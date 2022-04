Operatie Frankenstein: hoe twee metalbands samensmolten (en één folkzanger werd weggeblazen)

Toch weer te hard. De beheerder van de Utrechtse concertzaal Ekko is al een paar keer eerder binnen komen lopen, maar waarschuwt wederom: „Jullie gaan over de limiet heen.” De tien muzikanten die er de voegen uit de muren blazen, doen alsof ze aan de knoppen van hun apparatuur draaien en beloven beterschap.

„WROEAAAAAAAARGGH!!!!”

Totdat Joost Vervoort opnieuw zijn keel opengooit en een krakend geluid laat ontsnappen dat klinkt als een betonmolen, cirkelzaag en luchtalarm ineen. Onmiddellijk vliegt de deur weer open. Het moet écht zachter.

Dat krijg je ervan als twee drummers, twee bassisten, vier gitaristen en twee gruntende zangers hun krachten verenigen en met loodzware riffs de onderwereld tot leven wekken. Hier staan de Nederlandse pioniers Terzij de Horde (Utrecht) en Ggu:ll (Tilburg) hun verwoestende werk te doen tijdens een vier uur durende oefensessie waarbij ze black- en doommetal laten samensmelten in een kolkende cocktail van primordiaal geraas. Dan red je het natuurlijk nooit met honderd decibel.

En er is nog iemand. Tussen de in het zwart gehulde gitaristen die synchroon voor hun versterkers heen en weer wiegen, staat één vreemde eend – in een tuinbroek en blauw-geel gestreept shirt. Om zijn nek hangt een banjo, waarin hij met duct tape een microfoon heeft vastgeplakt. Alleen zo lukt het hem om tokkelend boven het duistere geweld uit te komen. Het is broeder Dieleman, vredelievende folktroubadour uit Zeeland, bekend vanwege zijn stemmige polderballades waarin hij in dialect zingt over kauwtjes en kiekendieven.

Tussen de in het zwart gehulde gitaristen die synchroon voor hun versterkers heen en weer wiegen, één vreemde eend: broeder Dieleman. Foto Bram Petraeus

Hoogmis van heavy music

Wat heeft dit allemaal te betekenen?

Het antwoord luidt: Roadburn. Dat Tilburgse festival geldt als de wereldwijde hoogmis van alle heavy muziek. Al vanaf 1995 teisteren oorverdovende metal- en stonerbands trommelvliezen tijdens een vierdaagse pelgrimage die bezoekers van alle continenten trekt en in recordtempo uitverkoopt. Maar terwijl geijkte metalfestivals al decennia dezelfde boomers boeken, richt Roadburn zich op de voorhoede van de scene. Het soortelijk gewicht van zwaar gitaargeronk is minder doorslaggevend geworden: er spelen steeds meer artiesten die niet zozeer wat betreft volume maar qua intensiteit ‘heavy’ zijn – zeg maar: avant-garde hard.

Om het experiment te vieren, worden er jaarlijks symbioses gevormd waarin schijnbaar onverenigbare muzikanten hun tegenstrijdige biotopen proberen te overbruggen. Dat is precies wat Terzij de Horde, Ggu:ll en broeder Dieleman deze zondagmiddag in maart aan het doen zijn.

„Dit onze first date”, zegt Ggu:ll-drummer Bart Waalen, die het project samen met Terzij de Horde-gitarist Jelle Agema initieerde. „Een Frankenstein-gebeuren”, noemt Agema de operatie om hun bands tot éénheid te smeden. Want hoewel ze in decibellen niet voor elkaar onderdoen, zijn er wel degelijk fundamentele verschillen.

Ggu:ll laat in slow motion gebergtes van lome distortion oprijzen, waarover zanger-gitarist William van der Voort gorgelt dat alles vergeefs is: „All said. All done. The feast is over.” Als gitarist Gert-Jan Kerremans zijn onwennige gelegenheidscollega’s voor de zoveelste keer aanspoort dat het slakkentempo waarin ze het nummer ‘Waan’ spelen toch echt nóg trager moet, weet hij de poëtica van de band kraakhelder te verwoorden: „Hoe langzamer je ’m speelt, hoe harder-ie erop klapt.”

Dichter Hendrik Marsman

Terzij de Horde is een hyper-intellectuele band, vernoemd naar een strofe van dichter Hendrik Marsman die treffend de missie van het vijftal weergeeft: doen wat niemand eerder deed, weg van de meute. Vitalistische blackmetal, noemen ze het panisch snelle geraas waarin ze zowel de poëzie van hun doopvader vertolken als de vluchtelingen- en klimaatcrisis aankaarten.

Waar de eerste generatie blackmetalbands bestond uit Scandinavische kerkenbranders die de buitenwereld, zichzelf en de concurrentie te lijf gingen met benzine, lucifers en (steek)wapens, grijpt Terzij de Horde naar de letteren. In de binnenhoes van het album Self (2015) is een 27 titels tellende leeslijst van denkers en dichters afgedrukt: The Monstrosity of Christ van de Sloveense filosoof Slavoj Zizek staat er naast Simon Vestdijks apocalyps-roman De kellner en de levenden.

Ggu:ll-drummer Bart Waalen (links) en Terzij de Horde-collega Richard Japenga Foto’s Bram Petraeus

De bandleden maken het elkaar niet gemakkelijk, bekennen ze. „We zijn heel vaak chagrijnig op elkaar”, zegt Agema. „Want dan hebben we iets gemaakt wat niet interessant genoeg is.” Gitarist Demian Snel: „Je denkt dat je een vette riff hebt verzonnen, tot iemand begint mee te zingen: pèèèèpèèèpèèèèèè.” Bassist Johan van Hattum: „Dan is iedereen zuur. Maar we moeten er met zijn allen achter staan. Waarom zou je het anders doen? Er zijn al zoveel bands die lafhartig in hun gitaar hangen.”

Die geldingsdrang verklaart waarom het net verschenen album In One of These, I Am Your Enemy zeven jaar op zich liet wachten. Agema: „We blijven elkaar pushen tot alles goed is. Daarom duurt opnemen altijd eeuwen.” En laat dat nu uitgerekend een grote gemene deler zijn met Ggu:ll, waarvan de laatste plaat Dwaling ook alweer zes jaar geleden uitkwam.

Toen de bands bij hun eenmalige fusie-onderhandelingen ontdekten dat ze al wél allebei drumpartijen voor nieuwe nummers hadden opgenomen, kreeg Ggu:ll-drummer Waalen een ingeving: „Waarom niet swappen? Normaal gesproken schrijf je een nummer met piano of gitaar, en kleurt de drummer het daarna in. Maar nu waren er twee drumtracks die als startpunt konden dienen en waarvan de andere band geen idee had wat erbij hoorde.”

Elke provinciaal is opgegroeid met metal

Wapengekletter

Zo ruilden de muzikanten als het ware van ruggengraat. Terzij de Horde schreef een hymne op de trage klappen van Waalen. Ggu:ll metselde massieve akkoorden over het helse wapengekletter van Terzij-drummer Richard Japenga. Om het effect van deze metal make-over maximaal te benutten, wisselen ze ook live daadwerkelijk van drummer die – verrassing! – vervolgens blijft zitten om dezelfde partij nogmaals met zijn eigen band te spelen, maar dan in het originele arrangement. Zo klinken er dus achtereenvolgens twee composities die weliswaar exact hetzelfde ritmische geraamte hebben, maar toch hemelsbreed van elkaar verschillen.

Dat is het plan. Nu alleen de uitvoering nog.

Dat is even wennen, blijkt als Ggu:ll bij de eerste pogingen struikelt over Japenga’s onnavolgbare tempowisselingen en ratelende blast beats.

„Dat ging te snel”, klaagt de band. „Je viel te vroeg in.”

„Jullie spelen ook niet echt lekker op de tel”, antwoordt de drummer.

„Jawél hoor”, roept bassist Dave van Beek terug. „Maar dat is onze tel.”

„Dat zijn Brabantse tellen”, grapt Terzij-gitarist Snel „Die komen net iets later.”

Van Beek begint te zingen: „Brááá-bantse tellen zijn láááááng.”

„Aan de precisie moet nog worden geschaafd”, concludeert Van Hattum. „Maar heel gaaf dat jullie nu ein-de-lijk een snel nummer hebben!”

Tonnie Dieleman kijkt grinnikend toe: „Hard man, alles vibreert!” De aanwezigheid van een folkzanger met banjo is minder onlogisch dan het misschien lijkt, verklaart hij. „Elke provinciaal is opgegroeid met metal. Ik heb heel veel bands gezien. En ik vind het publiek leuk: allemaal nerds.” Eerder trad hij op bij het twintigjarig bestaan van de Vlaamse doommetalgoden Amenra.

Met Terzij de Horde vertolkt hij ‘De eerste zoon’, een tirade over de bijbelse Kaïn die niet alleen zijn broer heeft vermoord, maar ook de planeet dreigt te verwoesten. Zodra de zingzeggende Dieleman zijn stem verheft, begint Vervoort ongenadig hard te krijsen.

„De buurt vindt het altijd heel leuk als ik dat thuis doe”, verklaart de zanger achteraf. „Mijn buurvrouw zei: ‘Ik dacht dat er iemand vermoord werd in je huis, maar toen zag ik je gewoon in de woonkamer staan met je koptelefoon op.’ ”

„God, wat blaast dat zeg”, zegt Dieleman als hij zijn oordoppen uittrekt en naar buiten loopt om te roken. „Ik ben dat helemaal niet gewend man!” Dat geldt ook voor het fenomeen repeteren, bekent hij. „Ik hou er niet van. Ze willen hierna nog drie keer afspreken, maar ik vind één keer wel genoeg hoor. Het moet ook een beetje spontaan blijven. Dan komt het wel goed toch?”

Slecht nieuws

Dat komt het niet, want in Operatie Frankenstein delft hij jammer genoeg het onderspit.

„Ik heb slecht nieuws”, mailt hij ruim twee weken na de oefensessie aan de rest. „Na veel vijven en zessen heb ik besloten om niet mee te doen op Roadburn. Ik heb na het oefenen een week fikse last van mijn oren gehad en het is een risico dat ik gewoon niet kan lopen als ik nog een muziekcarrière wil onderhouden. Het spijt me erg, voor jullie en de moeite die jullie erin hebben gestoken, en voor mezelf, ik vond het super en had graag met jullie opgetreden. Hopelijk vinden jullie een andere vorm, zonder mij, die het tot een mooie concertervaring maakt. Liefs Tonnie.”

Toch te hard dus. Roadburn is gewaarschuwd.

Festival Roadburn, 21 t/m 24 april, Tilburg (met o.a. Ulver, Liturgy, Slift & Emma Ruth Rundle). Terzij de Horde en Ggu:ll spelen zondag, 14:10 u. Inl: roadburn.com