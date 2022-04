Het is makkelijk om het slachtoffer te vergeten in de nieuwe Netflix-serie Anatomy of a Scandal

Macht, privilege en wederzijdse instemming tijdens seks in een relatie, Netflix’ nieuwste rechtbankdrama Anatomy of a Scandal zit de tijd op de huid. Maar de serie, over een fictieve verkrachtingszaak, roept ook de vraag op wiens verhaal je centraal stelt – dat van de veronderstelde dader of het slachtoffer? Volgens hoofdrolspelers Rupert Friend, Sienna Miller, Michelle Dockery en Naomi Scott, met wie NRC online sprak in een sessie met internationale journalisten, is dat precies het gesprek dat moet worden gevoerd na het zien van het rechtbankdrama.

In Anatomy of a Scandal komt het Britse parlementslid James Whitehouse (Friend) onder vuur te liggen wanneer bekend wordt dat hij een affaire had met zijn jongere collega, Olivia Lytton (Scott). Wat slechts een smet op zijn politieke carrière had kunnen zijn groeit uit tot een groot schandaal wanneer zij hem beschuldigt van verkrachting. Terwijl zijn vrouw Sophie (Miller) hun gezin bij elkaar probeert te houden legt openbaar aanklager Kate Woodcroft (Dockery) James het vuur aan de schenen. De serie werd geschreven door de makers van House of Cards en Big Little Lies en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Sarah Vaughan uit 2018.

Terwijl de trailer suggereert dat de tijd rijp is om naast Whitehouse de gehele Britse elite te berechten, hebben de makers gedurende de zes afleveringen toch vooral aandacht voor de impact van de beschuldigingen op het gezin en de goede naam van de politicus. De gevolgen van de zaak op het leven van slachtoffer Olivia Lytton (Naomi Scott) spelen een ondergeschikte rol.

Waarom krijgt de kijker van Anatomy of a Scandal zo weinig van haar te zien? „De kijker zit in de stoel van de jury en als jury hoor je slechts delen van een herinnering”, zegt Scott. „Omdat we haar buiten de zaak om niet zien is het ook makkelijk haar te vergeten en dat is precies wat er met slachtoffers in zedenzaken vaak gebeurt.”

Verliefd tijdens de verkrachting

Op een gegeven moment vertelt Olivia in de rechtszaal dat ze, ten tijde van het incident, nog steeds verliefd op Whitehouse was. „Alle zuurstof trekt uit de ruimte weg, alsof dat de richting van de zaak compleet verandert.” Toch kun je hier volgens Scott ook anders tegenaan kijken. „Je kunt je op dat moment ook afvragen waarom dat wordt gezien als een zwakte in een zedenzaak. Ik vind het mooi dat entertainment aanleiding kan geven tot gesprekken over deze thema’s, met familie en vrienden.”

James Whitehouse is een klassieke geprivilegieerde Londenaar. Hij studeerde aan Oxford, was daar lid van een exclusieve club van superrijke studenten en raakte op jonge leeftijd bevriend met de man die later premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Die achtergrond was reden voor Rupert Friend, bekend van spionageserie Homeland, de rol tot twee keer toe te weigeren. „De wereld waarin hij zich begeeft, van privilege, maar vooral van het gevoel dat je overal recht op hebt, vond ik niet bepaald aantrekkelijk”, vertelt hij.

„Maar James ziet niet wat de meeste kijkers zien. Hij herinnert zich dezelfde gebeurtenis anders en interpreteert de termen die in de rechtszaal worden gebruikt ook niet hetzelfde. Iedereen die de blik in Olivia’s ogen echt ziet, zou stoppen met waar ze mee bezig zijn”, zegt hij. „Dat hoop je vooral”, voegt Sienna Miller er gauw aan toe. Miller: „De beschuldigde in deze serie is expres geen man met een mes in een donkere steeg. Zijn machtspositie beïnvloedt hoe hij denkt over zijn acties en of hij goed of fout zit. Met machtige vrienden op invloedrijke posities is de verwachting dat alles en iedereen aan jouw kant staat de kern van wie hij is.”

Anatomy of a Scandal houdt de serie spannend met de vraag of Whitehouse ‘het’ gedaan heeft. Maar dat leidt wel af van de ethische lessen over verkrachtingszaken en machtsmisbruik die de kijker ook uit de serie zou kunnen trekken. Maar Friend wil ver weg blijven van het idee dat de show je iets zou moeten leren. „We zijn geen motivational speakers”, zegt hij. Net als Naomi Scott hoop hij vooral dat de serie gesprekken teweeg brengt. „In een ideale wereld geeft het verhaal je geen instructies, maar leidt het tot debat over macht, gerechtigheid en toestemming tijdens seks.”