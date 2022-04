Le Pen-stemmers vind je nu in alle geledingen in Frankrijk

Wie de populariteit van Marine Le Pen wil begrijpen, moet niet naar Marine Le Pen kijken, maar naar haar kiezers. De nationalistisch-populistische presidentskandidaat staat er aan de vooravond van de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen beter voor dan ooit. Met 45 procent van de stemmen in de peilingen maakt ze komend weekend een reële kans om te winnen van president Emmanuel Macron. Dat terwijl ze in hetzelfde duel in 2017 door ruim 66 procent van de kiezers werd weggestemd.

Le Pens electoraat is de afgelopen vijf jaar dus fors vergroot. Toch is „haar programma in essentie hetzelfde gebleven”, zegt geograaf en co-voorzitter van geopolitieke denktank Open Diplomacy Anaïs Voy-Gillis. Ze is gespecialiseerd in extreem-rechtse partijen in Europa en rekent Le Pens Rassemblement National daar ook toe. „Ook op het gebied van stijl en gedrag zie ik geen grote veranderingen.” Dat wil zeggen: Le Pen richt zich nog steeds voornamelijk op de minder bedeelde en lager opgeleide Fransen en probeert net als in 2017 het van oudsher harde imago van het voormalige Front National te verzachten door haar vrouwzijn te onderstrepen en plaatjes van katten te delen.

Het land is veranderd

Niet Le Pen, maar het land is veranderd. De presidentskandidaat plukt de vruchten van een decennialang proces van normalisering van nationalistisch-populistisch gedachtengoed, zegt Voy-Gillis. „Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig begonnen extreem-rechtse partijen met strategieën om ervoor te zorgen dat hun ideeën breder gedeeld en geaccepteerd werden.” Onderdeel hiervan was het „veralledaagsen” van bepaalde begrippen.

Een succesvol voorbeeld is het Franse begrip préférence of priorité nationale, de term die Le Pen gebruikt voor haar voorkeursbeleid voor Fransen ten opzichte van buitenlanders – ze wil onder meer dat mensen met een Frans paspoort meer rechten krijgen op het gebied van sociale huisvesting en werk.

„Vijftien of twintig jaar geleden waren mensen gechoqueerd als men over préférence nationale sprak, maar nu zie je dat ook Valérie Pécresse [van de centrum-rechtse partij Les Républicains] dergelijke ideeën voorstaat. Dingen die een paar jaar geleden absoluut onacceptabel waren, zijn courant geworden.”

Rol van de media

Media spelen hierbij een rol. Uit onderzoek bleek onlangs bijvoorbeeld dat het in de populaire talkshow Touche Pas À Mon Poste! bij politieke onderwerpen meer dan 50 procent van de tijd over nationalistisch-populistische partijen gaat. Ook de spreektijd van deze partijen was beduidend groter dan die van andere politieke families. Ook kregen de voor Le Pen belangrijke thema’s immigratie en veiligheid onevenredig veel aandacht, wat haar in de kaart speelt. Intussen wordt ze minder vaak bevraagd op thema’s waar ze minder sterk op is, zoals klimaat en economie.

Het valt op dat Marine Le Pen tegenwoordig door meer media behandeld wordt als een „normale politicus”, in plaats van als iemand die de rechtsstaat bedreigt – terwijl ze dat volgens juristen wel degelijk nog steeds doet, omdat voor een deel van haar beleid de grondwet en het Europees recht op de schop zou moeten.

Ook de wat afschrikwekkende term „extreem-rechts” wordt minder gebruikt in relatie tot Le Pen. Hoewel die nog wel vaker gebezigd wordt in Frankrijk dan in Nederland, lijkt de bewoording vaker enkel te worden gebruikt voor partijen die letterlijk oproepen tot geweld. Dit is overigens in lijn met het stijlboek van NRC, dat redacteuren voorschrijft partijen alleen extreem-rechts te noemen als deze „geweld propageren en/of organiseren”.

In sommige gevallen krijgt Le Pen zelfs helemaal geen tegenwind. Zo ontstond begin dit jaar ophef toen de publieke radiozender France Inter een vlot campagneachtig filmpje publiceerde waarin Le Pen haar standpunten zonder enige kritiek kon uiten.

Alledaags

Door het proces van normalisering is Frankrijk volgens Voy-Gillis inmiddels „geïmpregneerd” met nationalistisch-populistische ideeën, die door grotere groepen kiezers als alledaags beschouwd worden. Dit is terug te zien in de kiezersgroep die zich bij de eerste ronde van de verkiezingen op 10 april achter Le Pen heeft geschaard. Het stereotype Le Pen-stemmer was lange tijd een laagopgeleide, minder bedeelde man op het platteland, maar dit jaar hebben volgens een peiling van Ipsos meer vrouwen, hoogopgeleiden en mensen met middeninkomens op de Rassemblement National-voorvrouw gestemd ten opzichte van 2017.

Verschillen tussen Macron en Le Pen zijn kleiner geworden

De normalisering is ook te zien aan de reactie van de Franse bevolking bij verkiezingen waarbij Le Pens partij het goed doet. Waar in 2002 miljoenen Fransen demonstreerden toen Jean-Marie Le Pen in de tweede ronde stond van de presidentsverkiezingen, gingen in 2017 maar zo’n 20.000 mensen de straat op toen Marine Le Pen op dezelfde plek uitkwam. En dit jaar bleef het bij een beperkte groep studenten. Ook waren bij Le Pens campagne-evenementen dit jaar nauwelijks antifascistische actiegroepen als Antifa aanwezig.

Eenzelfde acceptatie vindt op Europees niveau plaats, ziet Voy-Gillis. Toen begin deze eeuw de extreem-rechtse partij ÖFP aan de macht kwam in Oostenrijk, was er op Europees niveau grote weerstand. Veertien lidstaten weigerden samen te werken met de nieuwe regering omdat deze „de Europese waarden” niet deelde. „Maar toen de ÖFP in 2017 opnieuw aan de macht kwam, was er nauwelijks nog weerstand.”

Perfecte cocktail

Maar Le Pen profiteert ook van een aantal recentere binnenlandse ontwikkelingen, zoals de relatieve impopulariteit van Macron. Veel Fransen van over het hele politieke spectrum zijn teleurgesteld door Macrons beleid van de afgelopen jaren: van zijn falende klimaatbeleid en het toegenomen politiegeweld tot zijn vaccinatiepolitiek en vermeende denigrerende houding naar lagere klassen van de samenleving.

Bovendien is Le Pens van oudsher belangrijke concurrent op rechts weggevaagd. Les Républicains haalde in 2017 nog 20 procent van de stemmen, maar kreeg dit jaar onder leiding van Pécresse nog geen 5 procent binnen. Bijna een vijfde van dit electoraat is, vermoedelijk deels door de slechte vooruitzichten, al voor de eerste ronde overgelopen naar Le Pen. En een derde van de Pécresse-stemmen gaat in de tweede ronde naar ‘Marine’.

Tot slot is het „Overton-venster” dat opiniemaker Éric Zemmour als presidentskandidaat heeft geopend volgens Voy-Gillis een belangrijke factor van Le Pens succes. „Dat betekent dat als een discours zo extremistisch is, een iets minder extremistisch discours ineens oké lijkt.” Zemmour wil bijvoorbeeld dat moslims hun Arabische naam wijzigen en dat familiehereniging verboden wordt, waarmee Le Pens plannen voor een hoofddoekverbod en inperking van het aantal familieherenigingen acceptabeler lijken.

En Le Pen heeft sinds 2017 wel een paar wijzigingen aangebracht, benadrukt Voy-Gillis. „De belangrijkste is dat ze niet meer zegt dat ze uit de Europese Unie wil stappen”, hoewel haar EU-plannen wel zo verstrekkend zijn dat deze volgens sommige analisten in praktijk alsnog een ‘Frexit’ betekenen. Ook heeft Le Pen haar campagne dit jaar sterker laten draaien om het thema koopkracht. „Door de focus op de sociale maatregelen vergeten we de nationalistisch-identitaire dimensie van haar programma.”

Door deze voor Marine Le Pen zeer gunstige cocktail van omstandigheden kan ze zich dit jaar presenteren als een geloofwaardige en acceptabele presidentskandidaat, waarbij ze ook leunt op haar jarenlange politieke ervaring. En dat klinkt voor een hoop Fransen aantrekkelijk.