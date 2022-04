Ministers van Financiën lopen weg uit G20-overleg vanwege aanwezigheid Rusland

De Canadese minister van Financiën Chrystia Freeland en haar Amerikaanse en Oekraïense collega’s Janet Yellen en Serhi Martsjenko hebben een plenair overleg van de G20 verlaten vanwege de deelname van hun Russische ambtgenoot Anton Siloeanov. Dat meldt Freeland woensdagavond op Twitter. Ook internationale media maken middels anonieme bronnen met kennis van het besloten overleg melding van de wegloopactie.

Volgens The New York Times verlieten de ministers het overleg toen de Russische minister van Financiën Siloeanov via een videoverbinding het woord nam. Sommige afgevaardigden zouden vervolgens hun camera’s hebben uitgezet, anderen zouden de drie ministers gevolgd zijn.

‘Serieuze bedreiging voor wereldeconomie’

De Canadese minister Freeland, die na de val van de Sovjet-Unie in Oekraïne werkte als journalist, stelde in een tweet dat de „illegale invasie van Oekraïne” door Rusland „een serieuze bedreiging voor de wereldeconomie” vormt. In een volgende tweet voegde ze daaraan toe dat „democratieën van de wereld niet passief zullen toekijken bij aanhoudende Russische agressie en oorlogsmisdaden”.

De Russische minister van Financiën Siloeanov zei tijdens het overleg volgens het Russische staatsperbureau Ria Novosti dat de dialoog tussen lidstaten niet moet worden „gepolitiseerd”. Volgens het staatspersbureau waarschuwde Siloeanov de aanwezige landen voor de gevaren van „het ondermijnen van het vertrouwen” in het mondiale en monetaire financiële systeem.

De G20 is een internationaal forum gericht op economische samenwerking tussen de belangrijkste economieën van de wereld. Ministers van Financiën en presidenten van centrale banken zijn deze week in Washington bijeen voor overleg. De Amerikaanse president Joe Biden pleitte er in maart voor om Rusland vanwege de invasie in Oekraïne te weren uit het overlegorgaan. Hij voegde eraan toe dat een besluit daarover „uiteindelijk aan de G20 is”.

