Nog meer veiligheidsproblemen bij Philips met medische apparaten

Philips heeft wéér last van veiligheidsproblemen met medische apparaten. Beademingsmachines in ziekenhuizen blijken uit te vallen zonder dat er een alarm afgaat. Daarnaast is er een probleem met AED’s (automatische externe defibrillatoren). Philips meldde de problemen de laatste maanden bij verschillende toezichthouders, waarna de berichten naar buiten kwamen.

De timing is slecht: het vertrouwen in het bedrijf staat al flink onder druk. Momenteel is Philips ook verwikkeld in een gigantische terugroepactie van miljoenen slaapapneu-apparaten.

De eerste nieuwe kwestie gaat over het risico op elektrische storingen bij beademingsapparaten (typen V60, V60 Plus en V680) die bijvoorbeeld worden ingezet op de intensive care. Wereldwijd zijn er meer dan honderdduizend van deze machines in gebruik. De apparaten kunnen door een elektrische storing plots uitvallen. Tot nu toe kwam dat honderden keren voor. In die gevallen ging het alarm van de machine af, maar de afgelopen jaren is het (voor zover bekend bij Philips) zes keer gebeurd dat bij zo’n storing het alarm níét afging. Dat is een gevaarlijke situatie voor patiënten die via het apparaat ondersteuning krijgen bij hun ademhaling.

Een ziekenhuis heeft een melding gedaan van een overleden patiënt bij wie het alarm niet was afgegaan. Eerste onderzoek van Philips wees echter uit dat een dergelijke storing zich bij die machine niet had voorgedaan. Wel doet Philips nog nader onderzoek. Het bedrijf vraagt ziekenhuizen extra veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het aansluiten van de machine op het alarmsysteem van de ziekenhuiskamer.

Slechte plakkers

Opvallend genoeg is dit al het derde veiligheidsprobleem van het afgelopen jaar met deze beademingsapparaten. Bij driehonderd van zulke machines bleek verouderde lijm te zijn gebruikt. Hierdoor kan een elektrisch onderdeel ervan zijn beschadigd, waardoor het apparaat uit kan vallen. Deze machines waren in de VS verkocht en zijn teruggeroepen.

Bij enkele tienduizenden van deze typen beademingsapparaten is er een softwareprobleem, waardoor ze kunnen afslaan als de maximale zuurstofdruk wordt bereikt. Technici van Philips zijn deze problemen nog aan het verhelpen.

De tweede nieuw gevonden kwestie gaat om de AED-machine HeartStart (type 1). Daarvan zijn er wereldwijd zo’n negenhonderdduizend verkocht. Zulke apparaten geven schokken wanneer er sprake is van een hartstilstand. De sticker met elektrodes die op de borst wordt geplakt, blijkt kwetsbaar. Wie de folie van de plakker haalt, kan per ongeluk een deel van de lijm meetrekken, waardoor de sticker met elektroden niet goed plakt. Philips stuurt gebruikers een setje extra stickers op en werkt tegelijk aan een nieuwe variant plakkers.

De apparaten worden sinds 2010 verkocht. Volgens een woordvoerder waren er in de eerste jaren weinig klachten over de lijm. In 2021 werd er 84 keer over geklaagd, wat het bedrijf aanspoorde om erin te duiken. Er is een melding binnen gekomen van een patiënt die overleden is terwijl een plakker niet goed werkte, zegt een woordvoerder van Philips. Het bedrijf kijkt momenteel of er inderdaad sprake is van een causaal verband.

Mogelijke gezondheidsrisico's

Het bedrijf heeft vorig kwartaal 74 miljoen euro uitgetrokken om nieuwe problemen met apparaten op te lossen, zonder bekend te maken waar het om ging.

Lees ook: Topman Philips: ‘We gaan ons door deze tegenslag heen werken’

De problemen komen op een slecht moment: Philips is al bezig met het vervangen van vijf miljoen slaapapneu-apparaten vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. Die immense operatie in meer dan honderd landen kost 700 miljoen euro. Dat is nog los van kosten die ontstaan door juridische claims.

Philips heeft de afgelopen jaren onderdeel na onderdeel verkocht om zich helemaal te focussen op medische technologie. Het bedrijf loopt door de tegenslag het risico om juist op dit vlak als minder betrouwbaar te worden gezien. Het bedrijf verloor afgelopen jaar liefst 45 procent van z’n beurswaarde. Momenteel is het 24 miljard euro waard.