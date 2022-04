Parlement dreigt Kuipers’ gereedschap af te pakken

Stel dat er deze zomer onverwachts een gevaarlijke variant van het coronavirus opduikt en de ziekenhuizen weer volstromen, mag het kabinet dan opnieuw ingrijpen met zware, vrijheidsbeperkende maatregelen?

Over dit denkbeeldige scenario is onenigheid ontstaan tussen minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) en het parlement. Waar er tijdens de acute crisis twee jaar lang breed politiek draagvlak was voor het coronabeleid, dreigt de toekomst van de coronawet nu uit te groeien tot een krachtmeting tussen Kuipers en de beide Kamers, over wie het primaat heeft om eventuele nieuwe maatregelen af te kondigen.

De coronawet, in 2020 ingevoerd, vormt de juridische basis voor alle maatregelen die het kabinet in de crisis nam, van de verplichte anderhalve meter afstand tot het sluiten of beperken van openingstijden van sectoren. Op dit moment zijn er geen wettelijke maatregelen meer van kracht, maar Kuipers kan die met behulp van de wet herinvoeren als hij dat nodig acht.

De wet kwam er omdat de maatregelen in de eerste golf op basis van noodverordeningen, met een zeer tijdelijk karakter, werden ingesteld. De wet zou de juridische basis van de maatregelen verstevigen en het parlement ook meer inspraak geven. Het vorige kabinet beloofde vanaf het begin: de wet is tijdelijk en wordt, vanwege het ingrijpende karakter, weer ingetrokken zodra het kan.

Niet meer proportioneel

Precies daar knelt het nu. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met alweer de vijfde verlenging van de wet, met de kleinste meerderheid tot dusver: alleen de coalitiepartijen stemden nog voor. De voltallige oppositie vindt het niet meer proportioneel om de tijdelijke wet steeds te verlengen terwijl de pandemie niet meer voor een noodsituatie zorgt. De PvdA stemde mede hierom - voor het eerst - tegen verlenging, zegt Kamerlid Attje Kuiken. „Wetgeving hou je in de lucht als je nog maatregelen hebt. Die zijn allemaal weg, dus wat is dan nog de grondslag?”

Kuipers vindt het prettig nog op de wet te kunnen terugvallen als het onverwachts toch weer misgaat met het virus. „Dit is een fase waarin nog veel onzekerheden zijn over het verloop van de epidemie” en daarom „kunnen maatregelen noodzakelijk zijn”, schreef hij onlangs aan de Kamer.

De minister heeft zelfs al een volgende verlenging van de coronawet aangekondigd, vanaf juni tot september. Om aan de kritiek van het parlement tegemoet te komen beperkt Kuipers zijn handelingsvrijheid: de optie om de scholen, kinderopvang of kappers te sluiten verdwijnt uit de wet. Eerder kwamen ook al enkele maatregelen te vervallen, zoals de avondklok.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Kamers hier genoegen mee nemen. Ook binnen de coalitie klinkt steeds luidere kritiek op maatregelen die Kuipers wel wil kunnen blijven inzetten, zoals het omstreden coronatoegangsbewijs, waarmee mensen moeten aantonen dat ze gevaccineerd, genezen of getest zijn.

CU-Kamerlid Mirjam Bikker wil dat de toegangsapp uit de wet verdwijnt, anders kan haar partij verdere verlenging bij voorbaat niet steunen. „Uit onderzoek is gebleken dat de app met de Omikronvariant geen nut heeft, terwijl het wel verdeeldheid zaait in de samenleving en grondrechten beperkt.”

In de Eerste Kamer, die nog met de vijfde verlenging moet instemmen, ligt de situatie nog lastiger. De coalitie heeft er geen meerderheid zonder steun van oppositiepartijen als PvdA of GroenLinks. De kans is klein dat de oppositie in de senaat Kuipers nog wil helpen.

In beide Kamers klinkt al maanden de klacht dat het kabinet niet op tijd heeft gezorgd voor een vervanger van de tijdelijke coronawet. Ook de Raad van State is daar kritisch over. Die vroeg Kuipers vorige maand in een advies „om meer duidelijkheid over de reikwijdte, inhoud en planning van een permanent wettelijk kader”. De meest logische manier om dat te doen was het laten opnemen van een aantal bepalingen in de Wet publieke gezondheid, die vóór de coronacrisis al gebruikt werd bij virusuitbraken.

Kuipers schreef onlangs aan de Kamers dat zijn ministerie meer tijd wil nemen om deze wet te evalueren en toekomstbestendig te maken voor een volgende pandemie. De minister heeft in plaats van de coronawet nog een nieuwe ‘overbruggingswet’ gesuggereerd om toch coronamaatregelen te kunnen nemen.

In de senaat is weinig animo voor dit soort oplossingen, zegt PvdA-senator en jurist Jeroen Recourt. „We hebben vaak tegen VWS gezegd: zorg voor een permanente wet die dit allemaal netjes regelt, maar ze hebben niets gedaan. Daarom zijn wij nu geneigd de coronawet dan maar af te stemmen.”

Alleen adviseren

Als dat gebeurt, komt de wet volgende maand te vervallen en is Kuipers zijn bevoegdheid maatregelen af te kondigen kwijt. Het kabinet kan de bevolking dan nog wel adviezen geven, zoals het doen van een zelftest of het toch weer dragen van een mondkapje, maar kan niet zomaar meer verplichtende maatregelen opleggen. Kuipers kan in theorie nog wel terugvallen op de noodverordeningen, hoewel die door de Veiligheidsregio’s moeten worden afgekondigd en hij dan dus afhankelijker is van burgemeesters die al langer weinig meer zien in streng coronabeleid.

Is een vleugellamme coronaminister niet gevaarlijk, met een mondiaal voortwoekerende pandemie? Recourt denkt dat er altijd een oplossing te vinden is. „Je kunt altijd met nood-of spoedwetgeving de eerste klap weer opvangen. Als de nood aan de man is, kunnen we echt wel snel schakelen.”