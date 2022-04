In De Gunst van Nicci French is er ruimte voor rouwverwerking na de moord

Het is een opmerkelijke liefdesaffaire: de sterke band tussen Nicci French en Nederland. Nergens in de wereld zijn de psychologische thrillers van het Britse echtpaar Nicci Gerrard (1958) en Sean French (1959) zo geliefd als hier. Van hun 15 miljoen verkochte boeken verschenen er ruim zes miljoen in vertaling bij uitgeverij Ambo-Anthos.

De liefde is wederzijds: al lange tijd publiceren de oud-journalisten hun boeken eerst in het Nederlands. De auteurs komen ook een paar keer per jaar over om hun romans hier te promoten. Vorige week onderbraken ze hun bezoek aan het Boekenbal in Amsterdam eventjes om in de talkshow Jinek te vertellen dat ze „alle boekhandels van Nederland kennen”.

Het Britse schrijversduo bezocht Amsterdam voor de lancering van De gunst, hun 26ste gezamenlijke boek. In mei, rond Moederdag, zullen ze het Kanaal opnieuw oversteken voor een nieuwe rondgang langs Nederlandse boekhandels.

Nicci French: De gunst. Vertaald door Iris Bol, Eefje Bosch en Marcel Rouwé. Ambo-Antos, 416 blz., €22,99

De fanbase van Nicci French bestaat vermoedelijk vooral uit vrouwen. Die verleiden Gerrard en French met thrillers waarin de psychologische ontwikkeling van de karakters voorop staat. Romans waarin nauwelijks bloed vloeit en waarin de innerlijke zoektocht minstens zo belangrijk is als de speurtocht naar de dader. De hoofdpersoon is bijna altijd een jonge, kwetsbare vrouw.

De gunst past naadloos in de Nicci French-succesformule. Jude is een geriater die binnenkort gaat trouwen. Bij het Londense ziekenhuis waar ze werkt duikt vanuit het niets haar eerste liefde Liam op. Sinds hun relatie tien jaar eerder eindigde met een ongeluk waarbij drank en drugs in het spel waren, zagen ze elkaar niet meer.

Liam vraagt Jude om een gunst: zou ze hem dat weekend in een cottage in Norfolk willen ontmoeten? Jude stemt toe en houdt zich aan de voorwaarde om niemand, ook haar verloofde niet, over haar tripje te vertellen. Als Jude in Norfolk Liam van de trein wil ophalen komt hij niet opdagen. Even later krijgt ze een telefoontje van de politie dat haar leven overhoop gooit.

De gunst is intelligent van opzet en voortreffelijk geschreven. Mannen zullen zich misschien een beetje ergeren aan de vele herkenningselementen voor vrouwen, zoals warme kruidenbaden en beschrijvingen van comfortfood. Zoals de „ovenwarme amandelcroissant” waarmee de moeder van Jude haar dochter opbeurt: „Jude nam een hap van het dampende, boterige broodje, wat een troostende werking had.”

In thrillers komen veel moorden voor, maar zelden gaat het uitgebreid over rouwverwerking. In De gunst wordt uitgebreid om één dode man gerouwd. Op verschillende manieren. De moeder van de overledene krijgt op den duur genoeg van alle rouwbetoon. „Iedereen heeft het gevoel aldoor zijn medeleven te moeten betuigen waardoor je continu de grote rouwshow moet opvoeren.”

Op deze plek schrijft NRC over de populairste boeken van dit moment. Reacties: boeken@nrc.nl