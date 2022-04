Eind vorig jaar hebben we samen met twee andere stellen een vakantiehuisje in Spanje gekocht. Lekker buiten, vlak bij zee, een droom.

Sinds kort verhuren we het ook, dus ik kijk even naar de Airbnb-advertentie van de aardige Duitse buurvrouw. Misschien kunnen we nog wat van haar leren… „Er woont een lul in de buurt”, lees ik. Oei. Bedoelt ze één van ons? Toch ook nog maar even haar originele, Engelse tekst gecheckt. „Cock.” Gelukkig, ze heeft het niet over ons, maar over Arie op het erf van de overbuurman.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl