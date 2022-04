Rasmus Paludan, een provocateur met weinig politiek succes

Dagenlang hebben jongeren in verschillende Zweedse steden gereld, nadat de extreem-rechtse Deens-Zweedse politicus en advocaat Rasmus Paludan (1982) aankondigde publiekelijk de Koran te willen verbranden. Bij gewelddadige confrontaties met de politie werden drie mensen neergeschoten. Paludan, oprichter van de anti-immigratiepartij Stram Kurs (Harde Lijn), staat bekend als aanhanger van de complottheorie van „de grote omvolking” en wil alle moslims het land uitzetten.

„Paludan is bovenal een provocateur”, zegt Ryan Switzer, die voor zijn promotieonderzoek op de Universiteit van Stockholm research doet naar diens partij. „Maar zijn beweging kan veel invloed hebben.” Het in varkensbloed weken en verbranden van Korans doet hij volgens Switzer vooral in wijken waar inwoners diverse culturele achtergronden hebben. „Dat zijn kwetsbare gebieden waar de politie vaak extra interventies pleegt.”

De in Denemarken geboren Paludan, die ook de Zweedse nationaliteit heeft, is altijd al een man geweest die de grenzen opzoekt – en er soms overheen gaat. In zijn studententijd wordt hij na jarenlange stalking en intimidatie van een medestudent, op wie hij volgens de Deense krant Berlingske een oogje had, in 2013 gearresteerd. De zaak was volgens de onderzoeksjournalisten van de krant zo ernstig, dat het Deense parlement daarna strengere regels tegen stalking aankondigde. Toch had dit geen effect op zijn latere carrière: drie jaar later werd hij aangesteld als hoofddocent aan de rechtenfaculteit van Kopenhagen.

Tijdens colleges noemde hij de profeet Mohammed een „moordenaar en pedofiel” met „een kleine penis”, aldus oud-rechtenstudenten tegen Berlingske. Rond diezelfde tijd, in 2016, gaf hij een omstreden toespraak waarin hij Denen opriep de wapens te pakken, want hij wilde „rivieren van bloed zien van buitenlandse vijanden”. Nye Borgerlige, de partij waar hij toentertijd lid van was, brak met hem.

In 2017 richtte hij zijn eigen partij op, Stram Kurs. Veel volgers lijkt Paludan volgens Switzer niet te hebben. In Denemarken lukte het hem bij de verkiezingen van 2019 niet om de kiesdrempel van 2 procent te halen. „Zijn Facebookpagina in Zweden heeft maar 167 volgers. De demonstraties zijn ook niet groot, er zijn maar twee of drie aanhangers van hem bij.” Waar hij echt op hoopt, zegt Switzer, is dat het uit de hand loopt. „Dan worden er video’s en beelden gemaakt die hij online kan delen als bewijs voor zijn denkbeelden.”

In april 2019 liep een demonstratie van zijn partij ook al uit op rellen in de Deense hoofdstad Kopenhagen, nadat hij in de multiculturele wijk Nørrebro met een exemplaar van de Koran zou hebben gegooid. Diezelfde maand werd hij veroordeeld tot veertien dagen voorwaardelijke gevangenisstraf vanwege racistische uitingen.

Een jaar later werd hij volgens persbureau Reuters opnieuw veroordeeld, tot drie maanden celstraf, nadat hij schuldig was bevonden aan racisme, laster en gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs werd voor een jaar ingetrokken, hij werd drie jaar geschorst als advocaat en moest een boete betalen van ruim vijfduizend euro.

Het recentste schandaal is van vorig jaar, toen de Deense sensatiekrant Ekstra Bladet infiltreerde in zijn kanaal op communicatieplatform Discord. De krant zegt video- en audio-opnamen in handen te hebben waarop sprake is van seksueel getinte communicatie met jongens van dertien tot zeventien jaar.

In een Facebookpost van 27 augustus 2021 geeft Paludan toe dat hij met jongeren over seks praat, maar ontkent hij dat hij hierbij de wet overtreedt.

Deze zomer zijn er verkiezingen in Zweden. Paludan hoopt dan in het parlement te komen. Switzer ziet dat niet gebeuren. „Hij heeft invloed, zeker. Maar ik verwacht dat hij er eerder voor zorgt dat de bestaande conservatieve partijen meer stemmen trekken.”

Paludan borduurt voort op een Deense traditie van provoceren, ziet Switzer. Hij verwijst naar de karikaturen die het Deense dagblad Jyllands-Posten plaatste van de profeet Mohammed. „Hoewel Paludan in Denemarken meer aanhang had, zie ik dat in Zweden niet gebeuren. De politiek hier is er meer een van consensus, waar stunts als de zijne niet veel aandacht krijgen.”