‘Ik ben bijna alles in mijn leven kwijtgeraakt’

Als Sabrina Huisman na een lange werkdag uit de auto stapt, ziet ze twee politieagenten bij haar woning staan. Het is 16 juni 2006, het Nederlands elftal heeft net Ivoorkust verslagen (2-1) op het WK voetbal: „Alles was oranje.” De agenten bonken op het raam van de kinderkamer van haar baby Dani, die vijftien weken oud is. „Ik woon daar”, roept ze.

Op de tafel in de woonkamer ligt een briefje. „Het spijt me van alles”, staat er. Sabrina rent de kinderkamer in en ziet haar zoontje liggen in zijn ledikant, happend naar adem. Als de sirene van de ambulance in de verte klinkt, dringt een sinistere gedachte zich op. Zou haar partner Dani iets hebben aangedaan? En meteen: zou dat bij hun eerste overleden zoontje Jari (toen een maand oud) ook zijn gebeurd?

De politie treft Sabrina’s toenmalige partner aan op een plein midden in hun woonplaats Gouda. Hij huilt en bekent meteen. „Terwijl ik de luier aan het verschonen was, zag ik dat de baby begon te plassen. Op dat moment knapte er iets bij mij”, staat in het politieverslag. Hij wordt later veroordeeld tot twee jaar cel en tbs, vanwege het door elkaar schudden van hun twee kinderen Dani en Jari.

De rechter bepaalt ook dat hij Sabrina een schadevergoeding van 450.000 euro moet betalen. Maar dat bedrag is nog lang niet voldaan. Sinds vorig jaar zit de vader in de schuldsanering en over twee jaar zal het hele bedrag worden kwijtgescholden. Met andere woorden: de dader komt onder het grootste deel van de schadevergoeding uit.

Het uitbetaald krijgen van schadevergoedingen levert dikwijls problemen op voor slachtoffers van ernstige misdrijven, zien Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp. Daders komen er vaak onderuit. Onder meer omdat het voor slachtoffers te ingewikkeld is het bedrag waar ze recht op hebben uitbetaald te krijgen.

Jari en Dani

Sabrina Huisman (40) zit naast haar vader Ton aan de keukentafel. Er hangen foto’s van Jari en Dani aan de muur en hun voorletters zijn in inkt vereeuwigd op de knokkels van Ton. Uit de kast in de hoek komt een stroom roze en paars speelgoed, van haar dochters van 3 en 11, die ze met haar nieuwe partner kreeg.

Sabrina heeft lang getwijfeld of ze het verhaal over haar overleden zoons wil vertellen, omdat ze bang is dat mensen haar zullen zien als geldwolf. Maar ze ziet dat er een structureel probleem is met het uitbetalen van opgelegde schadevergoedingen voor slachtoffers van ernstige misdrijven, en wil dit gesprek daarom voeren. „Al krijg ik maandelijks maar een kwartje overgemaakt, dan ziet hij tenminste dat er nog een schuld is. Een schuld die hem eraan herinnert hoe hij mijn leven heeft veranderd.”

Foto Annabel Oosteweeghel

Sabrina is 21 als ze de toekomstige vader van haar kinderen leert kennen. Hij, een 26-jarige beroepsmilitair, en zij, werkzaam in de gehandicaptenzorg, kopen al snel een huis in Gouda. Begin 2004, als ze twee jaar samen zijn, is Sabrina zwanger. Op 25 november 2004 wordt Jari geboren, een gezonde zoon. „Ik was zielsgelukkig.” Vier weken later is haar zoon voor het eerst alleen met zijn vader. Sabrina gaat naar haar moeder, die is door haar rug gegaan. Als ze een paar uur later thuiskomt, zegt haar vriend dat Jari geen flesje wilde. Ze gaat bij haar zoon kijken, maar hij wordt moeilijk wakker. De huisarts stuurt ze meteen naar het ziekenhuis.

Er volgen onderzoeken waaruit blijkt dat Jari een ernstige hersenbeschadiging heeft. Aanvankelijk zoekt Sabrina de schuld bij zichzelf. Heeft ze hem soms te hard in zijn bedje neergelegd? Een paar dagen later lijkt er meer duidelijk te worden: haar vriend vertelt aan de maatschappelijk werker van het ziekenhuis dat hij Jari op schoot had voor een flesje, maar dat hij niet wilde drinken. Als de afstandsbediening valt, valt Jari op de grond, is zijn verklaring. En omdat hij niet reageerde, heeft zijn vader hem geschud. Uit schaamte heeft hij het niet eerder verteld.

„Het klinkt nu allemaal misschien een beetje dommig,” zegt ze, „maar ik vond het toen ook verschrikkelijk voor hem.” Al snel komt de volgende klap: Jari’s hersenen zijn zo beschadigd dat hij de rest van zijn leven een kasplantje zal zijn. Op 28 december 2004 overlijdt Sabrina’s zoon, een maand oud. Zijn ouders brengen hem samen naar het crematorium, in een rieten mandje. „Het voelde als gedeeld leed.”

Foto Annabel Oosteweeghel

Opzet

Alles is anders vanaf dat moment. Sabrina voelt zich schuldig, is leeg van verdriet. Ze gaat met haar vriend in rouwtherapie, ze gaan allebei weer aan het werk. De politie nodigt Sabrina en haar vader Ton uit op het bureau en vraagt of ze weleens aan opzet hebben gedacht. Ton verwoordt daar het gevoel van iedereen: „Ik steek twee handen in het vuur voor hem”, zegt hij tegen de politie.

Bij Sabrina groeit een nieuwe kinderwens. Ze schaamt zich er een beetje voor, want Jari is niet te vervangen. In overleg met hun therapeut gaan ze ervoor. Op 20 februari 2006 bevalt ze van Dani. Als Sabrina na vier weken thuis komt van de tandarts, ziet ze dat de billetjes van haar zoon blauw zijn. Dani was uit zijn handen gevallen, zegt zijn vader, en op het hout gevallen. „Als je terugdenkt, is dat het moment geweest dat ik wist: dit klopt niet.”

„Maar je verdringt het ook”, zegt Sabrina’s vader Ton.

Sabrina: „Je wilt het niet.”

Ton: „Je negeert het. Want zoiets bestaat niet.”

Als ze op 16 juni 2006 haar tweede zoon naar adem hoort happen in zijn wieg, dringt de waarheid door. Haar vriend moet het hebben gedaan. Eerder die dag heeft ze vanaf haar werk nog met hem gebeld. Op de achtergrond hoorde ze Dani huilen. „Geef hem zijn speentje en bel me dan terug”, zei ze. Maar ze hoorde urenlang niets. Rond tien uur ’s avonds is er weer contact. „Mijn vriend zei: ‘Dani slaapt, er is niks aan de hand.’ Later bleek dat hij het toen al gedaan had.”

Als je terugdenkt, is dat het moment geweest dat ik wist: dit klopt niet Sabrina Huisman

Als de politie hem diezelfde avond aanhoudt, vertelt hij dat hij zijn zoon door elkaar geschud heeft. Tijdens de verhoren bekent hij dat hij dat in 2004 ook bij Jari heeft gedaan. Jari had hij de fles willen geven, maar er zat in prop in het speentje. Uit woede is hij gaan schudden. Dani wilde hij laten stoppen met huilen. Hij schudt hem tot hij „als een pop” in zijn armen ligt.

Dani wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij gaat het niet overleven, is aanvankelijk de boodschap. Maar als hij van de beademing wordt gehaald, begint hij toch zelf met ademen. Hij blijkt ernstig meervoudig gehandicapt en heeft zoveel hersenletsel dat hij niet zelf kan eten.

Hoewel Sabrina’s partner, met wie ze de relatie inmiddels heeft verbroken, heeft bekend, mag ook zij haar zoon niet zien. Sabrina wordt op verzoek Raad voor de Kinderbescherming ontzet uit de ouderlijke macht en Dani gaat naar een pleeggezin; Sabrina is te naïef geweest. Na een jaar wordt die beslissing teruggedraaid.

Cel en tbs

In 2006 krijgt haar ex-vriend twee jaar cel en tbs voor poging tot doodslag op Dani, en in 2008 krijgt hij voor het schudden van Jari een voorwaardelijke straf van een jaar, omdat hij al is begonnen met zijn tbs-behandeling.

Als Dani weer bij Sabrina woont, stopt ze met werken om fulltime voor haar zoon te kunnen zorgen. Doordat haar vriend vastzit, draait ze op voor de schulden die ontstaan, omdat ze de hypotheek niet meer kan betalen. De kosten voor het verzorgen van Dani zijn hoog. Ze gaat door een diep dal. „Kan ik het leven wel aan, vroeg ik me af.”

In 2007 leert ze haar huidige vriend kennen. Met hem krijgt ze twee dochters. Dani ligt daar maar in zijn slaapkamer, waardoor zijn longen in de verdrukking komen, en krijgt meerdere longontstekingen. Soms lacht hij, maar echt contact is er niet.

Sabrina vindt dat de dader mee moet betalen aan de verzorging en de andere schade die zij heeft opgelopen. Ze begint een nieuw proces en sleept haar ex-vriend voor de civiele rechter. Bij het eerdere strafproces had ze ook al om een schadevergoeding kunnen vragen, maar dan had zij zich als slachtoffer moeten ‘voegen’ – een juridische handeling die veel slachtoffers niet kennen. „Ik wist helemaal niet dat dat kon”, zegt Sabrina.

Een civiel proces heeft voor slachtoffers nadelen, omdat de toegekende schadevergoeding niet wordt voorgeschoten door de Nederlandse staat, zoals bij ernstige strafzaken wel het geval is. Als de civiele rechter een schadevergoeding toekent, moet een slachtoffer zelf zorgen dat het geld wordt betaald, bijvoorbeeld door via een zelf betaalde deurwaarder beslag te leggen op een deel van het inkomen van de dader.

Op 28 juli 2010 oordeelt de civiele rechter dat Sabrina recht heeft op een schadevergoeding van 450.000 euro, nadat een kinderarts heeft vastgesteld dat Dani de levensverwachting heeft van een gezond kind. Over de hoogte van het bedrag zijn beide partijen het eens, blijkt uit het proces-verbaal van de zitting. Daarin zegt Sabrina’s ex-vriend dat hij geen verweer zal voeren tegen de aansprakelijkheid voor de schade van Dani.

Een tijd lang wordt er maandelijks een bedrag overgemaakt, via de deurwaarder. Als Sabrina’s ex-vriend niet meer vastzit en weer gaat werken loopt dat op tot 950 euro per maand. Toch schieten Sabrina en haar nieuwe vriend in het rood. De verzorging van Dani kost veel geld: speciale voeding, een speciale bus, luiers, medicatie. Dani overlijdt in 2015 aan een longontsteking. Sabrina’s ex heeft Dani nooit meer gezien.

Foto Annabel Oosteweeghel

Deurwaarder

In de zomer van 2019 staat ineens een deurwaarder voor de deur, herinnert Sabrina zich. Nu Dani ook is overleden, wil zijn vader niet meer betalen. Het mondt uit in een rechtszaak, waarin duidelijk wordt dat er inmiddels, dertien jaar na de uitspraak, 62.500 euro aan Sabrina is betaald. De reden voor de nieuwe rechtszaak: het overlijden van Dani is volgens zijn vader een „onvoorziene omstandigheid”. Hij vindt het onredelijk de schadevergoeding te betalen, omdat „de werkelijke schade door het overlijden van Dani veel lager is uitgevallen”. Hij wil het geld dat hij na het overlijden heeft betaald terughebben.

Sabrina wordt bijgestaan door advocaat Richard Korver. De rechter in Den Haag wijst alles af. Er moet gewoon betaald worden. Volgens de rechter is het overlijden van Dani geen omstandigheid waardoor het vonnis kan worden herroepen. Bovendien, stelt de rechter, is tijdens een zitting specifiek besproken dat Dani groter risico loopt als hij een longontsteking zou krijgen.

Een jaar later wordt Sabrina gebeld. Haar ex wil de schuldsanering in. Dit betekent, zo legt Korver uit, dat de ex van Sabrina drie jaar lang van het minimum moet leven, en daarna van zijn schuld af is. Hij zou in die periode niet meer dan 35.000 euro kunnen betalen. De rest wordt kwijtgescholden. „Het bizarre hier is dat mijn cliënte de enige schuldeiser is”, zegt Korver. „De schuldsanering is niet bedoeld om opgelegde schadevergoedingen na een gepleegd ernstig geweldsmisdrijf kwijt te schelden.”

Een civiel proces heeft nadelen voor slachtoffers. Toegekende schade- vergoedingen worden niet voorgeschoten door de staat, zoals bij strafzaken wel het geval is

De rechter in Breda denkt daar anders over. In april vorig jaar wordt de ex-vriend van Sabrina Huisman toegelaten tot de schuldsanering. De rechter zegt dat hij de afgelopen vijf jaar „naar beste kunnen heeft afbetaald”.

Volgens de wet en jurisprudentie kan je de schuldsanering niet in als je een schadevergoeding moet betalen vanwege een strafbaar feit. Advocaat Korver heeft een verzoek tot tussentijdse beëindiging van de Wet schuldsanering natuurlijke personen ingediend.

Daders komen te vaak onder het betalen van een schadevergoeding uit, zien Langzs (Stichting van slachtofferadvocaten), Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp. Als zaken volgens strafrechters te gecompliceerd zijn om tijdens een strafproces te beoordelen, verwijzen zij geregeld door naar de civiele rechter. Als daar de vergoeding wordt toegekend, komen daders dikwijls onder betaling uit, bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben. Volgens onderzoek van het Fonds Slachtofferhulp heeft een groep van duizend nabestaanden en slachtoffers met ernstige schade daar momenteel mee te maken.

Sabrina Huisman twijfelt soms of ze wel door moet gaan met de juridische strijd om de schadevergoeding. Maar het steekt te veel, zegt ze. „Ik ben bijna alles kwijtgeraakt in mijn leven. Onder die schuld mag hij niet uitkomen.”