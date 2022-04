Van wat de Sjevtsjenko’s in Borodjanka dierbaar was, resteert alleen as

Vol trots klautert Alla Sjevtsjenko (58) uit de kelder van haar uitgebrande appartement in Borodjanka met in elke hand een glazen pot. „Deze zijn nog heel!” kraait ze naar haar man Volodymyr (62) en toont hem een weckfles vol augurken en een pot zelfgemaakte jam. Op zijn vermoeide gezicht verschijnt een blik van vertedering.

Het is een zeldzaam opgewekt moment te midden van de ravage die zij hebben aangetroffen nu zij na de Russische terugtrekking rond Kiev de schade kunnen opmaken. Behalve het kelderproviand is er werkelijk niets heel in hun tweekamerflatje. In de keuken staat nog een karkas van de oven. Op de plek van het bed ligt alleen een opgekrulde spiraalbodem, geen spoor van frame of matras. Alles behalve metaal is door de vlammenzee verorberd. Van foto’s, boeken, kleren en al het materiële wat de Sjevtsjenko’s dierbaar was, resteert niet meer dan de as die opstuift in de gure wind die waait door de kozijnen waar de ruiten uitgeblazen zijn. „Wat wij hier in dit huis in dertig jaar hebben opgebouwd, is in één minuut vernietigd”, stelt Alla vast.

Alla en Volodymyr Sjevtsjenko in hun verwoeste appartement. „Wat wij hier in dertig jaar hebben opgebouwd, is in één minuut vernietigd.” Kostyantyn Chernichkin

Wraak

Het stadje Borodjanka ligt ongeveer vijftig kilometer ten noordwesten van Kiev. Russische militairen hielden het ruim een maand bezet in hun poging de hoofdstad te omsingelen en veroveren. Net als in andere steden en dorpen in de omgeving zijn hier inwoners neergeschoten, verkracht en gemarteld. In Borodjanka zijn ze ook platgebombardeerd.

Onduidelijk is welk strategisch doel dat diende. De oude graafmachinefabriek waar de lokale economie op dreef is al jaren dicht, en militaire infrastructuur is hier niet. Volodymyr kan geen andere reden bedenken dan „wraak voor het kapotschieten van het Russische konvooi” dat hier verscheen en door Oekraïense tegenstand en logistieke problemen tot stilstand werd gebracht. De opmars vanuit Wit-Rusland richting Kiev stokte. Beelden van de kwetsbare militaire file van tientallen kilometers gingen de wereld over. Nu liggen overal langs de weg naar Kiev uitgebrande karkassen van tanks, pantservoertuigen en vrachtwagens. Het menselijke leed wordt geleidelijk zichtbaar.

Officieel zijn 41 lichamen onder het puin gevonden. Honderden mensen worden nog vermist. Foto Kostyantyn Chernichkin

In het minst walgelijke scenario waren de bombardementen op Borodjanka misplaatste luchtsteun aan de verliezende Russische grondtroepen. Op z’n meest afschuwelijk is het vernietiging puur en alleen om de vernietiging geweest. Om zoveel mogelijk slachtoffers te maken en de stad onleefbaar te maken. De tactiek van de verschroeide aarde.

Ook in de schuilkelder hadden de inwoners van de gebombardeerde flat geen schijn van kans.

Oekraïense autoriteiten noemen Borodjanka de meest verwoeste plek rond Kiev en beschuldigen Rusland van oorlogsmisdaden, omdat meerdere woonblokken met clusterbommen zouden zijn weggevaagd. Volgens president Volodymyr Zelensky zijn de schade en het aantal doden hier verhoudingsgewijs „aanmerkelijk erger” dan in het inmiddels beruchte Boetsja. Officieel zijn 41 lichamen onder het puin gevonden. Honderden mensen worden nog vermist. Omdat de stad zonder elektriciteit, verwarming en water vrijwel onleefbaar is en veel gevluchte families niet zijn teruggekeerd, weten buren van elkaar niet wie leeft, kwijt of dood is.

Geen schijn van kans

Het lijkt een wonder dat Volodymyr Sjevtsjenko de bombardementen overleefd heeft, want hij was thuis toen die begin maart werden uitgevoerd. Hij had Alla, hun zoon en de kleinkinderen in veiligheid gebracht, maar besloot zelf terug naar het flatje te gaan. Hij laat zien hoe hij zich op de gang verschanste, met zijn rug plat tegen de muur, toen de ruiten sprongen en de brand begon.

Wat hem redde is dat het appartement dat Alla in de jaren negentig kreeg via de fabriek waar ze werkte, op de begane grond was. Hij kon daardoor snel vluchten en elders schuilen.

Omdat de elektriciteit was uitgevallen, was zijn mobiele telefoon al geruime tijd onbruikbaar. Wekenlang ging Alla ervan uit dat hij dood was. „Ben je het echt?”, vroeg ze toen hij na het vertrek van de Russen begin deze maand belde uit het ziekenhuis.

Negen verdiepingen verpulverd

Niet alle buren hebben zo veel geluk gehad. Voor de oorlog woonden de meeste van de 13.000 mensen hier in Sovjetflats zoals die van Alla en Volodymyr. De hoofdstraat waar hun woonblok aan ligt, is na de annexatie van de Krim hernoemd tot Centraalstraat, maar boven de voordeur hangt het oude bordje nog: Leninstraat 353. Het pand bestond uit drie trappenhuizen. De meest oostelijke, waar zij nu de schade opmaken, is volledig uitgebrand. De westelijke is gehavend, maar nog begaanbaar. Op sommige balkons wappert vooroorlogse was. Maar de negen verdiepingen van het middelste stuk zijn verpulverd tot brokstukken en as.

„De bom was zo groot dat die alles verpletterde. De temperatuur was onvoorstelbaar en omdat niemand het gas van het pand kon afsluiten, bleef het maar branden”, zegt vrijwilliger Alexander (56). „De bewoners, ook in de schuilkelder, hadden geen schijn van kans.”

Hij wil zijn achternaam niet zeggen, uit angst dat de Russen terugkomen, maar daalt wel even uit zijn graafmachine af om te vertellen over de ruim twintig doden die hij en zijn collega’s hier de afgelopen week hebben uitgegraven. Hij klimt over de brokstukken naar de plek waar hij een moeder en kind aantrof. Vlakbij een groepje ouderen, wijst hij.

In andere schuilkelders zouden mensen door het puin van ingestorte gebouwen zijn opgesloten en langzaam verhongerd, maar hier is iedereen waarschijnlijk verbrand. Alexander veegt aangeslagen over zijn gezicht, waarbij de as waar hij de hele dag in werkt donkere sporen achterlaat. Hij ruikt naar de brand die hier woedde. „Degenen die dit gedaan hebben zijn onmenselijk. Erger dan beesten.”

Halyna Lapitska (75) en haar man Anatoli (69) halen hun huisraad uit hun beschadigde appartement. Hun zoon Joeri (45) wordt sinds de verwoesting van hun wooncomplex vermist. Foto Kostyantyn Chernichkin

Niets meer

Misschien dat Joeri Lapitsky (45) nog ergens bedolven onder de brokstukken ligt. Of mogelijk is een van de geborgen lichamen van hem en kunnen forensisch experts hem nog identificeren. „Hij woonde in het midden op de achtste verdieping”, wijst zijn vader Anatoli (69) in de lucht waar nu niets meer staat. Hij heeft net een wc-pot met alleen een gebroken bril uit zijn eigen appartement in de meest westelijke vleugel van het complex getild.

Zijn vrouw Halyna Lapitska (75) is tot en met een muts en een bloemige hoofddoek ingepakt tegen de kou. Zij sjouwt tassen naar beneden van drie hoog. Hun huisraad staat op straat en heeft net als zij nog geen permanent onderkomen.

Halyna had Joeri gesmeekt om net als zij te vluchten. „Maar hij wilde per se blijven om de tanks van de Russische colonne die door de stad trok te tellen. Iedereen dacht dat die alleen maar zouden passeren. ”