Het werk in de zorg is al snel intiem

„Ik kan niet slapen.” „Waarom niet?” „Omdat jij niet naast mij ligt.”

Het zijn meestal mannen die de grenzen overgaan, zegt verpleegkundige Siham Said (21). Ze werkt in revalidatieklinieken in Rotterdam en Eindhoven en heeft in het verleden veel met ouderen en mensen die dementeren gewerkt. Als zorgmedewerker kan ze veel voorbeelden noemen van grensoverschrijdend gedrag. Als het kan probeert ze er „met humor” op te reageren. Dat besluit heeft ze genomen toen ze in de zorg ging werken. „Anders raak je voortdurend van je stuk.”

Vrouwen in alle leeftijdsgroepen krijgen vaker ongewenste seksuele aandacht op het werk dan mannen. In 2021 gaf 11 procent van de vrouwelijke werknemers aan die aandacht te hebben gekregen van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle beroepsgroepen hebben mbo-verpleegkundigen het meest te maken met ongewenste seksuele aandacht. In 2021 ging het om 37 procent van hen. Ook andere beroepsgroepen in de zorg, zoals gespecialiseerde verpleegkundigen, ‘verzorgenden’ en fysiotherapeuten hebben relatief vaak dergelijke ervaringen.

Bevredigen

Dat seksueel ongewenst gedrag in de zorg vaak voorkomt, was bij de woordvoerder van vakbond CNV wel bekend. „We zien het elk jaar terug in onze enquêtes.” De ernst van het gedrag varieert, recent zag hij een bericht van een zorgmedewerker die schreef dat een patiënt vroeg hem te bevredigen. „Ik schrok.” Hij denkt dat het probleem in de zorg meer voorkomt dan in andere sectoren omdat „zorgmedewerkers vaak dicht bij patiënten komen en vaak ook fysiek contact hebben”.

Docent verpleegkunde Mathilde Bos (62): „Sommige zorgmedewerkers hebben ook te maken met de intieme zones van een patiënt, bijvoorbeeld bij het wassen. Dat kan een patiënt onbedoeld seksueel opwinden.”

Seksueel ongewenst gedrag in de zorg is om meerdere redenen een lastig onderwerp. Zorgmedewerkers hebben volgens Bos met enige regelmaat te maken met „verwarde patiënten”, zoals dementerenden. „Verwarde patiënten hebben vaak niet door dat ze seksueel ongewenste gedragingen vertonen”, zegt de CNV-woordvoerder. „Als je weet dat mensen verward zijn, kun je opmerkingen beter hebben”, zegt docent verpleegkunde Bos.

Verpleegkundige Siham Said: „Het maakt veel uit in hoeverre iemand zich bewust is van zijn of haar gedrag. Dementerenden zijn vaak ongeremd.” Het gaat haar om de intentie. „Sommige oudere mannelijke cliënten zijn gek op je, zonder rare intenties. Die geven een kusje op je hand. Dat vind ik wat anders.”

Seksueel ongeremd

In protocollen wordt volgens het CNV ook onderscheid gemaakt tussen seksueel ongewenst gedrag bij verwarde patiënten en niet-verwarde patiënten. Die protocollen hebben alleen nog niet altijd het gewenste effect. „Je moet vooral een cultuur op de werkvloer creëren waarin mensen voor elkaars veiligheid gaan staan”, zegt Bos. In een open teamcultuur kun je „stapsgewijs kijken hoe je seksueel ongewenst gedrag oplost”. Bijvoorbeeld door een meer ervaren kracht naar een seksueel ongeremde patiënt te sturen. Of behandel die met z’n tweeën.”

Daarnaast ligt er volgens het CNV ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij zorgopleidingen. „We merkten dat zorgopleidingen het werk vaak rooskleuriger portretteerden dan realistisch is, omdat er zo’n groot personeelstekort is. Daardoor komen zorgmedewerkers onvoorbereid het werkveld in.” Volgens de woordvoerder moeten „risico’s in het werkveld besproken worden” om tot goede oplossingen te komen. „Zoals je bij de politie ook agressie bespreekt, zou ongewenst gedrag in de zorg besproken moeten worden.”

Meerdere zorgopleidingen besteden expliciet aandacht aan ongewenst seksueel gedrag van cliënten of patiënten. Bij het mbo-college West, onderdeel van ROC van Amsterdam krijgen de negenduizend zorgstudenten les in ‘grenzen stellen’. „We leren studenten hoe zij moeten omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer. En dat ze het altijd moeten melden bij een vertrouwenspersoon”, zegt Liesbeth Gamadia, hoofd communicatie. Ook de hogeschool in Rotterdam laat weten dat zij bij haar zorgopleidingen „aandacht” voor veiligheid en ongewenst gedrag heeft.

Verpleegkundige Siham Said leerde tijdens haar opleiding hoe zij met ongewenst gedrag moet omgaan. „Het kan per persoon verschillen wat je ongewenst vindt. De ene persoon vindt een klopje op de schouder prima, een ander vindt het niet fijn.”