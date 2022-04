Forum voor Democratie wil na de zomer beginnen met eigen scholen

De oprichting van basisscholen door Forum voor Democratie, aangekondigd in januari, is een flinke stap dichterbij gekomen. Komende augustus wil de partij van Thierry Baudet op verschillende plekken in het land ten minste drie tot vijf particuliere basisscholen openen, aldus initiatiefnemer Ralf Dekker, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland voor FVD.

Van de ouders wordt een eigen bijdrage gevraagd van 200 à 300 euro per maand, meldt een website die de partij eerder deze week lanceerde over de ‘Renaissancescholen’, verwijzend naar de gelijknamige denktank van FVD. Vanaf juni wil de partij bijeenkomsten houden in gemeenten waar de eerste, vermoedelijk kleine scholen kunnen komen.

De afgelopen maanden inventariseerde FVD met een rondvraag onder zo’n 60.000 leden en sympathisanten de behoefte aan ‘eigen’ scholen. Volgens Dekker kreeg de partij zo’n 9.000, meest positieve reacties van ouders en vrijwilligers. Ouders, leerkrachten en vrijwilligers kunnen zich nu concreet aanmelden. Geïnteresseerden hoeven niet per se leden of sympathisanten van FVD te zijn, beklemtoont Dekker. „Het gaat ons om geïnteresseerden in het door ons voorgestaan type onderwijs”, zegt hij.

De scholen combineren vernieuwingsonderwijs (à la Montessori) met klassieke onderwijsmethoden zoals rijtjes uit het hoofd leren en staart-delingen. Op de website over de Renaissancescholen staat: „In het Nederlandse onderwijs gaan de vaardigheden voor taal en rekenen catastrofaal achteruit. (...) De degelijkheid van het onderwijs wordt verstoord door modegrillen, zoals iPad-scholen, te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek. Via overkoepelende besturen lijdt het onderwijs steeds meer onder inhoudelijke beïnvloeding vanuit de overheid en de EU. ”

Administratieve oprichting

In januari werd al bekend dat FVD een stichting, met eigen politici als Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen, had opgericht die de scholen mogelijk moest maken. Na deze stap lijkt de administratieve oprichting van FVD-scholen binnen een paar maanden goed mogelijk. Jacqueline Imminga, directeur van het particuliere Junior College in Almere, zegt: „Zelf had ik in 2008 het idee voor de basisschool in maart gekregen, en kort na de zomervakantie kon ik beginnen” . Dat was destijds met slechts twee kinderen, inmiddels zijn het er 45.

De oprichting van een stichting en een ingevuld formulier voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs volstaan. De Inspectie van het Onderwijs toetst na aanmelding de particuliere school-in-oprichting en geeft advies aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de school is aangemeld. Een woordvoerder van het ministerie mailt: „De inspectie onderzoekt of de school aan wettelijke eisen voldoet, zoals bevoegde leraren voor de klas en de invulling van de wettelijke opdracht om leerlingen kennis en respect bij te brengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. ”

FVD denkt bij de oprichting van de scholen vooral aan steden waar de partij goed scoorde tijdens de raadsverkiezingen zoals in Almere (twee FVD-zetels). De financiering van de scholen kan daarbij een probleem worden, zegt Imminga van het Junior College in hetzelfde Almere. „Met 200 à 300 euro eigen bijdrage komen de Forumscholen bij lange na niet uit, daar moet veel geld bij.” Het Junior College vraagt ouders 1.150 euro per maand per kind. Vergelijkbare particuliere scholen vragen circa 13.800 euro tot circa 19.000 euro per schooljaar.

FVD’er Dekker zegt de ouderbijdrage voor de Renaissancescholen relatief laag te willen houden „omdat we er geen elitescholen van willen maken”. Hij hoopt op aanvullende financiering via crowdfunding, donaties en het aanboren van bestaande fondsen.

Werving van leerkrachten

De partij begon enige tijd geleden al met de werving van leerkrachten voor de Renaissancescholen. Dekker ontving tot nu toe „tien mailtjes van leerkrachten die interesse toonden in ons initiatief”. Over het grote tekort aan leraren dat de rest van het onderwijs parten speelt, maakt hij zich dan ook geen zorgen. „Leraren vertrekken juist uit het reguliere onderwijs, zo maken ze ons duidelijk, omdat ze alle regeltjes daar en systemen waarin ze moeten passen beu zijn.”

Het aantal particuliere – vaak kleine – scholen groeide de laatste tien jaar snel. Er zijn intussen zo’n honderd van dit type scholen (B3), waarvan ongeveer twee derde basisscholen. Klachten over de kwaliteit van of het klimaat binnen het reguliere onderwijs en de recente lockdowns hebben particulier onderwijs de wind in de zeilen gegeven.

Zo is de Vrije Christelijke School Westerlee in het Westland (acht leerlingen in 2019) „een Christelijke school, opgericht uit de bezorgdheid van de ouders over het morele verval in de samenleving en de wens hun kinderen van deze invloeden te willen beschermen”, aldus een vacaturesite.

Eerder zei Baudet tegenDe Telegraaf over de FVD-scholen dat er „veel ruimte komt voor individuele ontwikkeling, expressie, kunst, theater, en er is aandacht voor basiskwaliteiten (lezen, schrijven, rekenen) die in reguliere onderwijs achteruit hollen”. Op de nieuwe scholen zullen „feesten worden gevierd waarvoor we ons tegenwoordig moeten excuseren”, aldus de FVD-leider.

Ouders zullen er volgens hem vrij zijn in hun keuze voor coronavaccinatie van hun kinderen – verplichte vaccinatie is een praktijk waartegen FVD ook in het parlement stelling neemt.