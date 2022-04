Nitsch wilde de zintuigen prikkelen met offers, bloed en organen

Theatrale abattoirkunst. Zo zou je het werk van de maandag op 83-jarige leeftijd overleden Oostenrijkse beeldend kunstenaar Hermann Nitsch kunnen omschrijven.

Nitsch was een van de vertegenwoordigers van het Weense Aktionisme, een even radicale als omstreden stroming in de moderne kunst die in de jaren zestig zijn hoogtepunt beleefde. Met compromisloze anti-esthetische kunst en happenings verzette de groep zich tegen wat zij zag als de excessen van de moderne consumptiemaatschappij.

Nitsch verbond theater en kunst in zijn Orgien Mysterien Theater, waarvan hij in de loop der jaren meer dan honderd voorstellingen organiseerde, sommige met honderden deelnemers. De hoofdrol was altijd voor hemzelf. Gehuld in een priestergewaad slachtte de bebaarde kunstenaar dieren en stortte daarna liters bloed en organen uit over de naakte lichamen van zijn secondanten en over grote doeken.

Deze mysterieus-orgastische offerandes moesten de zintuigen van de toeschouwers en de deelnemers maximaal prikkelen, zodat ze een bewustzijnstoestand bereikten waarin ze het levensproces op intense wijze ervoeren.

„Mijn werk brengt elke schakering van emotie over: liefde, woede, extase en zelfs pijn”, vertelde Nitsch in 2018 aan het kunsttijdschrift Artforum. Dat vieren van pijn noemde hij een traditie in de kunstgeschiedenis: „Denk aan de Griekse tragedies of de Passie van Christus.”

Niet shockeren

Met zijn intense offerandes wilde hij niet shockeren, zei Nitsch in het zelfde interview. „Shock heeft te maken met massamedia. Intensiteit gaat veel verder en dieper dan shock. Intensiteit heeft betrekking op catharsis; door catharsis bereikt men een meer gezuiverde ruimte van bewustzijn.”

Op zijn site schreef Nitsch dat hij als schooljongen door de oorlog een tegenstander van nationalisme en alle politiek was geworden. Hij werd geboren op 23 augustus 1938 in Wenen, slechts enkele maanden nadat de nazi’s Oostenrijk bezetten. Als vijfjarige moest Nitsch leeftijdgenoten met ‘Heil Hitler’ begroeten en tussen 1943-45 maakte hij als kind dagelijks bombardementen mee. Zijn vader werd vermoord in Rusland.

Nitsch volgde een kunstopleiding en ging in 1958 werken in een Weens museum. Daar begon hij te schrijven aan de eerste partituren voor zijn orgastische theatervoorstellingen. Naar eigen zeggen probeerde hij de de oude tragedies, Shakespeare, Faust, Kleist en Wagner onder een gemeenschappelijke noemer te brengen en te combineren met ideeën van Freud en Jung.

Nitsch echtgenote Rita vertelde aan Oostenrijkse media dat haar man aan een „ernstige ziekte” is overleden. Op de dag van zijn overlijden opende in Venetië, gelijktijdig met de 59ste Biënnale, een grote tentoonstelling met schilderijen van Hermann Nitsch.