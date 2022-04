Simple Minds laten Ziggo Dome vooral galmen

Zoals zangers tegenwoordig gebruik maken van Auto Tune-software om hun stem een extra effect te geven, zo was galm een geliefd hulpmiddel in de jaren tachtig. De zangers van Bauhaus en U2 stonden erom bekend, maar vooral Jim Kerr, zanger van de Schotse band Simple Minds, was grootverbruiker. En niet alleen de zanger, ook de drummer en gitarist van Simple Minds grepen naar het galmpedaal. Galmende zang, wolkige gitaarlijnen en grootse drums werden hun handelsmerk.

Dat leidde niet altijd tot bombast. In de begintijd combineerde Simple Minds hun wijdse stijl met funkaccenten en machinale synthesizers, wat memorabele nummers opleverde als ‘The American’ en ‘I Travel’. Toen de band later samen met U2 uitgroeide tot boegbeeld van de ‘stadionrock’, werd het geluid pompeuzer.

Zingen in spreidstand

Dinsdagavond stonden 17.000 fans in een uitverkocht Ziggo Dome, Amsterdam, om zich te laven aan de liedjes uit de jaren tachtig. De tournee heet ‘40 Years Of Hits’ - al heeft Simple Minds deze eeuw nog geen hits gehad - en de avond opende met het nieuwe ‘Act Of Love', dat verrassend funky klonk.

Simple Minds bestaat inmiddels uit de kernleden Kerr en gitarist Charlie Burchill, aangevuld met vier muzikanten waaronder een imposante vrouwelijke drummer. Op het grote podium was Jim Kerr nog altijd op zijn gemak. Hij maakte praatjes tegen het publiek en danste hoekige pasjes aangevuld met yoga-houdingen. Hij deed een spreidstand of boog geknield achterover terwijl hij het gevoelige ‘Belfast Child’ zong.

Onherkenbare muziek

Maar veel nummers, zelfs hits als ‘Promised You A Miracle’ en 'Glittering Prize’, waren hier onherkenbaar. Kerrs holle stem was zozeer gedrenkt in galm dat de woorden oplosten, zeker in combinatie met de al evenzeer galmende gitaarakkoorden. Het publiek veerde op tijdens ‘Don’t You Forget About Me’, toen het mocht meezingen. Maar bij dit tweeënhalf uur durende optreden werd niet gedanst.

Pop Simple Minds. Gehoord: 19/4 Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●