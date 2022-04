UWV-voorzitter: ‘Nieuwe plannen? Eérst de achterstand wegwerken’

Nieuws in het kort: Uitkeringsinstantie UWV is nog niet klaar voor het invoeren van kabinetsplannen die in het coalitieakkoord staan. Eerst moeten de bestaande achterstanden worden weggewerkt , zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps tegen NRC.

Het UWV kampt al jaren met een tekort aan verzekeringsartsen. Het aantal mensen dat wacht op een eerste medische beoordeling voor regelingen als de WIA en Wajong is hierdoor in vier jaar tijd meer dan verdubbeld, naar ruim 29.600 mensen.

De achterstanden blijven oplopen: een werknemer die langdurig ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, wordt nu gemiddeld pas na vier maanden medisch gekeurd. Tot die tijd zit die in onzekerheid: heb ik straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, of word ik geacht volledig aan het werk te gaan?

Personeel van het UWV, dat deze keuringen uitvoert, ziet vooral de stapel dossiers groeien. Eind 2017 wachtten 14.000 mensen op hun eerste medische beoordeling voor regelingen als de WIA en Wajong. Eind vorig jaar was dat aantal meer dan verdubbeld: ruim 29.600 mensen.

Die stapel en wachttijd zullen nog wel even blijven groeien, voorziet Maarten Camps, bestuursvoorzitter van het UWV. Dat komt door het hardnekkige tekort aan verzekeringsartsen. Zij beoordelen in hoeverre iemand in staat is te werken. Daarmee bewaken zij de toegangspoort tot de uitkering.

De beroepsgroep is relatief oud: veel verzekeringsartsen gaan met pensioen. En de instroom van jonge artsen blijft achter. Basisartsen kiezen liever een spannender specialisme, als chirurg of cardioloog.

Maar de behoefte aan medische beoordelingen blijft groeien. De beroepsbevolking vergrijst – en naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op arbeidsongeschiktheid toe. „Vorig jaar zagen we het aantal WIA-aanvragen met 9 procent stijgen”, zegt Camps. „Dat is zorgwekkend. We konden toen al de vraag naar beoordelingen niet aan, en dan groeit die vraag ook nog eens.”

Toch komt het probleem niet als een verrassing. In de sector wordt al zeker sinds 2010 gewaarschuwd voor naderende tekorten.

CV Haagse loopbaan

Maarten Camps (Rijswijk, 1964) is sinds september 2020 UWV-bestuursvoorzitter. Daarvoor werkte hij op Haagse ministeries. Camps begon in 1991 bij Financiën. In 2002 stapte hij over naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2013 werd hij de hoogste ambtenaar van Economische Zaken.

Hoe kon het probleem dan toch zo hardnekkig worden?

„Doordat het aantal verzekeringsartsen krimpt, vissen wij als UWV in een steeds kleinere vijver. Wat ook meespeelt: rond 2010 konden wij door bezuinigingen enkele jaren beperkt nieuwe verzekeringsartsen aantrekken. Sindsdien leveren we maximale inspanningen om artsen te werven.”

Is het vak van verzekeringsarts aantrekkelijk genoeg? Het UWV kan dit als grootste werkgever beïnvloeden.

„Helemaal eens. Dat is de reden dat we op twee locaties, in Heerlen en Tilburg, experimenteren met een nieuwe werkwijze. In het traditionele model doet de verzekeringsarts alles. Op die twee locaties werkt de arts in een team met andere experts – een psycholoog, een psychiater, een fysiotherapeut. Zij doen de beoordeling samen. Zo gebruik je de tijd van de verzekeringsarts efficiënter. De arts kan meer beoordelingen doen en het werk wordt interessanter.”

Waarom wordt het dan leuker?

„Omdat je in een team werkt, met verschillende disciplines – en de verzekeringsarts geeft het eindoordeel. Net als in het ziekenhuis: ook daar ontlasten allerlei ondersteuners de specialist, maar die blijft wel verantwoordelijk. We breiden deze werkwijze nu langzaam uit; omdat het een grote verandering is, willen we dit zorgvuldig doen.”

Hiermee zullen de tekorten overigens nog niet zijn verdwenen, zegt Camps. Samen met minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) kijkt hij nu naar andere ingrijpende aanpassingen, ook in wetgeving, die de druk op verzekeringsartsen kunnen verkleinen.

Tegelijk zijn er politieke plannen die de werklast van het UWV kunnen vergróten. Zoals de verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandig ondernemers die is opgenomen in het coalitieakkoord. Verder zijn er plannen om meer mensen recht te geven op de WIA. Nu krijg je pas een uitkering als je door je ziekte minimaal 35 procent inkomensverlies lijdt. Die grens willen vakbonden, werkgevers en een Tweede Kamermeerderheid verlagen naar 15 procent. Daardoor komen meer mensen in de WIA.

Kan het UWV dat extra werk aan?

„Op dit moment niet. Voor ons heeft de allergrootste prioriteit dat we de achterstanden wegwerken. Dan verdwijnt ook die langdurige onzekerheid van mensen over hun recht op uitkering.

„Dan is er nog een veel bredere discussie over de hardheid, uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid van de WIA. Maar dat is iets voor de langere termijn. Een uitbreiding van de groep arbeidsongeschikten bij ons zouden wij niet aankunnen. En die regeling voor zelfstandigen: wij gaan ervan uit dat die er pas komt op het moment dat wij de achterstanden hebben weggewerkt.”

U vraagt het ministerie dit pas in te voeren zodra de achterstand weg is?

„Ja, en ik zie dat het ministerie dat ook ziet, en dat het de ruimte zoekt om het op deze manier te doen.”

Wanneer het UWV zijn achterstanden kwijt is, kan Camps nog niet inschatten. Dat hangt af van hoe vergaand minister Van Gennip wil ingrijpen. Zij kan bijvoorbeeld besluiten mensen in de WIA veel minder vaak opnieuw te keuren. Van Gennip beloofde voor de zomer bekend te maken hoe zij de problemen wil aanpakken.

Wie op de eerste WIA-keuring wacht, krijgt alvast een uitkering. Tot voor kort riskeerde je dan terugvordering, als bleek dat je geen recht op een uitkering had. Waarom zijn jullie gestopt met terugvorderen?

„We zagen het aantal terugvorderingen oplopen. En mensen moesten ook langer wachten, dus het ging om steeds grotere bedragen. Dat leidde tot schrijnende gevallen: mensen moesten geld terugbetalen dat ze niet meer hadden. Daar hadden ze gewoon van geleefd. We hebben met de minister besloten dat geld niet meer terug te vorderen.”

Die coulance geldt niet voor mensen die geen WIA-uitkering krijgen, maar nog wel recht hebben op de werkloosheidsuitkering WW. Zij mogen hun WIA-voorschot niet houden. In plaats daarvan krijgen zij met terugwerkende kracht een WW-uitkering over de maanden dat ze moesten wachten op een medische keuring. Nadeel: zo raken ze in één klap veel opgebouwde WW-rechten kwijt. Als die op zijn, rest de bijstand.

Waarom mogen zij het voorschot niet houden?

„Wij willen de groep helpen die in de financiële problemen terecht kan komen omdat ze zo lang moeten wachten. Op het moment dat iemand geen WIA krijgt én geen recht heeft op de WW, val je in veel gevallen terug op de bijstand. Die bijstand kun je niet aanvragen met terugwerkende kracht, over de maanden dat je hebt gewacht op een beoordeling. Daarom laten wij die groep niet terugbetalen: anders zouden zij geen inkomen hebben over die maanden. WW kun je wel met terugwerkende kracht krijgen.

„Het belangrijkste is dat deze mensen weer aan het werk komen. Daarom zorgen we ervoor dat zij daar al ondersteuning bij krijgen, terwijl zij nog op hun beoordeling wachten.”

Voor mensen die nét geen recht op de WIA hebben, zijn WW-rechten kostbaar. De werkloosheid onder hen is groot. Is het niet eerlijker als ook zij het voorschot mogen houden?

„Daar zou je een casus voor kunnen opbouwen. Maar wij werken ook met belastinggeld. Je moet dan altijd een afweging maken. Wat is rechtvaardig voor de mensen die dat belastinggeld krijgen en voor wie het betalen? Uiteindelijk moet de minister die afweging maken.”