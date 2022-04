Duizenden ongeldig verklaarde rijbewijzen zijn niet ingeleverd

Ruim vierduizend mensen van wie in 2021 het rijbewijs ongeldig is verklaard, hebben dit nog steeds niet ingeleverd. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), die NRC naar aanleiding van berichtgeving van de NOS heeft opgevraagd. Onbevoegd achter het stuur kruipen is strafbaar, maar de RDW en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zeggen niets te kunnen doen omdat alleen de politie beschikt over opsporings- en handhavingsbevoegdheden.

De RDW verklaarde vorig jaar 10.572 rijbewijzen ongeldig. Dat kan vanwege uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld omdat iemand onder invloed heeft gereden of omdat de medische toestand van de bestuurder zelfstandig rijden niet meer toelaat. Uit cijfers blijkt dat 4.420 automobilisten van wie de rijgeschiktheid is ingetrokken, nog steeds in het bezit van hun rijbewijs. Waarom zij hun rijbewijs niet opsturen, is niet bekend, net zo min als het aantal mensen dat onbevoegd achter het stuur kruipt. In de meeste gevallen (6.332) sturen mensen hun rijbewijs wel op naar het CBR.

Het bureau laat desgevraagd weten dat ook hij „geen bevoegdheid voor handhaving” heeft. Wanneer het CBR van de politie de mededeling krijgt dat iemands rijbewijs ongeldig is verklaard, stuurt het bureau volgens een woordvoerder twee brieven — een gewone brief en een aangetekende versie. In de brieven wordt uitgelegd wat de automobilist te doen staat — „het pasje naar CBR sturen” — maar ook dat zonder geldig rijbewijs rijden strafbaar is waar een fikse boete op staat.