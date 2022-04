Salah Abdeslam wil vergiffenis, maar ook applaus

‘Ik vraag u om mij te verachten, maar met mate. Aan de slachtoffers bied ik mijn medeleven en mijn excuses aan. Ik weet dat wij het nooit eens gaan worden; ik weet dat er haat is tussen ons. Maar ik wil u vandaag toch vragen om mij vergiffenis te schenken.”

Salah Abdeslam, 32, vecht tegen de tranen als hij afgelopen vrijdag in het Parijse justitiepaleis zijn wellicht laatste woorden uitspreekt tijdens het proces over de terreuraanslagen van 13 november 2015, waarbij 130 doden vielen. Het was een heel andere Abdeslam dan degene die bij het begin van het proces, in september vorig jaar, uitdagend zijn beroep opgaf als ‘soldaat van God’.

Abdeslam, enige overlevende van de Parijse zelfmoordcommando’s, heeft vrijdag een grijs T-shirt met lange mouwen aan. Hij heeft het typische baardje van de salafist met weinig haargroei. Maar zijn haar is zoals altijd met gel naar achteren gekamd, een subtiele verwijzing naar de ijdele levensgenieter die hij in een vorig leven was.

Op de rechtbanktekeningen ziet hij er vaak woest uit. Zij doen hem geen recht. Abdeslam, die zich altijd in zeer correct Frans uitdrukt en in de loop van het proces meestal respectvol is geweest naar de rechtbank, heeft bijwijlen iets van de ideale schoonzoon. De jongen die moeders op straat spontaan met hun boodschappen helpt, zoals buurtbewoners in Molenbeek hem omschreven vlak na de aanslagen, toen hij de meest gezochte terrorist van Europa was.

Het verschil met september is ook dat de mondkapjesplicht is weggevallen, waardoor de emotie beter van het gezicht afgelezen kan worden. En die emotie lijkt oprecht. Alleen: voor wie zijn de tranen van Abdeslam?

Zijn zij echt voor de slachtoffers? Of zijn ze voor zijn moeder? Abdeslam vertelt hoeveel pijn hij zijn moeder heeft berokkend. „Zij zegt dat zij in mij nu twee zonen ziet, dat ik de pijn van het verlies van Brahim compenseer.” Brahim Abdeslam, zijn oudere broer, blies zichzelf op in het café Le Comptoir Voltaire, in het elfde arrondissement van Parijs.

Zijn de tranen misschien voor zijn Brusselse vrienden Mohamed Amri en Hamza Attou, die hem zijn komen ophalen in Parijs, en Ali Oukaldi, die hem binnen Brussel een lift gaf? Dat was een vriendendienst zoals je die in Molenbeek niet kunt weigeren. De drie hebben altijd volgehouden dat zij geen weet hadden van Abdeslams rol bij de aanslagen. Maar zij zitten ook in beklaagdenbank. Abdeslam: „Sorry, ik had jullie hier nooit in mogen meesleuren.”

Of zijn de tranen voor zichzelf? Ondanks de bewijzen tegen hem lijkt Abdeslam nog altijd te geloven in een goede afloop, eentje waarin hij zijn leven opnieuw kan oppikken. „U bevindt zich nu in een positie waarin u kunt vergeven en mij misschien de kans kunt geven om herenigd te worden met mijn familie en de personen die ik liefheb”, had Abdeslam de dag tevoren al gezegd. „Jamais!” had een overlevende in de rechtszaal toen geroepen.

Dat was Olivier, al laat hij zich soms ook Félix noemen. (Zijn echte naam is bekend bij de redactie.) In september trok hij de aandacht door zijn getuigenverklaring te beginnen door zeven keer luid Boum! te roepen: het aantal kogels dat zijn vriend Sébastien heeft gedood, straks zeven jaar geleden in café Le Carillon. Salah Abdeslam had hij „tuig van de richel” genoemd, en dat hij zich beter had kunnen opblazen, zoals zijn broer Brahim.

‘Ik geloof er niets van’

Vrijdag bedelt Olivier om een sigaret op de trappen van het justitiepaleis. Dertiger, kortgeschoren rossig haar, jeans, grijs T-shirt onder een bruin leren vestje. „Ik geloof er niks van dat Abdeslam spijt heeft”, zegt hij. „Wat we vandaag in de rechtszaal hebben gezien, is de shakespeareaanse finale van een strategie van zijn advocaten om Abdeslam te vermenselijken, om van hem iemand te maken die je kunt vergeven. Het is een façade. In werkelijkheid heeft hij nooit de walgelijke ideologie veroordeeld die hij aanhangt.”

Arthur Dénouveaux, voorzitter van de slachtoffervereniging LifeforParis en zelf een overlevende van de aanslag in de concertzaal Bataclan, is iets milder. „Abdeslam heeft echt wel een heel parcours afgelegd sinds die eerste procesdag”, zegt hij aan de telefoon vlak na diens laatste getuigenis. „Tegelijk is hij nog altijd geradicaliseerd, hij probeert nog altijd goed te praten wat er is gebeurd. Menselijk gesproken is het fascinerend. Wie is de echte Abdeslam? Ik denk dat hij dat zelf ook niet weet. Hij lijkt oprecht spijt te hebben, maar dan toch vooral over het feit dat hij in de gevangenis zit.”

In zekere zin is Abdeslam de regisseur van dit megaproces geweest. Door nu eens niet en dan weer wel te willen praten, houdt hij er de hele tijd de spanning in. Telkens wanneer hij op de planning staat, stroomt de rechtszaal vol met journalisten uit heel de wereld.

Zoals op 30 maart, als zijn rol op de dag van de aanslagen aan bod moet komen. Dan, met de schijnwerpers van de hele wereld op zich gericht, beroept Abdeslam zich plots op zijn zwijgrecht. Tot consternatie van de overlevenden en nabestaanden, die hadden gehoopt eindelijk de ware toedracht te horen van de enige persoon die het kan navertellen. Om twee weken later toch honderduit te praten.

Defecte bomgordel

Na zijn arrestatie had Abdeslam gezegd dat zijn bomgordel defect was, wat later werd bevestigd door het technisch onderzoek. Dat was toen een manier om zijn reputatie onder jihadisten veilig te stellen: Abdeslam wilde niet de lafaard zijn die zich op het laatste moment had bedacht. Maar nu hij levenslange opsluiting riskeert, keert die lezing zich tegen hem. Hoe had hij kunnen weten dat zijn bomgordel niet werkte als hij niet eerst had geprobeerd hem tot ontploffing te brengen?

Op 14 april komt Abdeslam met een geheel nieuwe versie. Met zijn broer Brahim had hij de ochtend van 13 november een café in het achttiende arrondissement van Parijs verkend; dat zou die avond zijn doelwit zijn, terwijl de anderen de Bataclan zouden aanvallen, de terrassen, het Stade de France.

„Ik ga het café binnen. Ik ga zitten en bestel een drankje. Ik kijk rondom mij. Het was heel druk. Er waren jonge mensen, heel jonge mensen. Ze waren aan het dansen, aan het lachen. Het is op dat moment dat ik beslis om het niet te doen. Ik heb mij bedacht uit menselijkheid, niet uit angst. Ik wilde hen niet doden.”

Deze uitspraak roept evenveel vragen op als ze beantwoordt. Abdeslam kan zich niet herinneren hoe het café heette of waar het zich precies bevond. Dat maakt het praktisch onmogelijk om zijn relaas te bevestigen, middels veiligheidscamera’s of getuigen. Het klopt wél met de opeising van de aanslagen door Islamitische Staat, waarin melding werd gemaakt van een aanslag in het achttiende arrondissement die nooit heeft plaatsgevonden – iets wat Abdeslam ook gewoon via de media heeft kunnen vernemen.

Dubbel gezicht

Dit is het dubbele gezicht van Salah Abdeslam. Nu eens de trouwe soldaat van het kalifaat, dan weer de gewone jongen die door foute vrienden is meegesleurd. Maar hij heeft de aanslagen, of Islamitische Staat, nooit veroordeeld.

Bij het begin van het proces was Abdeslams discours dat Frankrijk een koekje van eigen deeg had gekregen. „Het was niets persoonlijks”, zei hij op 15 september. „De Franse gevechtsvliegtuigen [in Syrië] maakten geen onderscheid tussen mannen, vrouwen of kinderen. Wij hebben Frankrijk willen doen lijden zoals wij hebben geleden.”

Maar toen Abdeslam in de zomer van 2015 op diverse plekken in Europa de daders van de aanslagen ging ophalen, waren er nog geen Franse aanvallen tegen IS in Syrië; die begonnen pas eind september.

De voorbije weken is duidelijker geworden wat Abdeslams verdedigingsstrategie is: hij stond onder invloed van Brahim, die in Syrië was geweest. Salah Abdeslam wilde ook naar Syrië, maar zijn broer was begin 2015 teruggekeerd naar België met een missie van IS om aanslagen te plegen tegen Frankrijk. Zijn kleine broertje kon nuttiger zijn in Europa dan in Syrië.

Uw broer heeft u in de val gelokt?, vraagt Abdeslams advocate op 15 april. „Ik hou niet van dat woord, ik ben geen slachtoffer”, antwoordt hij. „Maar ik was eerst niet enthousiast, ik zocht excuses, een uitweg. Ik was toen nog een feestbeest. Maar Brahim heeft op mij ingepraat: dat Frankrijk de profeet had beledigd, dat het paradijs op mij wachtte. Dat is beetje bij beetje gekomen, het is geëvolueerd tot het moment waarop ik geen andere keuze meer had dan mee te doen. Het is moeilijk uit te leggen.”

Vonnis in juni

Het proces is nog lang niet voorbij: het vonnis wordt ten vroegste in juni verwacht. In oktober begint in Brussel het proces over de aanslagen van 22 maart in Zaventem en de Brusselse metro, waarvoor veel dezelfde verdachten terechtstaan. Ook dat proces kan negen maanden in beslag nemen.

Voor de slachtoffers in Parijs zijn het moeilijke maanden geweest, waarin ze dag in dag uit werden geconfronteerd met gebeurtenissen die zij nog niet hebben verwerkt. „Het is uitputtend geweest”, zegt Dénouveaux. „Er zijn momenten geweest dat je wilt afhaken. Maar wat mij betreft is het een goed proces geweest. We hebben denk ik een iets beter begrip gekregen van het proces van radicalisering.”

Dénouveaux is blij dat een advocate van de slachtoffers op het laatste moment aan Abdeslam heeft gevraagd hoe hij herinnerd wil worden. De vrees van veel slachtoffers was dat het proces als een podium zou dienen voor Abdeslam en zijn ideologie. Zijn antwoord, zegt Dénouveaux, was op dat vlak een overwinning. „Ik wil niet herinnerd worden”, zei Abdeslam. „Ik wil voor altijd worden vergeten.”