambtenaren gebruikt privémail om vertrouwelijke werkinhoudelijke informatie te sturen, 7 procent gebruikt daarvoor ook WhatsApp. Naast de officiële WebEx-dienst Rijksvideo videobellen ze ook met WhatsApp Video, Zoom en FaceTime.

De reden dat ambtenaren eigen apps gebruiken: de officiële middelen van de overheid schieten tekort, de werkafspraken zijn onhandig of onduidelijk. Zo mag je bij de ene overheidsdienst wel WhatsApp gebruiken en bij de andere dienst niet.

Als ambtenaren bestanden versturen via iCloud, Gmail, Dropbox of WeTransfer, verdwijnt het overzicht. In persoonlijke mailboxen en opslagdiensten zweven massa’s overheidsdocumenten rond. Het collectieve geheugen „dementeert”, constateert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

De informatiehuishouding is zo’n chaos dat je de macht niet meer kunt controleren. De Algemene Rekenkamer schrijft: „Het is niet mogelijk om volledig verantwoording af te leggen binnen een ministerie, aan inspecties, aan de media en het parlement.” De openbaarheid van bestuur brokkelt af, met elke privémail.

Hoogste tijd voor wat ICT-Engels. Aan bring your own device (kies zelf de telefoon die je voor je werk gebruikt) waren we al gewend. Door corona kwamen bring your own software en bring your own cloud erbij. De enige manier om die wildgroei onder controle te krijgen, is door opnieuw drempels op te werpen tussen werk en privé.

Je kunt die drempels zelf metselen, door een tweede telefoonnummer, een tweede toestel of een tweede mailprogramma te nemen. Maar het begint met een werkgever die goede samenwerkingssoftware ter beschikking stelt, zodat werknemers niet vallen voor het gemak van hun eigen apps.

Een duidelijk verbod op het gebruik van privémail voor bewindslieden zou ook helpen. Verander in dat Handboek „ernstig ontraden” in „niet doen, Hugo”. Hoe moeilijk kan het zijn?

Overigens gaan ook burgers ervan uit dat politici hun privémail voor werk gebruiken. Zo krijg ik soms post die bestemd is voor SP-kamerlid Maarten Hijink. Hij is geen familie, maar wel iemand met wie ik blijkbaar bijna hetzelfde Gmail-adres deel. Dus doe ondergetekende en Maarten Hijink een plezier en mail hem voortaan op zijn @tweedekamer.nl-adres.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie Twitter: @MarcHijinkNRC