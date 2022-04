Slachtoffer misdrijf loopt schadevergoeding vaak mis

Daders van ernstige misdrijven komen te vaak uit onder het betalen van een schadevergoeding. Het is voor slachtoffers ingewikkeld het bedrag waar ze recht op hebben, uitbetaald te krijgen. Dat zeggen Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp en Langzs, het landelijk advocatennetwerk gewelds- en zedenslachtoffers.

Slachtoffers of nabestaanden kunnen tijdens een strafzaak aangeven aanspraak te willen maken op een schadevergoeding. Als dat wordt toegekend, wordt de schade bij ernstige zaken volledig voorgeschoten door de Nederlandse staat.

Maar, zo blijkt uit een eerder verschenen rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Nederlands ministerie van Justitie en Veiligheid, rechters schuiven de beoordeling van de schadevergoeding in zo’n twee derde van de gevallen door naar de civiele rechter. Vaak zegt de strafrechter de berekening ‘te ingewikkeld’ te vinden.

„Dat is enorm teleurstellend voor slachtoffers”, zegt Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. „Strafrechters moeten meer kennis ontwikkelen over civiele vorderingen, nu missen te veel slachtoffers hun schadevergoeding en blijven ze met lege handen staan.”

Als een strafrechter de beoordeling van een schadevergoeding doorschuift naar de civiele rechter, moeten slachtoffers nog een keer naar de rechtbank. Dat gaat vaak mis, ziet Fonds Slachtofferhulp, een maatschappelijke organisatie die zich onder meer inzet voor de rechtspositie van slachtoffers. Een slachtoffer moet dan zelf een civiele rechtszaak beginnen, en dat is vaak een hoge drempel, onder meer omdat het slachtoffer bij verlies moet opdraaien voor de kosten van de tegenpartij. Fonds Slachtofferhulp deed onder haar achterban een inventarisatie naar de meest voorkomende knelpunten. Daaruit kwam naar voren dat slachtoffers de schadepost „inkomstenderving” veelal niet toegekend krijgen.

Staat schiet niet voor

„Als de civiele rechter een schadevergoeding toewijst, dan is het maar de vraag of deze betaald wordt”, zegt directeur Ineke Sybesma van Fonds Slachtofferhulp. „De staat schiet het niet voor zoals in een strafzaak, je moet zelf een deurwaarder inschakelen om te innen, en daders zijn vaak een kale kip. We zien dat vooral slachtoffers van ernstige misdrijven in de kou staan.” Ze zegt „de medemenselijkheid” te missen. „Het gaat om een kleine groep mensen van wie je weet hoe enorm het effect op hun leven is. Moeten die mensen dan zo strijden om daarvoor erkenning te krijgen?”

Volgens Fonds Slachtofferhulp moet misdrijfschade worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering. „Dan kan een verzekeraar van een nabestaande of slachtoffer de schade verhalen bij de verzekeraar van de dader”, zegt directeur Sybesma.

