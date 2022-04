Netflix verliest voor het eerst sinds oktober 2011 abonnees

In het eerste kwartaal van 2022 heeft streamingdienst Netflix 200.000 abonnees verloren, terwijl het bedrijf een groei van 2,5 miljoen klanten verwachtte. In hetzelfde kwartaal vorig jaar namen 4 miljoen mensen een abonnement op Netflix. Dat blijkt uit cijfers die de streamingsdienst dinsdag publiceerde. Het is voor het eerst dat het bedrijf klanten verliest sinds oktober 2011, toen het in Amerika 800.000 abonnees verloor door de streamingdienst en DVD-leveringsdienst uit elkaar te trekken.

Een belangrijke oorzaak van de afname van het aantal abonnees is het terugtrekken van Netflix uit Rusland begin maart, waardoor de abonnementen van 700.000 mensen werden opgezegd. Verder noemt het bedrijf de concurrentie van andere streamingdiensten als Disney+ en Prime Video van Amazon, en het grote aantal kijkers dat gezamenlijk gebruik maakt van een abonnement. Naast de 222 miljoen betalende klanten, schat het bedrijf dat 100 miljoen huishoudens niet voor een eigen account betalen maar het met anderen delen.

Voor het volgende kwartaal voorspelt Netflix een verdere afname van het aantal abonnees van 2 miljoen. Dat heeft ook te maken met factoren als achterblijvende economische groei, hoge inflatie en de Russische invasie van Oekraïne, schrijft het bedrijf. Netflix onderzoekt de mogelijkheid om een goedkopere versie van zijn diensten aan te bieden, ondersteund door inkomsten uit reclame, zei directeur Reed Hastings in een commentaar op de cijfers dinsdag. Het zou „heel logisch zijn” om de klant zelf de balans te laten kiezen tussen abonnementskosten en onderbrekende reclames.