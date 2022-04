Mijn bloed verzet zich, ik kan het niet helpen

De bedoeling was om naar de schouwburg te gaan. Maar ik word afgebeld, er is „iemand ziek”. Het zal Covid zijn – daar zijn we nog niet vanaf. Wat dan? Dan naar de bioscoop. Want daar speelt Hamlet, Shakespeares stuk der stukken, onder de titel The Northman. In lijn met de herkomst van Hamlets verhaal situeerde Robert Eggers zijn film bij de Vikingen. En daar zijn ze, de getraumatiseerde prins, zijn vermoorde vader, zijn oom en zijn moeder, koningin Gertrude – de vrouw van de geslachte koning, die met diens broer en moordenaar huwt. Hier heet ze Gudrún en Nicole Kidman speelt haar geweldig, als een bevroren vulkaan.

Gertrude is de lakmoesproef voor elke Hamlet-regie. De rest wijst zich vanzelf, maar wat moeten ze met haar? Wat bezielt haar? The Northman gaat aanvankelijk onderuit zoals ik het vaker zag gebeuren: in arren moede wordt er incestueuze belangstelling van haar voor haar zoon gesuggereerd. Zo is de aanstaande moedermoord begrijpelijker, verwacht een regisseur, want zo’n moeder, bah! Maar geilen op je zoon... hoezo?

Gertrude staat niet op zichzelf. Ze rijmt op Klytaimnestra, in de Griekse mythologie. Ook die huwt met de broedermoordenaar van haar man. Ook zij wordt meegenomen in de wraak van haar zoon Orestes en vermoord. Logisch.

Logisch? Ik lees in NRC een aangrijpend essay waarin Jelke Boesten de rol analyseert die oorlog voor vrouwen reserveert. Ze worden uitvoerig verkracht. En dat is dan het ergste voor de mannen, „het zijn immers ‘hun’ vrouwen die worden verkracht, hun gemeenschap die wordt onteerd”. En ter ultieme vernedering van de vijand is zwanger maken een doel van oorlogsverkrachters.

Gudrún/Gertrude (Nicole Kidman) in ‘The Northman’. Foto Focus Features

De Russen doen het nu de Oekraïense vrouwen aan: terwijl ik dit schrijf, terwijl u dit leest, moeten ze eraan geloven. Hoe dat voor die vrouwen is, probeert Edna O’Brien op te roepen met haar roman Meisje, waarin ze de systematische verkrachtingssessies van Boko Haram documenteerde. Ze dwingt de lezer zich te realiseren wat het is om bij wijze van oorlogshandeling verkracht te worden en ook wat het betekent om daarna verder te moeten leven. Wie door de vijand seksueel misbruikt is, houdt zich stil. Komt er een kind van, dan is dat geen drama maar een schande. Pijn, pijn. Eenzaamheid.

The Northman rehabiliteert zich door Gertrude te identificeren als oorlogsbuit én als zo’n ongewenste moeder. Het is een brute actiefilm, maar die scène drenkt hem ineens in tegenstrijdige gevoelens, het hele verhaal gaat schuiven. De erkenning van de oorlogsverkrachtingen lijkt recent. Maar in 1905 al beschreef Pirandello het, in de novelle De andere zoon. Een vrouw is door een Garibaldi-commandant als seksslaaf gegijzeld geweest en ze baarde diens zoon: „Zodra ik hem zie, beef ik en breekt het koude zweet me uit. […] mijn bloed verzet zich! Wat kan ik daar aan doen?” Een ijselijke uitspraak van een berooide vrouw. Ik lees hem en herken koningin Gertrude.