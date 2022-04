Graaien in de schatkamer Oekraïne

Bij alle retoriek om Oekraïne te ‘denazificeren’ en tot een neutrale staat te bombarderen, is er relatief weinig aandacht voor de puur economische beweegredenen van de Russische president Vladimir Poetin om het buurland binnen te vallen. Die zijn er in overvloed, met om te beginnen de grote hoeveelheden winbare zeldzame aardmetalen (REE), maar bijvoorbeeld ook lithium. Het Donetsk bekken, dat op dit moment wordt aangevallen door Russische troepen, is rijk aan deze grondstoffen.

Radboud Molijn is ondernemer en was directeur van de Nederlands- Japanse Handelsfederatie DUJAT. Suzanne Sule is econome en onafhankelijk adviseur, en woonde in Kyiv van 2005 - 2009.

Ook de Europese Unie heeft hiervoor belangstelling. De zogeheten Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans beoogt in 2030 de CO 2 -uitstoot in de EU met 55 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van die in 1990, en in 2050 tot nul. Terwijl de financiering hiervan onzeker is, is één ding wel zeker: in de elektrische batterijen, windturbines, zonnepanelen, magneten en wat er allemaal nodig is om CO 2 -vrije energie op te wekken, zijn zeldzame aardmetalen onmisbaar. Ook andere grondstoffen zoals lithium, koper, kobalt en mangaan zijn essentieel bij deze groene transitie.

Strategisch belang

Minder aandacht dan die Green Deal kreeg de ondertekening vorig jaar zomer door Maroš Šefčovič, vice-voorzitter van de Europese Unie, en de Oekraïense premier Denys Shmyhal van de samenwerkingsovereenkomst voor een strategisch partnerschap voor het verantwoord winnen, verwerken en recyclen van grondstoffen. Šefčovič zei onder andere: „Oekraïne wordt nu deel van de Europese value chain en ik denk dat dit van strategisch belang is.”

Naar verwachting zal de vraag naar deze grondstoffen de komende jaren vervijfvoudigen. De EU betrekt deze zeldzame aardmetalen nu voor ongeveer 90 procent uit China, maar ze zouden dus ook uit Oekraïne kunnen komen.

Dan de gasvoorraad. De meningen verschillen over de bewezen en mogelijke reserves, maar het staatspersbureau Ukrinform meldde in februari 2019 dat met de inname van de Krim door Rusland en met de vergrote Exclusieve Economische Zone, Oekraïne 80 procent van haar gas- en olievelden in de Zwarte Zee en de Zee van Azov had verloren. Bovendien werden de dochterondernemingen van het Oekraïense staatsenergieconglomeraat Naftogaz door Rusland in beslag genomen, inclusief miljarden dollars aan apparatuur, die daarna aan Gazprom werd overgedragen. In 2017 zou het enorme Yuzivska gasveld in de Donbas in productie komen; de overeenkomst tussen Naftogaz en Shell werd vanwege de gevechten in de Donbas door Shell in 2014 gecanceld.

Naast olie en gas zijn er meer strategische belangen, zoals lithium dus, een belangrijke grondstof in de energie-transitie. De totale reserve aan lithium-oxide in Oekraïne wordt geschat op 500.000 ton, een van de grootste volumes in de wereld. Een van de wingebieden bevindt zich eveneens in de Donbas. Het land heeft, volgens het Oekraïense ministerie van Milieu en Natuurlijke Grondstoffen, ook aanzienlijke kobalt-, koper-, titaan- en nikkelvoorraden, allemaal nodig voor de Europese Green Deal.

Na het gedwongen vertrek van president Viktor Janoekovitsj in 2014 werd met behulp van de EU door Oekraïne een nieuwe tenderprocedure opgezet voor de verkoop van staatseigendommen, zoals infrastructuur, elektriciteitsopwekking en mijnbouw. Dit tendersysteem met de naam ProZorro („transparant” in het Oekraïens) is sinds 2018 bij wet geheel online en is een aantal maal bekroond voor, inderdaad, zijn transparantie. Maar, in de voorwaarden voor aanbesteding staan enkele opmerkelijke bepalingen: offshore-geregistreerde bedrijven met niet-bekendgemaakte ubo-registraties (ultimate beneficial owners) én bedrijven met Russische ubo’s zijn uitgesloten van deelname.

Bovendien tekende president Zelensky afgelopen december een wet die het oligarchen verbiedt mee te bieden in tenders. „Grote ondernemingen heb je in elke democratie. Maar hoe groot een zakenman ook is, hij moet volgens de wet en op voet van gelijkheid met andere economische entiteiten werken”, constateerde de president. En: „Er is geen andere optie dan het ontmantelen van het oligarchische systeem. Zonder dit is het eenvoudigweg onmogelijk om de armoede in Oekraïne te bestrijden en toe te treden tot de Europese gemeenschap.”

Anti-oligarchenwet

Deze nieuwe manier van aanbesteden en de anti-oligarchenwet maken het voor Russische maar ook Oekraïense oligarchen onmogelijk concessies te krijgen voor de winning van alle mogelijke grondstoffen in Oekraïne, zoals de zeldzame aardmetalen.

Met haar nieuwe oriëntatie naar de EU en haar streven naar transparantie was Oekraïne op weg naar een toekomst die haaks staat op wat Rusland voor ogen staat, ook wat betreft de exploitatie van grondstoffen.

„Er is een reden waarom Oekraïne zo belangrijk is voor Rusland. En dat zijn haar grondstoffen”, aldus Rod Schoonover, voormalig directeur milieu en natuurlijke hulpbronnen bij de Amerikaanse National Intelligence Council, vorige maand in The New York Times.

In zijn getuigenis voor de Amerikaanse senaat in juli 2017 stelde de investeerder en de initiator van de Magnitsky-wet Bill Browder dat Poetin de grootste oligarch onder de Russische oligarchen is met een geschat vermogen van 200 miljard dollar. Dat vermogen is volgens hem gecreëerd door afdrachten aan hem persoonlijk door andere Russische oligarchen, veelal actief in de exploitatie van grondstoffen. En dat zou ook wel eens voor Poetin, die het presidentschap als zijn businessmodel ziet, een reden kunnen zijn om deze in alle opzichten onfortuinlijke oorlog te beginnen tegen Oekraïne, de schatkamer van Europa.