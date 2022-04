Kae Tempest dicht en rapt van wanhoop naar verlossing

„Diepgaand”, noemt Kae Tempest de beslissing om uit de kast te komen als non-binair. „De afgelopen twee jaar had ik het gevoel dat ik voor het eerst van mijn leven werkelijk in mijn eigen lichaam woon. Na mijn coming out voel ik me beter dan ooit tevoren.”

In hun boek On Connection (2020) schrijft Tempest: „Toen ik opgroeide waren al mijn vrienden heteroseksuele [jonge] mannen. Ik moest accepteren dat mijn beste maatjes geen kennis hadden van bepaalde elementen uit mijn belevingswereld. Ik onderdrukte grote delen van mijzelf.”

In het werk van dichter, performer, muzikant, roman- en toneelschrijver Kae Tempest (36) staat de verbinding tussen mensen centraal. On Connection („Een boek dat ik móést schrijven toen de lockdown zich aandiende”) hoort thematisch bij het toneelstuk Paradise en het nieuwe album The Line Is A Curve. Alle drie gaan ze over identiteit en intermenselijke relaties, zonder specifiek in te gaan op genderkwesties. In de nabije toekomst belooft Tempest meer doelgerichte verkenningen van gender, queerness en hoe de transitie hun leven heeft beïnvloed.

Overwerkt

Toen Tempest in 2013 doorbrak met de prijswinnende poëziebundel Brand New Ancients werd de auteur een bekend gezicht in het stand up poetry-circuit. Kae raakte bijna overwerkt van de vele optredens, maar hun hart had het niet.

„Die hele spoken word-scene kon me gestolen kon worden. Ik wilde muziek maken. Daar viel in het begin met mijn band Sound Of Rum geen droog brood mee te verdienen. Dus droeg ik poëzie voor om de huur te kunnen betalen. Muziek bij mijn teksten heeft me bevrijd. Als liefhebber van hiphop had ik meer met de Wu-Tang Clan dan met William Shakespeare. De combinatie van tekst en muziek is krachtig. De verbinding met een zaal vol mensen bereik je sneller als er een beat onder zit.”

Net als de voorgaande albums Everybody Down, Let Them Eat Chaos en The Book Of Traps and Lessons werd The Line Is A Curve geproduceerd door Dan Carey, de Engelse muzikant/producer met wie Tempest een sterke band heeft. „Hij is een veelgevraagd producer die helaas niet met mij op tournee kan. Als ik met een nieuw project bij hem aanklop schuift hij al het andere opzij. Soms heeft hij aan een half woord of een onaffe tekstregel genoeg om aan de slag te gaan met een ritme of een melodielijn. Mijn teksten staan vooraf nog niet volledig op papier. In de studio is er een intense interactie.”

De eerder genoemde albums waren vaak conceptueel, met een samenbindend verhaal dat de afzonderlijke tracks aan elkaar reeg. The Line Is A Curve omvat geen vooropgezette verhaallijn maar heeft daarom niet minder samenhang. Gedichten, noemt Kae Tempest de songteksten nadrukkelijk. „Dit album gaat over menselijke groei, ouder worden en de liefde die alles overwint. De personages in deze gedichten belichamen de ontwikkelingen die mensen kunnen doormaken, van wanhoop tot verlossing. ‘These Are the Days‘ en ‘More Pressure’ behoren tot een serie van tracks die gaan over depressie en de weg naar het licht. Ik teken de belevenissen op van mensen die ontdekken hoe ze de schoonheid van het leven weer kunnen zien. Al die processen gebeuren in circulaire bewegingen. Iemand die een openbaring heeft gehad kan morgen weer wakker worden in een wereld vol stress en verwarring.”

Klimmen, klimmen, soms tegen de klippen op. Die mensen vervullen mij met het grootste respect.

Hiphop

Gastbijdragen op het album worden geleverd door zanger Grian Chatten uit de Ierse band Fontaines D.C. en zangeressen Lianne LaHavas en Ássia Ghendir. Andere contribuanten zijn rapper Confucius MC uit de Zuid-Londense scene en de Amerikaanse rapper Kevin Abstract, bekend van de hiphop-boyband Brockhampton. Als die naam valt verschijnt er een glimlach op het gezicht van Kae Tempest. „Rick Rubin bracht me op het idee om Kevin bij mijn album te betrekken. Ik was een fan van Brockhampton en wist dat hij uit de kast was gekomen als homo, een dappere stap voor een Amerikaanse rapper. Zelf had ik hem nooit durven vragen. Rick Rubin heeft de connecties om zoiets voor elkaar te krijgen. Als executive producer heeft hij zich verder nauwelijks met de totstandkoming van dit album bemoeid. Hij hoorde het eindresultaat en zei dat het goed was.”

De zang van Lianne LaHavas was van grote invloed op het nummer ‘No Prizes’, dat handelt over drie verschillende personages die elk op hun manier een gevecht leveren met de harde realiteit. „Het nummer had eerst een compleet andere tekst”, vertelt Tempest. „Lianne bedacht een refrein met de woorden I just wanna keep climbing, climbing. Dat zorgde meteen voor nieuwe inspiratie. Ik hoor melodieën vaak als beelden; plaatjes van mensen of gebeurtenissen uit het echte leven. Haar melodie gaf me het idee dat het nummer moest gaan over mensen die doorgaan, doorgaan. Klimmen, klimmen, soms tegen de klippen op. Die mensen vervullen mij met het grootste respect. Ik heb zelf momenten gehad in mijn leven waarop ik alle moed verloor. Dat ik niks meer kon. Daar uit te klimmen is een van de moeilijkste dingen die er zijn.”

Op de hoes van The Line Is A Curve staat een kwetsbaar portret van Kae Tempest met neergeslagen blik en blote schouders. Het werd gemaakt door de Duitse fotograaf Wolfgang Tillmans, een coryfee. In de jaren negentig verdiende hij zijn sporen als huisfotograaf van de (eerst Duitse, daarna internationale) lhbti+-cultuur. „Ik bezocht een expositie van zijn werk en werd erdoor geraakt”, zegt Tempest. „Tillmans vond oorspronkelijke manieren om de eigenheid van mensen vast te leggen. Ik ben in de bevoorrechte positie dat ik een kunstenaar van zijn statuur kan vragen om samenwerking. Vroeger was dat wel anders: in de tijd van mijn eerste soloalbum Everybody Down moesten we het doen met een kiekje dat in de haast door een vriend was geschoten. Dit keer kon ik kiezen voor een beeld dat nauw aansluit bij de sfeer van de muziek. Wolfgang Tillmans zorgde ervoor dat ik mij gezien voelde. Ik herken mezelf in het beeld dat hij maakte.”

Covid-19 en de lockdown hadden niet alleen negatieve effecten, ervoer Kae. „Mijn leven veranderde drastisch. Plotseling had ik tijd om na te denken, adem te halen. Voordien kon ik het me nooit veroorloven om vrij te nemen. Ik wil niet bagatelliseren hoeveel pijn en verlies er voor andere mensen kleefden aan de lockdown, maar voor mij was het een zegen. Ik stopte met alcohol, tabak, tv kijken, internet en smartphone. Geen suiker, geen cafeïne. Een wonderlijke ervaring. Veertig dagen lang was ik op reis in mijn eigen hoofd. Zonder drank of chocola of tekstberichten kon ik ontzettend uitkijken naar zoiets gewoons als de hond uitlaten. Een leven dat beheerst wordt door online-contacten kan destructief zijn. Ik heb mezelf laten zien dat het ook zonder kan.”

Nu live optreden weer mogelijk is verheugt Kae Tempest zich op volle zalen. „Zelfs het feit dat er door je muziek heen gekletst wordt heb ik gemist. Als artiest mag je vinden dat je hoogstaande kunst maakt, maar ik ben nooit vergeten dat het voor die andere mensen misschien wel een vrije zaterdagavond is na een week hard werken. Natuurlijk is het bevredigend als je een geconcentreerd publiek treft dat speciaal voor jou is gekomen. Maar een festivaloptreden is me net zo dierbaar. Verbinding maken met mensen gebeurt niet alleen door woorden. Sommigen komen voor mij als dichter, anderen voor een goeie beat. Op het podium voel ik me een muzikant die mensen samenbrengt.”

The Line Is A Curve verschijnt vrijdag. Kae Tempest live: Down The Rabbit Hole (1-3 juli Groene Heuvels, Beuningen), 28/11 Paradiso Amsterdam.

CV Kae Tempest

22 december 1985: geboren als Kate Esther Calvert in Brockley, Zuidoost-Londen. Tienerjaren: werkt in een platenwinkel en raakt geïnteresseerd in hiphop. Studeert aan Brit School for Performing Arts en Engelse literatuur aan Goldsmiths University.

2011 album Balance met de band Sound Of Rum. 2013 dichtbundel Everything Speaks In Its Own Way in eigen beheer. Wint de prestigieuze Ted Hughes Award voor de dichtbundel Brand New Ancients. 2014 solo-album Everybody Down. 2016 album Let Them Eat Chaos. 2017 debuutroman The Bricks that Build the Houses. 2019 album The Book of Traps and Lessons. 2020 boek On Connection. Komt naar buiten als trans/non-binair, Kate wordt Kae. 2021 toneelstuk Paradise, uitgevoerd door National Theatre. 2022 album The Line Is a Curve.