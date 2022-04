Lelijke marathon

De jongedame in een rolstoel met wie ik vanaf het 10 kilometerpunt een tijdje optrok bij de marathon van Rotterdam, eerder deze maand, leek zich moeiteloos voort te bewegen. Ze sprak honderduit over hoe ze in haar rolstoel terecht is gekomen. Ze is hypermobiel, of in haar woorden: „Ik pleur uit elkaar.”

Ook vertelde ze dat ze officieel eigenlijk niet mee mag doen met de marathon omdat ze in een rolstoel zit. „Als ze me van de baan halen, word ik heel boos”, zei ze zichtbaar aangedaan. Prompt beeldde ik me Kathrine Switzer-achtige taferelen in.

De Amerikaanse Switzer liep in 1967 als eerste vrouw officieel mee in de Boston Marathon. In die tijd was dat voor vrouwen nog verboden, Switzer wist een startbewijs te bemachtigen onder de naam K.T. Switzer. Tot grote ergernis van één van de organisatoren die haar fysiek van de weg probeerde te duwen en trekken. De iconische foto’s van zijn aanval gaan tot op de dag van vandaag de wereld over. Vorig jaar interviewde ik Switzer voor het hardloopblad Mystical Miles over hoe zij zich in de jaren die volgden met succes heeft ingezet vrouwen officieel toegelaten te krijgen tot de marathonafstand en de Olympische Spelen. Hiervoor moest ze onder meer medisch aantonen dat vrouwen écht niet in mannen veranderen wanneer ze gaan hardlopen. Het is (mede) dankzij Switzer dat ik überhaupt mag starten, al geldt dat dus niet voor alle vrouwen.

„Startbewijzen voor vrouwen vind je aan de andere kant”, werd me medegedeeld

Eerder dat weekend had de marathon-organisatie me ook al verbaasd. Mijn dochter liep mee met de ‘Kids run’ van 1 kilometer en had haar startbewijs per post gekregen. In de begeleidende brief werd uitgelegd dat jongens een blauw startbewijs hebben en meisjes een roze. Want dat onderscheid doet er natuurlijk écht toe, die volle zes minuten dat de kinderen achter elkaar aan hobbelen. Het ophalen van mijn eigen deelnamebewijs was ook een ervaring. „Startbewijzen voor vrouwen vind je aan de andere kant”, werd me medegedeeld. Alsof die 42,195 km bij gebrek aan een penis plots verandert in een andere afstand en vrouwen daarom elders hun deelnamebewijs moeten ophalen. Tot mijn grote verbazing bestond mijn startnummer ook nog eens uit een F van female gevolgd door vier cijfers en dat van mijn man louter uit vier cijfers. Het signaal: mannen zijn de norm en dus hoeven zij geen geslachtsaanduiding op de borst te dragen.

Dat er bij de professionals een onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen valt nog te beargumenteren – zij het dat je ook mensen, zoals non-binaire personen, uitsluit – maar bij recreanten heeft het letterlijk geen doel. Het gaat me niet alleen om het principe, ook om beeldvorming. Als organisatie bestendig je op deze manier het beeld dat hardlopen vooral een mannenaangelegenheid is. „Neem haar mee!” riepen meerdere toeschouwers tegen mijn man, bij wijze van lollige aanmoediging. In werkelijkheid waren de rollen toch echt omgedraaid.

Ter hoogte van de Erasmusbrug verloor ik de jonge vrouw in rolstoel uit het oog – de brug opkomen in een rolstoel voorbij het 25 kilometerpunt is bepaald geen makkie, zelfs strompelend gaat het sneller. Een andere rolstoeler, Ydo de Vogel, wist in zijn rolstoel de finish én het nieuws te halen. In een reactie op diens „illegale” deelname zei marathon-directeur Remco Barbier dat het verbod blijft gelden, „maar als het allemaal veilig blijft, wordt hij niet van het parcours gehaald”.

Ze noemen hem de Mooiste, maar allemachtig wat is dit een lelijke kant.

Hasna El Maroudi is journalist, columnist en programmamaker

