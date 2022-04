Ook Europese bergen en rivieren moeten rechten krijgen

Onlangs kreeg voor het eerst in Europa een natuurgebied eigen rechten, het Spaanse zoutwatermeer Mar Menor. Het Spaanse parlement stemde met grote meerderheid in. Andere pogingen om de ernstige milieuvervuiling tegen te gaan hadden gefaald.

Dorine van Norren is UN Harmony with Nature expert, associate researcher bij het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving en rijksambtenaar.

Dat is voor Europa een unicum, maar in andere delen van de wereld is het al gemeengoed aan het worden. Europa loopt achter op de ontwikkelingen. Vanuit het verlichtingsdenken wordt de mens boven de natuur geplaatst: antropocentrisch denken. De natuur is een object, kan in eigendom worden genomen en geëxploiteerd. De mens is een subject en heeft rechten.

In veel culturen wordt biocentrisch gedacht. Je ziet het bij de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika, die spreekt over de viervoeters, het wolkenvolk en het stenen volk; het mensenvolk staat op gelijke voet met alle andere levensvormen. Ook bergen, meren, stenen en lucht zijn ‘levend’.

Dit denken geldt ook voor bijvoorbeeld de Maori in Nieuw-Zeeland, een land dat rechten gaf aan de rivier Whanganui, de berg Taranaki en het nationale park Te Urewere, sinds 2012. Die rechten worden gegarandeerd door een bestuursorgaan waarin inheemse volken zitting hebben. Lokale gemeenschappen in Canada volgden dit voorbeeld, onder meer bij de Magpie-rivier in Quebec. Daarmee kon de inheemse bevolking de opwekking van hydro-elektriciteit tegengaan.

Achttien landen

Ook een aantal rivieren in Colombia kreeg rechten. In achttien landen is inmiddels erkenning van rechten voor de natuur, onder meer in gemeenten en zeven First Nation-gebieden in de VS. In Afrika heeft Oeganda dit als eerste dit erkend, in Azië zien we dit bijvoorbeeld in India en Bangladesh.

Ecuador was het eerste land dat rechten voor de natuur opnam in de grondwet. Bolivia diende in 2011 het voorstel in voor de Aardedag van de VN, op 22 april. Ook kwam hieruit de VN-organisatie ‘Harmonie met de Natuur’ voort. Dat begrip betekent voor inheemse volken ‘duurzaamheid’. Dat woord verwerpen zij, want niets is duurzaam; alles groeit en vergaat in een cyclus. Dat geldt ook voor het woord milieu: ‘environment’ impliceert dat de mens in het middelpunt staat en omringd wordt door de natuur.

Het lijken semantische verschillen, maar het gaat om een wezenlijk andere verhouding tot de ‘Natuur’. Dat woord begint met een hoofdletter omdat het wordt gezien als heilig.

De Ecuadoriaanse wet werd destijds niet zomaar aangenomen. Het winnende argument was vooral dat ook bedrijven abstracte entiteiten zijn en eigen rechten kennen, verdedigd door mensen, dus waarom de natuur niet? Ecuador had daarnaast te maken met eindeloze rechtszaken tegen bijvoorbeeld oliebedrijf Chevron, wegens vervuiling in de Amazone.

Levendige jurisprudentie

De grondwet leidde tot levendige jurisprudentie in Ecuador. Omdat alle natuur rechten heeft (en niet een specifiek gebied), kan iedereen een rechtszaak indienen namens de natuur als die in zijn natuurlijke cycli verstoord wordt. Hierbij moet de rechter afwegen hoe het recht op ontwikkeling van de gemeente opweegt tegen het recht van de rivier Vilcabamba. De rivier won. In Ecuador werd ook een afweging gemaakt tussen het recht op werk en rechtszekerheid van garnalenkwekers tegenover het recht van mangrovebossen. Het mangrovebos won de zaak. Haaien werden beschermd tegen (Chinese) haaievinvissers in de Galapagos; niet langer konden ze claimen dat de haai net buiten het beschermde gebied was gevangen.

De natuur verliest ook zaken, vaak om politieke redenen: zo werd de zaak van de olieramp rond Deepwater Horizon in de Golf van Mexico niet ontvankelijk verklaard. Het Ecuadoriaanse mijnbouwproject Condor Mirador beschermde de natuur afdoende omdat een milieuvergunning was afgegeven.

Rechten voor de Natuur heeft lang als een fabeltje geklonken, maar is sinds kort ook realiteit in Europa. Gezien het explosief toenemende aantal initiatieven wereldwijd, zal het niet bij één Europees land blijven.