Ook Attje Kuiken doet gooi naar fractievoorzitterschap PvdA

Attje Kuiken wil Liliane Ploumen opvolgen als voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. In een woensdag verstuurde brief aan de partij heeft het 44-jarige Kamerlid zich officieel kandidaat gesteld. Haar 39-jarige collega Henk Nijboer deed dat dinsdag al.

Kamerleden Kati Piri en Khadija Arib hebben aangekondigd het PvdA-voorzitterschap niet te ambiëren, dus de rol is waarschijnlijk weggelegd voor Nijboer of Kuiken. Vrijdag neemt de fractie een besluit.

„Vol overtuiging” kiest Kuiken ervoor om het voorzitterschap op zich te nemen, schrijft ze in de verklaring. Daarbij neemt ze haar „motivatie en een schat aan politieke ervaring” mee. De samenwerking met GroenLinks wil ze „graag voortzetten en uitbouwen” waardoor „een grotere vuist” kan worden gemaakt „tegen de conservatieve krachten”. Kuiken zit al vijftien jaar in de Tweede Kamer en voert het woord over onder meer zorg en algemene zaken.

Vorige week kondigde Ploumen onverwacht haar terugtreden aan als partijleider en fractievoorzitter van de PvdA, omdat ze zichzelf niet ,,bedreven genoeg” vindt als een leider in het plenaire debat. „In sommige dingen ben je gewoon minder goed”, zei ze dinsdag tegen de pers.