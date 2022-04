Toots Thielemans en Rob Franken: een openbaring

Jazz Toots Thielemans meets Rob Franken Studiosessions 1973-1983 ●●●●●

Toots Thielemans honderd jaar. Het regent festiviteiten rondom de geboortedatum (29 april) van de geliefde harmonicaspeler, fluiter en gitarist. Van de Toots 100-tour door het Metropole Orkest tot een ‘belevingstentoonstelling’ in de Koninklijke bibliotheek; de in 2016 overleden Belg die als geen ander gevoel kon onderstrepen met zijn mondharmonica is beslist nog in beeld.

Geen toeval dus de release van de 3-cd-set Toots Thielemans meets Rob Franken, vol door het Nederlands Jazz Archief opgeduikelde opnames. Toots nam tussen 1973 en 1983 veel op met de toetsenist Rob Franken, de in 1983 overleden pionier op elektrische piano. Ze speelden een gemengd repertoire van jazzklassiekers, filmmuziek tot eigen werk. Als muzak bedoelt eigenlijk – functionele achtergrondmuziek. Maar bij nader inzien behoorlijk diepgaand. Beter gezegd: een openbaring. Dit zijn opnames vol zon en vrijheid. Niet alleen valt te horen hoe Toots door Franken zijn improvisatietaal verdiepte – lucht tussen de noten en meer durf – maar het is ook gewoon mooi hoe Toots is aangestoken door de groove.

